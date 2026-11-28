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Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Alix Sanabria triunfa en Curití y Zara Lamprea se aferra al liderato
En un final picando hacia arriba, Alix Sanabria (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC)) ganó la tercera y penúltima etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, luego de recorrer 61 kilómetros entre los municipios de Oiba y Curití.
Sanabria cruzó la línea de meta sacando una ligera ventaja sobre sus más inmediatas rivales. En la 2° posición entró Nikol Fafardo (Team Boyacá es para Vivirla) y tercero se reportó Ana Sofía Suárez (Mixto Valle – Santander), ambas a 14 segundos de la ganadora.
En cuanto a la clasificación general, no se presentaron grandes cambios, Zara Sofía Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC) se aferró al liderato con 5” segundos de ventaja sobre Ana Sofía Suárez reportó Ana Sofía Suárez (Mixto Valle – Santander) y 8 segundos sobre Sharith Amézquita (Team Bacx).
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, culminará este domingo con la disputa de la cuarta y útima etapa, una jornada ondulada de 63 kilómetros entre Parque Panachi y el municipio de Barichara, donde conoceremos si Zara Lamprea revalidará el título obtenido el año pasado.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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La suspensión de Harold Tejada, un absurdo más de la ITA por caso en 2019
Una vez más, el ciclismo colombiano y también el internacional se conmociona con la noticia de un corredor suspendido de su actividad por la INTERNATIONAL TESTING AGENCY (ITA), entidad encargada por la UCI y otras tantas federaciones internacionales de diversos deportes de todo lo relacionado con el control al uso de métodos y medicamentos prohibidos en el deporte.
La agencia, encargada de los exámenes y resultados que reglamentariamente se realizan a los deportistas es independiente de las Federaciones Internacionales y no necesariamente es “palabra de Dios” pues si bien es cierto que su objetivo es luchar contra las malas prácticas en el deporte, también es cierto que en contra de su desempeño figuran casos lamentables, errores y decisiones garrafales, absurdas y que rayan en lo arbitrario, injusto y desproporcionado.
DOCUMENTO A LA VISTA
En esta oportunidad se trata del gran ciclista colombiano Harold Tejada, abruptamente sorprendido con un boletín de la ita.sport, Documento al cual ha tenido acceso nuestro portal revistamundociclistico.com y que escuetamente escrito en inglés señala:
–Tejada Canacue, Harold Alfonso
–Colombia
–Cycling
–Provisonal suspension (since 26 November 2026)
–ONGOING (traducción MC: en curso, en progreso, procediendo)
–Individual type: Athlete (Traducción MC: Tipo de individuo: Atleta)
–ADVR: Art.2.2 Use or Attempted Use (Traducción MC: Uso o intento de uso)
–Violation date: 15 August 2019
–Ineligibility N / A (Traducción MC: Inelegibilidad)
–Results Management Authority (MC: Autoridad de Gestión de Resultados)
–Disqualification N/A (Traducción MC: Descalificación)
–Means of Resolution N/ A (Traducción MC: Medios de resolución)
–UCI ID. (Traducción MC: Identificación UCI)
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
El texto anterior sirve para demostrar lo ambigua y absurda que resulta la decisión de suspender al deportista por lo siguiente:
1.- Se trata de un “caso, incidente, violación”, etc que data de 2019 cuando corría en Colombia para el Team Medellín y nunca, ni aquí o en Europa posteriormente, Tejada tuvo algo que ver con este asunto.
2.- Lo más incomprensible y absurdo es el término “USO O INTENTO DE USO” ante el cual resultan todos los interrogantes posibles: ¿QUÉ USÓ EL DEPORTISTA HACE 7 AÑOS? ¿QUÉ INTENTÓ USAR Y DE QUÉ MANERA?
3.- Lo único aceptable de la decisión es que el término ONGOING pareciera indicar que hay una investigación en curso, 7 años después de PROFESIONALISMO AL MÁS ALTO NIVEL.
4. IGUALMENTE SE HACE NECESARIO ACLARAR QUE EN NINGÚN CASO SE MENCIONA EL TÉRMINO DOPAJE, DOPPING, que es finalmente el titular que más vende, pero el más alejado de la realidad pues NO HAY NINGUNA SANCIÓN O CONDENA DEFINITIVA.
5.- OTRO ASPECTO PARA TENER EN CUENTA es que el incidente NO TIENE NADA QUE VER con la actualidad ni con los 7 años de profesionalismo al más alto nivel, cientos de exámenes dentro y fuera de competencia a los que se ha sometido nuestro corredor.
6.- El daño ya está hecho pues este asunto se llevará meses, ante ITA, UCI, hasta el TAS y de pronto la temporada completa como ya sucedió con Germán Darío Gómez este año, uno de los pocos “sobrevivientes” al fallo de una entidad que tiene para demostrar con esto que también comete injusticias y errores muchas veces irreparables. Ojalá este no sea un caso más. Confianza y apoyo absoluto para Harold Tejada.
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Juan Camilo Aponte vuelve a ganar en la Vuelta del Futuro y Edwin Fernando Gómez se acerca al título
¡Lo hizo de nuevo! el boyacense Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla) alcanzó su segunda victoria en la Vuelta del Futuro 2026, tras ganar la tercera etapa, disputada entre los municipios de Oiba y Curití con 61 kilómetros de recorrido.
Aponte, quien fue el más fuerte en el ascenso final, llegó dos segundos por delante del líder Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro). Tercero se reportó Duván Montañez (Boyacá Minera El Morro) a 4 segundos.
En la clasificación general individual, Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), quedó cerca de coronarse campeón de la Vuelta del Futuro a un día del final con 23 segundos de ventaja con Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla).
La carrera para juveniles terminará este domingo, con una etapa ondulada de 62,1 kilómetros entre el Parque Panachi y el municipio de Barichara, donde conoceremos al sucesor de Juan Esteban Canchón, campeón del año pasado.
CLASFICACIONES COMPLETAS
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Aplazado el Mex Tour para el segundo semestre de 2027
La Unión Ciclista de México (UCMEX) anunció la reprogramación del Mex Tour y la Clásica de la República, competencias del calendario UCI que estaban previstas para disputarse en enero de 2027, pero que finalmente se llevarán a cabo durante el segundo semestre de ese año debido a cuestiones presupuestales.
Pese a que ambas pruebas todavía aparecen en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con fechas correspondientes a enero de 2027, la federación mexicana confirmó el aplazamiento a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
“Con el objetivo de asegurar una ejecución impecable y ofrecer una experiencia de clase mundial, informamos que el Mex Tour y la Clásica de la República se reagendarán para el segundo semestre de 2027”, señaló la UCMEX en su comunicado.
Asimismo, la entidad explicó que la decisión responde a una solicitud de los patrocinadores, con el propósito de coordinar los recursos disponibles y los tiempos presupuestales. “Esta decisión responde a una solicitud fundada de nuestros patrocinadores y de los gobiernos anfitriones, para alinear recursos y tiempos presupuestales, y así construir eventos aún más sólidos y espectaculares”, añadió la Unión Ciclista de México, que buscará garantizar mejores condiciones para la realización de ambas competencias.