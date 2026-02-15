Vuelta de Mendoza: Román Mastrangelo gana la segunda etapa y Royner Navarro sigue líder

En una final a pura velocidad, el argentino Román Mastrangelo fue el más rápido en la definición para quedarse con la victoria de la segunda etapa de la Vuelta de Mendoza en los 143 kilómetros de recorrido. El pelotón se dirigió hacia el departamento de General Alvear, donde se llevó a cabo el primer sprint, y luego emprendió el regreso rumbo a San Rafael.

Al corredor gaucho de 36 años, integrante de la Asociación Peña Ciclista Tupungato, lo escoltaron sus compatriotas Julián Barrientos (Sindicatos Unidos) y Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

“Hoy es el cumpleaños de mi hija menor. El martes falleció mi mamá; decidí despedirla a la distancia. Gracias a mi equipo y a mi familia. Era la única gran vuelta en la que no había ganado etapa”, dijo Mastrangelo tras el triunfo.



Julián Barrientos, Román Mastrangelo y Maximiliano Traico, en el podio de la segunda etapa en línea. (Foto © Asociación Ciclista Mendocina)

En el Salto de Las Rosas se disputó el segundo sprint ganado por el brasilero Otavio Gonzelli (Localiza Meoo Brasil) que también ganó el primero y, finalmente, la definición fue en el centro sanrafaelino, con una llegada masiva, donde Mastrangelo se llevo el triunfo.

Por su parte, en la clasificación general, el peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) conservó el primer puesto. El mejor colombiano sigue siendo Camilo Castiblanco (Pío Rico Cycling Team), quien se mantuvo en el top 15°.

La ronda mendocina, que fue ganada por el bogotano Nicolás Paredes en 2023, continuará este domingo con una jornada de 93 kilómetros entre Luján de Cuyo y Cruz de Paramillos.

🔹 Sprints

Primer Sprint (General Alvear)

🥇 Otavio Gonzelli (Localiza Meoo)

🥈 Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)

🥉 Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)

Segunda Meta Sprint (Salto de Las Rosas)

🥇 Otavio Gonzelli (Localiza Meoo)

🥈 Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)

🥉 Elías Tello (Agua Negra Racing)

🔹 Podio Segunda Etapa

🥇 63 Román Mastrangelo (Asoc. Peña Ciclista Tupungato) 3:07:12

🥈 165 Julián Barrientos (Sindicatos Unidos)

🥉 45 Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz)