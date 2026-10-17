Wilmar Paredes se impone en Zipaquirá y es el primer líder del Clásico RCN Sistecrédito 2026

La historia de 75 años del ciclismo colombiano llegará a la televisión hoy con el estreno de ‘Hijos de los Andes, la historia de un país sobre dos ruedas’, una serie documental de 11 capítulos dirigida por Miguel Salazar, que reúne imágenes históricas, archivos inéditos y testimonios de los protagonistas que convirtieron el ciclismo en uno de los deportes más representativos de Colombia. La producción podrá verse inicialmente a través de Win Sports y posteriormente en RCN Televisión y Nuestra Tele Internacional.

El documental propone un recorrido por más de siete décadas de triunfos, dificultades y transformaciones del ciclismo nacional, desde sus primeros grandes protagonistas hasta las generaciones que llevaron la bandera colombiana a lo más alto del deporte mundial. A través de las hazañas de los escarabajos, la serie reconstruye una historia que va mucho más allá de las competencias y que está estrechamente relacionada con la identidad, la geografía y la cultura deportiva del país.



El documental contará en 11 capítulos la «macondiana» y monumental historia del ciclismo colombiano. (Foto © Hijos de los Andes)

Bajo la dirección de Miguel Salazar, ‘Hijos de los Andes’ reúne material audiovisual de distintas épocas y los testimonios de ciclistas que han marcado generaciones. La producción busca mostrar cómo un deporte nacido y desarrollado en medio de las montañas terminó convirtiéndose en una de las mayores expresiones de orgullo nacional, gracias a hombres y mujeres que encontraron en la bicicleta una oportunidad para superar dificultades y conquistar escenarios internacionales.

Revista Mundo Ciclístico desempeñó un papel importante en la realización de esta producción, aportando su valioso archivo gráfico y documental, construido durante más de 50 años de seguimiento permanente al ciclismo colombiano. Fotografías, registros históricos y material periodístico conservados por esta casa editorial forman parte de los recursos que permitieron reconstruir acontecimientos y recuperar imágenes fundamentales para contar la evolución del deporte de las bielas en nuestro país.



En capítulos como «La Conquista de Europa» el testimonio de nuestros director Héctor Urrego Caballero y el archivo gráfico de la Revista Mundo Ciclístico se convierte en parte fundamental (Foto © Hijos de los Andes)

Una de las participaciones destacadas corresponde a Héctor Urrego Caballero, director de Revista Mundo Ciclístico, cuya voz y conocimiento histórico acompañan el relato a lo largo de los 11 capítulos. Con más de medio siglo dedicado al periodismo ciclístico, «El Profe» ha sido testigo directo de buena parte de los acontecimientos que transformaron este deporte en Colombia y su participación aporta contexto, memoria y una mirada periodística a los episodios que marcaron distintas generaciones. Tanto su contribución como el archivo de Mundo Ciclístico forman parte de los créditos de la producción.

La serie también representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los orígenes del ciclismo colombiano y recordar a quienes abrieron camino en las carreteras nacionales e internacionales. Más allá de las grandes victorias y los títulos, ‘Hijos de los Andes’ recupera historias humanas de sacrificio, perseverancia y superación, elementos que han acompañado el desarrollo del ciclismo de ruta, pista y otras modalidades durante décadas.



«Hijos de los Andes» contiene material audiovisual nunca antes compilado ni exhibido y que se convertirá en parte invaluable de la historia del ciclismo colombiano. (Foto © Hijos de los Andes)

El estreno en Win Sports será hoy, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, con la emisión de los dos primeros capítulos. El domingo 18, en el mismo horario, se transmitirán los capítulos tercero y cuarto. La programación continuará durante los siguientes fines de semana hasta completar los 11 episodios. Por su parte, RCN Televisión comenzará su emisión el domingo 18 de octubre, después del programa Yo, José Gabriel, aproximadamente a las 10:30 de la noche, y continuará los domingos hasta completar la serie.

La producción también llegará al público internacional a través de Nuestra Tele Internacional, con emisiones de lunes a viernes, desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, después del noticiero. De esta manera, ‘Los Hijos de los Andes’ inicia su recorrido televisivo con la intención de conservar y compartir la memoria de un deporte que ha acompañado la historia contemporánea de Colombia y que, durante más de 75 años, ha encontrado en sus campeones, sus aficionados y sus montañas una fuente inagotable de grandes historias.