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Ruta

Vuelta Femenina a Costa Rica: Catalina Soto recupera el liderato con un triunfo magistral en el tercer capítulo

Publicado

Hace 19 mins

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La chilena Catalina Soto ganó la tercera etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2026. (Foto © Fecoci)
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Nairo Quintana, un cóndor que sobrevoló las montañas del mundo

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El boyacense Nairo Quintana ganó dos etapas en la Vuelta a España a lo largo de su carrera deportiva. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto © 2019)
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Revolcón en el Tour de Panamá: Gabriel Rojas triunfa en la tercera etapa y Fredd Matute se pone líder

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2 octubre, 2026

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El costarricense Gabriel Rojas ganó la tercera etapa del Tour de Panamá 2026. (Foto © Federación Panameña de Ciclismo)
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Héctor Álvarez reina en Europa: un ataque magistral a 12 kilómetros de meta le da el oro entre los Sub-23

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El español Héctor Álvarez se consagró campeón europeo de ruta en la categoría sub-23. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)
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