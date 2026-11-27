Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Sharith Amézquita se impone en el segundo capítulo con Zara Lamprea de líder
En un final lleno de emociones, Sharith Amézquita (Team Bacx) ganó de la primera etapa en línea de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 en la categoría juvenil, disputada sobre 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo.
En cuanto a la clasificación general, la primera posición siguió en manos de Zara Sofía Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC), ganadora de la contrarreloj inicial y quien defendió el liderato sin complicaciones.
Con relación a la categoría prejuvenil, la caldense Sofía Alonso (Liga de Caldas) mantuvo su racha ganadora y también salió victoriosa en el segundo día de competencia.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 61 kilómetros entre los municipios de Oiba y Curití.
Ruta
Harold Tejada informa sobre investigación relacionada con su pasaporte biológico
El pedalista huilense Harold Tejada ha sido suspendido de manera provisional tras la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra por parte de la International Testing Agency (ITA).
La medida fue adoptada en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apartando al deportista de las competencias oficiales mientras avanzan las respectivas pesquisas.
Según explicó el propio corredor, la investigación está relacionada con su pasaporte biológico. El escarabajo publicó un comunicado que les presentamos a continuación.
Ruta
Juan Camilo Aponte gana la primera etapa en línea de la Vuelta del Futuro; Edwin Fernando Gómez entra 2° y sigue líder
En el departamento de Santander se llevó a cabo la primera etapa en línea de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 y los de Boyacá siguen dominando con Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), quien se mantuvo como líder tras llegar segundo.
En el trazado de 51 kilómetros, el mejor fue el boyacense Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla), quien le ganó el duelo al líder de la carrera su paisano Edwin Fernando Gómez.
En cuanto a la clasificación general, la primera posición siguió en manos de Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), quien se defendió de gran forma para seguir firme en el liderato.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 61 kilómetros entre los municipios de Oiba y Curití.
Ruta
El regreso del hijo pródigo: Mikel Landa vuelve a sus orígenes con el Euskaltel-Euskadi
El equipo ciclista español Euskaltel-Euskadi le dio la bienvenida a Mikel Landa y lo presentó oficialmente como su nuevo líder en un acto celebrado en el Bizkaia Euskaltel Digital Center de Bilbao.
“Asumo este liderazgo con la máxima responsabilidad y las mismas ganas de hacer disfrutar a nuestra afición en cada carrera, inspirando a las jóvenes promesas que vienen de la cantera”, dijo Landa en la presentación.
El corredor español de 37 años firmó un vínculo con la escuadra naranja que se extenderá hasta finales de 2028, sellando un emotivo regreso a la estructura de la Fundación Euskadi donde comenzó su carrera.
“Volver a vestir estos colores tiene un significado especial y profundo. Esta fue la estructura que me dio la oportunidad de hacerme profesional y que siempre ha sentido el calor único de la Marea Naranja”, finalizó Landa.
El experimentado pedalista desembarca en el equipo donde se formó después de disfrutar una carrera en la que suma dos podios en el Giro de Italia, dos cuartos puestos en el Tour de Francia y un quinto lugar en la Vuelta a España.