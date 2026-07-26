Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagra campeón y Juan Charris sale victorioso en la última etapa

¡Colombia conoció a su nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud! El duitamense Robert Plazas recuperó el título de la competencia Sub-23 para Boyacá, que la última vez la ganó con el umbitano Héctor Ferney Molina en 2024. El corredor del Sistecrédito fue el mejor de la ronda colombiana, que reunió a los mejores talentos Sub-23 del país.

El podio de la tradicional cita ciclística, que cumplió su edición número 59, lo completaron el carmelitano Estiven García (Team Sistecrédito) y el casareño Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes ocuparon el segundo y tercero, respectivamente.

El boyacense Robert Plazas, que venía de ser el mejor joven en la Clásica de Fusagasuga, sucedió en el palmarés de la Vuelta de la Juventud al cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez, vencedor de la pasada edición (2025).

La última victoria de etapa se la llevó el bogotano Juan Charris (LCM Bogotá-Ciclismo Capital), quien consiguió su primer triunfo en la carrera, después de llevar a bueno puerto un ataque en los últimos kilómetros. La jornada final contó un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, que pasó por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé para terminar en Guatavita.