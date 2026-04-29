Ruta
Walter Vargas gana la crono inaugural del Tour de Gila con Samuel Flórez y Diego Camargo en el top 10
En gran actuación, Walter Vargas (Team Medellín-EPM) se impuso en la jornada inaugural del Tour de Gila, una contrarreloj individual de 26 kilómetros disputada por los alrededores de la ciudad de Tyrone.
El pedalista antioqueño utilizó un tiempo de 33:20″ a una velocidad media de 47,98 km / h. Al paisa lo escoltaron los estadounidenses Beckam Drake (Team Elevate Racing) a 37 segundos y Eric Brunner (Project Echelon Racing) a 52″.
Otros dos colombianos se colaron en el top 10 de la jornada al cronómetro: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) en el 6° puesto y Diego Camargo (Team Medellín-EPM) en la 9° casilla.
La ronda estadounidense continuará este jueves con la primera etapa en línea, una jornada de 148 kilómetros con inicio Silver City y final montañoso en Mogollon de 4,3 km al 8%.
Tour of the Gila Men (2.2)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Tyrone – Tyrone (26 km)
|1
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|32:30
|2
|Beckam Drake
|Team Elevate Racing
|0:37
|3
|Eric Brunner
|Project Echelon Racing
|0:52
|4
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:54
|5
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:00
|6
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:18
|7
|Owen Wright
|Canel’s-Java
|1:27
|8
|Patrick Welch
|APS Pro Cycling
|1:27
|9
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|1:27
|10
|Ben Stokes
|Kelly Benefits Cycling Team
|1:28
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.
Ruta
Kevin Castillo 1° y Juan Diego Hoyos 2°, en el inicio de la quinta edición de la Vuelta Bantrab
Empezaron las emociones de la Vuelta a Bantrab (2.2) y con ella la fiesta de los escarabajos que hicieron el 1-2. Kevin Castillo (Orgullo Paisa) se adjudicó con categoría la primera etapa de la prueba que se corrió entre la ciudad Amatitlán y el municipio de Retalhuleu, en el centro de Guatemala.
La jornada inaugural que presentó 161,8 kilómetros y un premio de montaña, fue acorde para las condiciones de los escaladores cafeteros que coparon los dos primeros lugares del podio.
En segundo lugar y con el mismo tiempo, entró su compatriota Juan Diego Hoyos (Team Sistecédito) y tercero se reportó el mexicano Jorge Fabricio Martínez (Arenas Tlax-Mex), en una jornada rompe-piernas, donde los corredores nacionales empezaron con pie derecho.
Este jueves 30 de abril, 24 escarabajos continuarán su andadura por territorio guatemalteco cuando se dispute la segunda etapa de la ronda chapina entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta, con un recorrido supermontañoso de 119,3 kilómetros, en un final picando hacia arriba.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 1 | Amatitlán – Retalhuleu (161,8 km)
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|3:45:05
|2
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Jorge Fabricio Martínez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|4
|David Santiago Gómez
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Edwin Sam
|Decorabaños – Bantrab
|m.t.
|6
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|7
|José David Canastuj
|Eca Electricidad Ciclismo
|m.t.
|8
|Byron Guamá
|Best PC Ecuador
|m.t.
|9
|Dorian Monterroso
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
|10
|Kevin Navas
|Best PC Ecuador
|m.t.
|14
|César Guavita
|Best PC Ecuador
|m.t.
|17
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|19
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|20
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|22
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
|26
|Cristian Bustos
|Castelli Deluxe RedHook
|m.t.
Ruta
Harold Tejada estaría cerca de fichar por el INEOS Grenadiers
El ciclista colombiano Harold Tejada estaría cerca de convertirse en nuevo corredor del INEOS Grenadiers, de acuerdo con información publicada este miércoles por el periodista británico Daniel Benson en su Substack especializado en mercado de fichajes del ciclismo internacional. Según Benson, el equipo británico tendría sobre la mesa un acuerdo por tres temporadas para el corredor huilense, actualmente en las filas del XDS Astana Team.
La posible llegada de Tejada al INEOS se enmarcaría en la búsqueda del conjunto británico por reforzar su bloque de escaladores, una de las áreas en las que el equipo estaría trabajando de cara a las próximas campañas. Benson señala que la negociación se encuentra avanzada y que el acuerdo estaría en proceso de finalización, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del INEOS Grenadiers ni del XDS Astana Team.
Tejada, nacido en Pitalito, Huila, el 27 de abril de 1997, viene consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más consistentes del pelotón internacional. Actualmente corre para el XDS Astana Team, escuadra WorldTour con la que ha ganado protagonismo en pruebas de alto nivel. Su perfil combina resistencia, capacidad para la media y alta montaña, y experiencia en carreras de tres semanas.
El colombiano viene de firmar una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en solitario en la sexta etapa de la París-Niza, triunfo que representó su primera victoria WorldTour y que confirmó su crecimiento deportivo en el calendario europeo.
De concretarse la operación, Tejada daría un salto importante en su carrera al llegar a una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial, un equipo históricamente protagonista en las grandes vueltas y con una fuerte tradición de corredores colombianos en sus filas. Para INEOS, el fichaje representaría sumar un gregario de lujo para la montaña y un corredor con margen para asumir mayores responsabilidades en carreras por etapas.
Por ahora, la información queda en el terreno del mercado de fichajes. Sin embargo, el reporte de Daniel Benson, uno de los periodistas más reconocidos en la cobertura de transferencias del ciclismo internacional y exeditor jefe de los CyclingNews y VeloNews, pone el nombre de Harold Tejada en el radar de uno de los movimientos más interesantes para el ciclismo colombiano de cara a la próxima temporada.