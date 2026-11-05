Ruta
Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026: crono impecable de José Manuel Posada que lo deja segundo en la general
El antioqueño José Manuel Posada se impuso de gran forma en la segunda etapa de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, una exigente contrarreloj individual de 15,8 kilómetros disputada en los municipios de Roldanillo y Zarzal. El joven pedalista, perteneciente a las filas del Team Sistecrédito, demostró sus grandes condiciones para rodar en solitario bajo condiciones climáticas adversas y se quedó con el triunfo del día. Cabe aclarar que esta prueba masculina se disputa de forma simultánea con el Tour Femenino en las carreteras del Valle del Cauca.
Posada detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 19 minutos y 9 segundos, registrando una impresionante velocidad promedio de 49.5 km/h que resultó imbatible para sus rivales. El podio de la fracción al esfuerzo individual lo completaron Santiago Ruiz, representante del Orgullo Paisa, quien se ubicó en la segunda posición a 11 segundos, y Simón Loaiza, del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, quien se reportó en la tercera plaza a 14 segundos del ganador.
A pesar de la victoria de Posada en la jornada cronometrada, Tomás Mejía logró salvar el liderato de la clasificación general por apenas un segundo. El corredor del Orgullo Paisa, quien había vestido la camiseta de líder tras ganar la primera jornada, defendió con lo justo su posición de privilegio.
La batalla por el título continuará en la tercera etapa, la cual llevará al pelotón juvenil hacia Calima El Darién en un terreno de media montaña que promete volver a sacudir la general. La tercera jornada, programada para este viernes, tendrá un recorrido de 114,8 kilómetros que saldrá de Roldanillo y pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga.
Vuelta Juvenil Sistecrédito
Resultados Etapa 2 » Roldanillo › Roldanillo (15,8 km)
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|19:09
|2
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|0:10
|3
|Simón Loaiza
|Avinal – Carmen de Viboral
|0:13
|4
|Omar Vásquez
|Fungero-Úmbita
|0:14
|5
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Jhonatan Cruz
|Fungero-Úmbita
|0:16
|7
|Brandon Escobar
|Team Sistemas Palacios
|0:28
|8
|José Luis García
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:29
|9
|Juan Esteban López
|Team Sistecrédito
|0:47
|10
|Joel Alejandro Sandoval
|Team Capital Bike
|0:47
Clasificación General Individual
|1
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|2:49:13
|2
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:01
|3
|Simón Loaiza
|Avinal – Carmen de Viboral
|0:11
|4
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|0:12
|5
|Omar Vásquez
|Fungero-Úmbita
|0:16
|6
|Jhonatan Cruz
|Fungero-Úmbita
|0:18
|7
|Brandon Escobar
|Team Sistemas Palacios
|0:30
|8
|José Luis García
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:31
|9
|Juan Esteban López
|Team Sistecrédito
|0:48
|10
|Joel Alejandro Sandoval
|Team Capital Bike
|0:49
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Tour Colombia Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia
El Tour Colombia Sistecrédito 2027 comienza a revelar algunos de los detalles de su esperado regreso al calendario internacional. La quinta edición de la carrera, programada del 26 al 31 de enero de 2027, se disputará íntegramente en Antioquia, con Medellín como epicentro y seis jornadas que combinarían circuitos rompepiernas y exigentes ascensos por las tradicionales carreteras del departamento.
Aunque la organización no oficializó el recorrido durante la ceremonia de presentación de la edición 2027 realizada este jueves 5 de noviembre en Medellín, Mundo Ciclístico conoció una de las propuestas de trazado que se contemplan para la competencia, en la que Medellín y el Oriente antioqueño tendrían especial protagonismo.
La carrera comenzaría el martes 26 de enero, con una etapa de salida y llegada en Medellín, sobre un recorrido que se extendería por el norte del Valle de Aburrá y varios sectores tradicionales del ciclismo antioqueño, como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Para el miércoles 27 de enero, la segunda jornada tendría como punto de partida y llegada a Llanogrande, trasladando el protagonismo al Oriente antioqueño, con posibles pasos por Guarne, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y San Antonio de Pereira, sectores habituales de entrenamiento de numerosas figuras del pelotón nacional e internacional.
El jueves 28 de enero, la tercera fracción se disputaría con salida y llegada en El Carmen de Viboral, municipio de gran tradición ciclística, con pasos por el Alto de La Virgen y el Alto del Nano. Mientras tanto, el viernes 29 de enero, los corredores afrontarían una nueva jornada con inicio y final en Llanogrande, sobre un circuito que podría convertirse en uno de los principales escenarios de la carrera.
La quinta etapa, prevista para el sábado 30 de enero, llevaría al pelotón desde Llanogrande hasta La Unión, en una jornada que podría resultar decisiva para los aspirantes al título, con un recorrido que contemplaría cuatro circuitos por el Alto del Nano, Don Diego y El Retiro.
El gran desenlace estaría reservado para el domingo 31 de enero, con una sexta y última etapa que llegaría al Alto de Las Palmas, en un recorrido similar al que definió la edición de 2019. De confirmarse esta propuesta, la competencia terminaría con una exigente jornada de montaña, en la que los favoritos podrían disputar hasta los últimos kilómetros la clasificación general del Tour Colombia 2027.
El posible recorrido conocido por Mundo Ciclístico refleja la intención de ofrecer una carrera atractiva, aprovechando la geografía montañosa, la infraestructura vial y la enorme tradición deportiva de Antioquia. Además de Medellín, varios municipios del Oriente antioqueño tendrían la oportunidad de recibir a los mejores corredores del país y a los equipos y figuras internacionales que tomarán parte en esta nueva edición.
El Tour Colombia, que ha tenido como campeones a Egan Bernal (2018), Miguel Ángel López (2019), Sergio Higuita (2020) y Rodrigo Contreras (2024), buscará recuperar el protagonismo internacional que alcanzó en sus primeras ediciones. Por ahora, las fechas y la realización íntegra por carreteras antioqueñas están confirmadas, mientras que las salidas, llegadas y características de las seis etapas permanecen sujetas a la presentación oficial del recorrido, en otro evento que se realizaría en las próximas semanas.
Ruta
Jessenia Meneses asalta el liderato del Tour Femenino tras ganar la contrarreloj individual
La ciclista antioqueña Jessenia Meneses se impuso con autoridad en la segunda etapa del Tour Femenino Sistecrédito, tras dominar de principio a fin la contrarreloj individual de 15,8 kilómetros disputada en el municipio de Roldanillo. La pedalista, al servicio del equipo Orgullo Paisa, detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 21 minutos, registrando una espectacular velocidad promedio de 45.14 km/h. Con este triunfo, Meneses desbancó a Kimberly Escobar y se apoderó de la camiseta de líder de la clasificación general.
El exigente recorrido por las vías vallecaucanas sirvió para medir las fuerzas de las principales favoritas al título, dejando un podio de etapa de altísimo nivel. El segundo y el tercer lugar de la jornada cronometrada lo ocpuaron dos representantes del Team Sistecrédito: Laura Daniela Rojas y Natalia Garzón, ambas cediendo valiosos segundos ante el ritmo demoledor impuesto por la nueva líder de la competencia.
Las favoritas al título no desentonaron y aparecieron en las posiciones de vanguardia de la crono. El selecto grupo de las cinco mejores corredoras del día lo cerraron Camila Valbuena, en representación del IDRD Bogotá en la cuarta plaza, y Elvia Cárdenas, del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, en la quinta posición, consolidando una jornada clave que empieza a perfilar a las candidatas al trono.
La tercera jornada, programada para este viernes, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Roldanillo -Zarsal -Roldanillo (15,8 km)
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|21:00
|2
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:13
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:14
|5
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:21
|6
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|0:38
|7
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:38
|8
|Vanesa Zuluaga
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:39
|9
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:41
|10
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:52
Clasificación General Individual
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|3:22:43
|2
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:10
|4
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:13
|5
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:21
|6
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:28
|7
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|0:34
|8
|Vanesa Zuluaga
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:39
|9
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:41
|10
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:52
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Medellín se viste de gala para el gran regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito en 2027
La ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro del ciclismo continental al presentar oficialmente el regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito, la prestigiosa competencia que se disputará por las carreteras del territorio antioqueño. Tras dos años de ausencia, la carrera se prepara para reactivar la pasión de los aficionados locales con la gran expectativa de contar con la participación de varias escuadras de la máxima categoría mundial, el World Tour, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel internacional.
Esta quinta edición de la carrera mantendrá la categoría 2.1 para desarrollarse entre el 26 y el 31 de enero de 2027. El retorno al calendario ciclístico internacional representa un logro mayúsculo para la organización, consolidando a la región como un escenario ideal para los eventos deportivos de alta envergadura y reanudando una tradición que sitúa al país en la vitrina del deporte mundial.
El evento de presentación fue engalanado por una nómina de lujo, destacando la asistencia de Egan Bernal y Sergio Higuita, campeones de las ediciones de 2018 y 2020 respectivamente. Al escenario también se sumaron figuras de renombre mundial y destacados embajadores del pedal nacional como Santiago Buitrago, Juan Felipe Rodríguez y el sprinter Fernando Gaviria, además del respaldo de leyendas vivas de la ruta como Nairo Quintana y Rigoberto Urán.
La expectativa y el orgullo colectivos se vieron reflejados en las palabras de los propios protagonistas que se preparan para enfrentar la exigencia de la geografía antioqueña. “Es una emoción muy grande, me llena de mucho orgullo hacer parte de esta carrera y ojalá que puedan seguir más ediciones”, manifestó Santiago Buitrago, sintetizando el entusiasmo de un pelotón que anhela brindar sus mejores esfuerzos frente a una de las aficiones más apasionadas por el deporte de las bielas.