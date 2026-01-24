Vuelta San Juan 2026: Kevin Castro gana el prólogo modificado por las inclemencias climáticas

La tradicional y reconocida carrera gaucha, la Vuelta a San Juan 2026, inició este viernes en Santa Lucía, con victoria para el argentino Kevin Castro, del equipo Diberbool. Las inclemencias climáticas llevaron a la organización a modificar el desarrollo de la jornada inaugural de 7,6 kilómetros.

Castro, de 26 años, se llevó la victoria del prólogo y se convirtió en el primer líder de la ronda sanjuanina. El segundo lugar lo ocupó Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía), mientras que el tercer puesto fue para Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito).

La carrera suramericana, que cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la primera etapa en línea de 138,5 kilómetros con llegada frente al Estadio Aldo Cantoni.

En total serán 10 etapas para definir al sucesor del argentino Nicolás Tivani, ganador el año pasado. En el palmarés de la carrera figura el colombiano Winner Anacona, campeón en 2019.