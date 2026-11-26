Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Zara Lamprea ratifica su favoritismo y gana la crono inaugural
Cumpliendo con su rol de favorita, Zara Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC) ganó la contrarreloj individual de 8 kilómetros en San Gil, marcando un tiempo de 24 minutos y 25 segundos para iniciar de la mejor manera la defensa de su título en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.
El podio de la jornada al cronómetro inaugural lo completaron Sharit Amezquita (Team Bacx) y Ana Sofía Suárez (Mixto Valle – Santander) a 14 y 17 segundos de diferencia, respectivamente.
Tras este electrizante debut, el pelotón no tendrá tiempo para el descanso. La carrera colombiana continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea de la competición, la cual promete mantener las emociones en alto y poner a prueba las estrategias de las diferentes escuadras que buscan darle la pelea a la gran favorita.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 – Rama Femenina
Resultados Etapa 1 *CRI » San Gil (8 km)
|1
|Zara Lamprea
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|24:25
|2
|Sharit Amezquita
|Team Bacx
|0:14
|3
|Ana Sofía Suárez
|Mixto Valle – Santander
|0:17
|4
|Alix Sanabria
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:25
|5
|Ana Kamila Castro
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:28
|6
|Valeria Vargas
|Team Sistecrédito
|1:45
|7
|María José Sánchez
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:55
|8
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|2:02
|9
|Ana María Cifuentes
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:19
|10
|Nikol Fajardo
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:26
Ruta
Diez ciclistas en siete escuadras: el panorama de Colombia para el WorldTour 2027
El ciclismo colombiano ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2027 en la máxima categoría. Tras un agitado mercado de fichajes, diez escarabajos han asegurado su continuidad en la élite del UCI WorldTour, repartidos estratégicamente en siete de las escuadras más poderosas del pelotón internacional. Aunque la cifra representa una ligera reducción frente a campañas anteriores, el bloque nacional mantiene un alto perfil competitivo, combinando la jerarquía de líderes consolidados con el impulso de jóvenes talentos que buscan abrirse paso en Europa.
El bloque más numeroso vestirá los colores del Netcompany INEOS, escuadra británica que reunirá a Egan Bernal, Brandon Rivera y la reciente incorporación de Harold Tejada, mientras que el Movistar Team respaldará el proceso de Einer Rubio y el joven Diego Pescador. Por su parte, el EF Education – EasyPost contará con doble presencia tricolor tras sumar a Iván Ramiro Sosa junto a Juan Felipe Rodríguez.
La cuota nacional en la primera división se completa con Daniel Felipe Martínez en las filas del Red Bull – BORA – hansgrohe, Santiago Buitrago, quien asumirá un nuevo reto en el NSN Cycling Team, Juan Sebastián Molano, que llega al Lotto Intermarché y Juan Guillermo Martínez, quien seguirá en el Team Picnic PostNL.
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2027
Juan Guillermo Martínez – 22 años (Team Picnic PostNL) *Con contrato hasta 2027
Juan Felipe Rodríguez – 23 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Santiago Buitrago – 27 años (NSN Cycling Team) *Con contrato hasta 2029
Einer Rubio – 28 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2028
Harold Tejada – 29 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2027
Iván Ramiro Sosa – 29 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Daniel Felipe Martínez – 30 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Con contrato hasta 2027
Brandon Rivera – 30 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2028
Juan Sebastián Molano – 32 años (Lotto Intermarché) *Con contrato hasta 2028
Ruta
Confirmado el séptimo equipo extranjero para la Vuelta al Táchira; van dos colombianos
El equipo dominicano R2R Cycling confirmó su participación en la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba del calendario UCI America Tour (categoría 2.2) que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027 con diez etapas y un recorrido de 1.317 kilómetros.
La formación caribeña llegará al país tras competir en la Vuelta Independencia Nacional, donde el venezolano Jorge Abreu, defendiendo los colores del conjunto dominicano, finalizó segundo en la clasificación general detrás del campeón colombiano Yesid Pira.
Con esta incursión, el R2R Cycling debutará en carreteras venezolanas y marcará la sexta presencia de República Dominicana en el historial del giro andino. Anteriormente participaron las selecciones nacionales de ese país en 1986, 2002 y 2011, además del Aero Cycling Team en 2016 y 2017.
La nómina estará encabezada por el actual campeón nacional de ruta Alberto Ramos, quien ya compitió en territorio tachirense en 2017 con un equipo colombiano. Junto a él vendrán Jean Carlos Merán, Hernando Luciano, Willie Rosario y Christian Concepción, todos bajo la dirección técnica de Rafael Rangel y el venezolano Rubén Pabón. Como antesala al giro andino, el equipo prevé disputar el 6 de enero el Clásico Internacional Venezuela Renace.
La edición 2027 recorrerá los estados Barinas, Mérida y Táchira, combinando jornadas llanas con etapas de media y alta montaña. En la altimetría destacan las llegadas en alto a Mérida, La Grita y el Cerro El Cristo, una cronoescalada en San Cristóbal hasta el Chorro El Indio en la octava etapa y el cierre tradicional en el Velódromo de San Cristóbal.
Con la incorporación del R2R Cycling, el pelotón internacional alcanza siete equipos confirmados, sumándose a los colombianos GW Sportfitness y Team Nativos, los españoles Caja Rural-Alea y Smartlog Nest Cycling Team, el mexicano Arenas TLAX-MEX y el club Plus Performance de Chile. El comité organizador estima que en los próximos días otras escuadras formalicen su inscripción para completar la cuota extranjera.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Ruta
La re-vuelta en el ciclismo profesional
Con la firma de 24 equipos profesionales (masculinos y femeninos) hizo su aparición,-un poco previsible, el denominado Collective Cycling Group (CCG) con sede en Londres, esta vez bajo la dirección de Oliver Ciesla, un experto en mercadeo deportivo que viene del mundo del automovilismo.
El tema venía siendo tratado desde hace dos años, cuando apareció con el nombre de ONE impulsado inicialmente por Richard Plugge, el mánager general del equipo Visma-Lease a Bike y según el comunicado oficial el grupo tiene como objetivo “crear un modelo más lucrativo desde el punto de vista económico para los equipos, unir los derechos comerciales y generar nuevos ingresos por televisión”.
También el grupo se propone “Desbloquear el valor potencial del ciclismo profesional, elevando el valor del producto para que tenga una base global y atractivos para aficionados y patrocinadores”.
Entre los 24 equipos firmantes del grupo se encuentran el Lidl – Trek, Decathlon CMA CGM Team, EF Education – EasyPost y Team Visma | Lease a Bike (Masculino y Femenino), NSN Cycling Team, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Canyon-Sram, pero no se dieron a conocer más nombres, siendo necesario indicar que el total de equipos World Tour en ambas ramas, así como los Pro-Tour suman cerca de 50 escuadras.
LA PREGUNTA DEL MILLÓN
Lo que sigue es esperar mucha más claridad en cuanto a los objetivos de este colectivo y el alcance de los mismos en relación con los organizadores de carreras como A.S.O. (Tour de Francia, Paris-Niza, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paris-Roubaix); RCS (Giro de Italia, Milano San Remo, Tirreno-Adriático, Lombardía); UNIPUBLIC (Vuelta a España principalmente) y también se hace necesario mencionar a los organizan otras grandes carreras en países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, entre otros.
La pregunta obligada es si el CCG ha dialogado con los organizadores (agremiados en le AIOCC), la misma UCI, y sobre qué bases – principalmente económicas- buscan un entendimiento y aceptación mutuas. Esto abre un debate de enormes proporciones cuya solución no está a la vista.
Aspectos como la comercialización de los equipos, medidas de seguridad, mejoras organizativas hacen parte de un deseo común de todos los intervinientes en este deporte y sus certámenes, sabiendo que ya sobre esto se ha venido avanzando en forma permanente.
HASTA QUE LA PLATA LOS SEPARE
Para definirlo claramente, el principal objetivo y tema de discusión es el económico (el vil billete) y sin devanarse los sesos, el relacionado con los derechos de televisión y radio.
Todo indica que son los propietarios de los equipos (que en su mayoría no son los patrocinadores), los que consideran que los organizadores de los eventos son los que en realidad obtienen las utilidades y poco o nada queda a los equipos, pero un mejor reparto permitiría seguramente, así pagar mejores sueldos a los corredores (que deberían ser los principales beneficiarios) hacer más rentables y sostenibles los equipos, reforzar sus estructuras en cuanto a equipos de formación, etc., etc.
Para “sentarse a la mesa” con los interesados, hará falta llegar con argumentos muy sólidos por parte del CCG pues se tiene que partir de una base fundamental: el ciclismo es un sin taquilla, sin boletería y su principal sostén ha sido, es y será el patrocinador sin el cual este deporte sería impracticable a nivel profesional.
Lo anterior explica que la única fuente de ingresos para el equipo es el patrocinador, que no espera ninguna retribución económica sino publicitaria, y para el organizador son la venta de los derechos de televisión y radio, además de la publicidad en torno a los eventos (camisetas, vallas, vehículos, etc.) y los observadores internacionales se preguntan por la proporción en la cual quiere el CCG hacer parte de las utilidades de los organizadores en las carreras en las que sus equipos toman parte.
En el aire están flotando interrogantes como si las utilidades de los organizadores son tan grandes para repartir y dejar satisfechos a todos los dueños de los 50 equipos y si en verdad patrocinadores tan poderosos económicamente como UAE, Ineos, Visma, Decathlon, Movistar, etc viven pendientes y esperan ansiosamente cada año una repartición de utilidades para sus grandes empresas.
Así las cosas, no cabe duda de que el ciclismo a nivel profesional termina el 2026 y arranca la temporada 2027 en medio de grandes expectativas sobre su futuro y será necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos y la actitud de todas las partes involucradas que seguramente van a obrar con intención de beneficiar la actividad y no de perjudicarla; amanecerá y veremos.