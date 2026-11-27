En un final lleno de emociones, Sharith Amézquita (Team Bacx) ganó de la primera etapa en línea de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 en la categoría juvenil, disputada sobre 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo.

En cuanto a la clasificación general, la primera posición siguió en manos de Zara Sofía Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC), ganadora de la contrarreloj inicial y quien defendió el liderato sin complicaciones.



Zara Sofía Lamprea, líder de la Vuelta de Futuro en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Con relación a la categoría prejuvenil, la caldense Sofía Alonso (Liga de Caldas) mantuvo su racha ganadora y también salió victoriosa en el segundo día de competencia.

La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 61 kilómetros entre los municipios de Oiba y Curití.