Wilmar Paredes se coronó campeón de la Clásica de Rionegro 2026; Johan Colón victorioso en el circuito final

Con un exigente circuito urbano de 7 kilómetros, que tuvo como principal dificultad el ascenso a la glorieta de Los Tanques, finalizó este sábado la vigesimoprimera edición de la Clásica de Rionegro, una jornada vibrante que definió al nuevo campeón de la competencia.

Wilmar Paredes se quedó con la general final, sucediendo a Rodrigo Contreras, campeón del año pasado. Al pedalista antioqueño lo acompañaron en el podio dos hombres del Sistecrédito: Sebastián Castaño y Juan Diego Hoyos.



Sebastián Castaño, Wilmar Paredes y Juan Diego Hoyos, en el podio de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)

Para la jornada final, 98 corredores tomaron la salida para completar 15 vueltas al circuito. La jornada estuvo marcada por múltiples intentos de fuga que fueron neutralizados constantemente por el lote principal. En los últimos kilómetros muchos esperaban que un escalador explosivo se quedara con la victoria, debido a la exigencia del ascenso final. Sin embargo, el desenlace favoreció a un velocista con gran capacidad para la subida.

Johan Colón, del equipo GW Erco Sportfitness, aprovechó su potencia en el remate final para imponerse en la etapa. Wilmar Paredes cruzó tercero en la meta, resultado suficiente para consagrarse como el nuevo campeón de la carrera del oriente antioqueño.

De esta manera concluyó una nueva edición de la Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, una competencia que reunió a lo mejor del ciclismo regional y nacional, y que durante tres días convirtió a las calles del municipio en escenario de espectáculo deportivo, esfuerzo y pasión por la bicicleta.



Johan Colón, ganó la última etapa de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)

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