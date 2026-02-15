Ruta
Vuelta de Mendoza: Román Mastrangelo gana la segunda etapa y Royner Navarro sigue líder
En una final a pura velocidad, el argentino Román Mastrangelo fue el más rápido en la definición para quedarse con la victoria de la segunda etapa de la Vuelta de Mendoza en los 143 kilómetros de recorrido. El pelotón se dirigió hacia el departamento de General Alvear, donde se llevó a cabo el primer sprint, y luego emprendió el regreso rumbo a San Rafael.
Al corredor gaucho de 36 años, integrante de la Asociación Peña Ciclista Tupungato, lo escoltaron sus compatriotas Julián Barrientos (Sindicatos Unidos) y Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
“Hoy es el cumpleaños de mi hija menor. El martes falleció mi mamá; decidí despedirla a la distancia. Gracias a mi equipo y a mi familia. Era la única gran vuelta en la que no había ganado etapa”, dijo Mastrangelo tras el triunfo.
En el Salto de Las Rosas se disputó el segundo sprint ganado por el brasilero Otavio Gonzelli (Localiza Meoo Brasil) que también ganó el primero y, finalmente, la definición fue en el centro sanrafaelino, con una llegada masiva, donde Mastrangelo se llevo el triunfo.
Por su parte, en la clasificación general, el peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) conservó el primer puesto. El mejor colombiano sigue siendo Camilo Castiblanco (Pío Rico Cycling Team), quien se mantuvo en el top 15°.
La ronda mendocina, que fue ganada por el bogotano Nicolás Paredes en 2023, continuará este domingo con una jornada de 93 kilómetros entre Luján de Cuyo y Cruz de Paramillos.
🔹 Sprints
Primer Sprint (General Alvear)
🥇 Otavio Gonzelli (Localiza Meoo)
🥈 Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)
🥉 Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)
Segunda Meta Sprint (Salto de Las Rosas)
🥇 Otavio Gonzelli (Localiza Meoo)
🥈 Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)
🥉 Elías Tello (Agua Negra Racing)
🔹 Podio Segunda Etapa
🥇 63 Román Mastrangelo (Asoc. Peña Ciclista Tupungato) 3:07:12
🥈 165 Julián Barrientos (Sindicatos Unidos)
🥉 45 Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz)
Ruta
Antonio Morgado revalida su título en la Figueira Champions Classic con Daniel Felipe Martínez en el top 10
Revalidando su título del año pasado, el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG) completó su segundo triunfo consecutivo en la clásica portuguesa Figueira Champions, luego de recorrer 177,8 kilómetros en los alrededores de la provincia de Figueira da Foz.
El podio de la carrera lusa de un día lo completaron dos españoles: Alex Aranburu (Cofidis) 2° y Pau Martí (NSN Cycling Team). Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) cumplió una buena actuación, reportándose en el top 10.
En cuanto al resto de los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 27° a 26 segundos del ganador, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) terminó en el puesto 36° y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 49°, mientras que Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) no concluyó la prueba.
Tras cuatro ediciones de la Figueira Champions Classic, el país anfitrión cuenta con las dos victorias del local Antonio Morgado, Bélgica con el título de Remco Evenepoel en 2024 y el danés Mads Pedersen salió victorioso en 2023.
Figueira Champions Classic (1.Pro)
Figueira da Foz – Figueira da Foz (177,8 km)
|1
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|4:19:13
|2
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|3
|Pau Martí
|NSN Cycling Team
|0:09
|4
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|0:10
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|,,
|6
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|7
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:21
|8
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|9
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Thomas Gloag
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|27
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|36
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:04
|49
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:44
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Ruta
Tour de la Provence: Matthew Riccitello triunfa en la penúltima etapa con Brandon Rivera 3° y en el podio parcial
La segunda etapa del Tour de la Provence 2026 quedó en manos de Matthew Riccitello. El pedalista del Decathlon CMA CGM Team fue el más fuerte de los dos escapados, luego de recorrer 174,9 kilómetros entre las localidades francesas de Forcalquier y Montagne de Lure.
El estadounidense, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó en la definición al español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto.
Con relación al único colombiano en competencia, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) volvió a llegar con los mejores, entrando 3° a 14 segundos del ganador del día. El zipaquireño sigue en la pelea y escaló en la general hasta el 3° puesto a 20 segundos del nuevo líder.
En cuanto a la clasificación general, el norteamericano Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) se apoderó del liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) a tan solo 4 segundos.
La carrera francesa finalizará este domingo con la etapa final, que tendrá un extenso recorrido de 205,1 kilómetros entre Rognac y Arles, donde conoceremos al sucesor del danés Mads Pedersen, ganador de las últimas dos ediciones.
Tour de la Provence (2.1)
Resultados Etapa 2 | Forcalquier – Montagne de Lure (174,9 km)
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|4:28:29
|2
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|,,
|3
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:14
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Development Team
|0:45
|6
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|,,
|7
|Rémi Daumas
|Groupama – FDJ United
|,,
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:47
|9
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:48
|10
|Julien Bernard
|Lidl – Trek
|1:02
Clasificación General Individual
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|8:30:14
|2
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:20
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:24
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Development Team
|0:38
|6
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|0:54
|7
|Rémi Daumas
|Groupama – FDJ United
|,,
|8
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:57
|9
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|,,
|10
|Julien Bernard
|Lidl – Trek
|1:12