Ruta
Wilmar Paredes gana en Ibagué y recupera el liderato del Clásico RCN 2026
¡Lo hizo de nuevo! Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), que ya había ganado la jornada inaugural, se impuso con autoridad este lunes en la tercera etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. La fracción, que contó con un exigente recorrido de 145 kilómetros disputado entre el municipio de Honda e Ibagué, sirvió como escenario ideal para que el corredor paisa mostrará de nuevo sus condiciones de velocista.
El podio de la exigente jornada lo completaron Kevin Castillo (Team Sistecrédito) y Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness), quienes escoltaron al ganador en la línea de meta tras un vibrante duelo en los kilómetros finales.
El esfuerzo de Paredes no solo le valió el triunfo del día, sino que también le permitió recuperar el codiciado liderato de la clasificación general, desplazando a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) y vistiéndose nuevamente con la camiseta amarilla de líder.
La tradicional competencia, conocida como el ‘Duelo de Titanes’, continuará este martes con su cuarta etapa, una de las jornadas más esperadas por los aficionados. La carrera saldrá desde Ibagué con destino al municipio de Sevilla, en un trayecto de 133 kilómetros que obligará al pelotón a enfrentar el imponente Alto de La Línea, una prueba de fuego para las aspiraciones de Paredes y el Team Medellín de mantener el control de la carrera.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 3 | Honda › Ibagué (145 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|3:26:39
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|6
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|m.t.
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|m.t.
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|m.t.
Clásificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|10:23:35
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|0:17
|4
|Adrián Bustamante
|GW Erco SportFitness
|0:19
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:19
|6
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|0:20
|7
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:23
|8
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:23
|9
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:23
|10
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:23
Ruta
El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027
El Team Nativos le madruga a la temporada 2027 y empieza a confeccionar su nuevo proyecto deportivo con miras a consolidarse en el pelotón nacional e internacional. Con la firme intención de ser protagonistas desde las primeras competencias del año, las directivas de la escuadra han iniciado los movimientos estratégicos para estructurar una nómina competitiva que responda a las altas exigencias del calendario ciclístico.
La gran novedad en la dirección técnica para este nuevo ciclo será el liderazgo del exciclista Aldemar Herrera, quien con más de 27 años en el ciclismo, asumirá el rol de director técnico. Bajo su guía táctica, el equipo ya confirmó la contratación de sus tres primeras cartas fuertes: Daniel Hoyos, Juan Pablo Sossa y Diego Benavides, corredores que aportarán talento y experiencia para buscar las victorias en las principales carreras.
“Primero que todo, agradecerle a la Organización Ciber por el patrocinio, esperamos estar en las carreras más importantes del país el próximo año”, manifestó Herrera tras su nombramiento. El estratega destacó la importancia del respaldo institucional para garantizar la logística y el rendimiento óptimo de sus dirigidos en cada una de las exigentes jornadas que afrontarán en el territorio colombiano.
Además del panorama local, el estratega anticipó que el Team Nativos proyecta una ambiciosa expansión fuera de las fronteras colombianas. “Asimismo, tendremos un calendario internacional nutrido que incluirá la Vuelta a República Dominicana, la Vuelta al Ecuador, la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica”, concluyó Herrera, trazando los grandes objetivos de una escuadra que busca dejar huella en la temporada 2027.
Ruta
Tao Geoghegan Hart ficha por el EF Education-EasyPost para la temporada 2027 y será compañero de Juan Felipe Rodríguez
El ciclista británico Tao Geoghegan Hart, campeón del Giro de Italia 2020, se convertirá oficialmente en nuevo corredor del EF Education-EasyPost para la temporada 2027. Tras un ciclo complicado de tres años marcado por una grave fractura de fémur y cadera, el escalador de 31 años se encuentra en excelente estado de salud y con la máxima motivación para recuperar el nivel competitivo que lo consagró en la élite del ciclismo mundial. Con su incorporación a la escuadra estadounidense, Tao compartirá filas con jóvenes promesas como el colombiano Juan Felipe Rodríguez, integrando una plantilla que promete dar mucho de qué hablar en el calendario del UCI WorldTour de la próxima temporada.
El acuerdo se concretó tras un proceso de análisis muy cercano entre el deportista y la dirigencia de la organización. “Todo comenzó con una conversación personal muy interesante con Jonathan Vaughters, fundador y director ejecutivo de EF Pro Cycling. Hablamos cara a cara sobre las dificultades que he atravesado desde la lesión hace tres años, reflexionamos sobre ello y analizamos las oportunidades de cara al futuro”, reveló el propio Geoghegan Hart sobre los motivos que lo impulsaron a vestir los colores rosa del conjunto norteamericano.
Por su parte, la dirección del equipo ha manifestado su confianza en las capacidades del pedalista británico a largo plazo. Jonathan Vaughters fue enfático al declarar que los mejores años de Tao dentro del pelotón profesional aún están por llegar. “Tao es un ciclista con un talento increíble, que posee la perseverancia y la tenacidad necesarias para recuperarse tras una caída terrible”, señaló el directivo, dejando en claro que el historial de resiliencia del corredor fue un factor determinante para su contratación.
El EF Education-EasyPost asume este fichaje como una apuesta estratégica para las clasificaciones generales de las Grandes Vueltas de 2027. Aunque el británico ha tenido que afrontar un largo camino de rehabilitación en el que los frutos de su esfuerzo aún no se han materializado por completo en las carreteras, la escuadra confía plenamente en que la próxima campaña marcará el regreso definitivo del campeón al protagonismo internacional.
Ruta
El hijo de Bradley Wiggins y tres talentos más dan el salto al salto al World Tour de la mano del Team Jayco AlUla
El Team Jayco AlUla incorporó a cuatro jóvenes talentos: Ben Wiggins, Wil Holmes, Jed Smithson y Adam Raffety, quienes se unirán a la escuadra australiana en 2027. Los corredores, que actualmente militan en el equipo de desarrollo Hagens Berman Jayco, se unirán oficialmente a la estructura de la máxima categoría a partir de la temporada 2027.
Entre los ascensos destaca el de Ben Wiggins, hijo del histórico ganador del Tour de Francia, Sir Bradley Wiggins. A sus 21 años, el británico ha demostrado que su proyección va mucho más allá de su herencia familiar. Tras iniciar formalmente su andadura competitiva en 2021, Wiggins firmó una temporada 2026 consagratoria al coronarse campeón nacional sub-23 de contrarreloj y firmar un sólido Top 10 en la clasificación general del Tour de Gran Bretaña.
“Es una sensación realmente especial dar el salto al WorldTour; correr para el Team Jayco AlUla es un sueño hecho realidad», declaró Wiggins, quien recordó con emoción cuando visitó el autobús del equipo en el Tour de Francia 2019 el día de una victoria de Matteo Trentin, momento en que decidió su meta profesional. El pedalista británico añadió que se siente muy motivado por debutar en las grandes competencias internacionales que ha seguido con admiración a través de la televisión desde que era un niño.
Por su parte, el director de rendimiento del conjunto australiano, Gene Bates, expresó la gran satisfacción que genera en el cuerpo técnico la llegada en bloque de este grupo de corredores promocionados desde sus propias filiales. Bates subrayó que este ascenso representa la culminación exitosa de una estrategia formativa estructurada pacientemente durante un par de años, orientada en especial hacia perfiles como los de Wiggins, Raffety y Holmes tras completar un largo periodo de riguroso entrenamiento.
Ben Wiggins
Edad: 21 años
Nacionalidad: Británica
Resultados destacados:
1º en el Campeonato Británico de Contrarreloj sub-23 – 2026
*Una etapa en el Tour de Gran Bretaña (2026)
10º en la clasificación general – Tour de Gran Bretaña 2026
Wil Holmes
Edad: 20 años
Nacionalidad: Australiana
Resultados destacados:
1º en el Campeonato Australiano de Contrarreloj sub-23 – 2026
5º en el Campeonato Australiano de Ruta sub-23 – 2026)
*Una etapa en el Tour de Rodas
Adam Rafferty
Edad: 20 años
Nacionalidad: Irlandesa
Resultados destacados:
*Una etapa en del Giro d’Italia Next Gen 2025
1° en el Campeonato Irlandés de Contrarreloj sub-23 – 2026
2º en la clasificación general – Tour de Rodas 2026
2º en la clasificación general – Carrera de la Paz 2026
7º en la clasificación general – Giro de Italia Next Gen 2026
Jed Smithson
Edad: 21 años
Nacionalidad: Británica
Resultados destacados:
Una etapa del Tour de Bohemia del Sur 2025
Una etapa del Tour de Bretaña 2025
1° en el Gran Premio de South Molton 2026