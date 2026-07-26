Connect with us

Ruta

Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagra campeón y Juan Charris sale victorioso en la última etapa

Publicado

Hace 37 mins

el

El boyacense Robert Plazas, gran campeón de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour de Francia: Tadej Pogacar conquista su quinto título y Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada final en París

Publicado

Hace 2 horas

el

26 julio, 2026

Por

El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
Seguir leyendo

Ruta

Thomas Silva gana la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León

Publicado

Hace 3 horas

el

26 julio, 2026

Por

El charrúa Thomas Silva ganó la Clásica Castilla y León 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling Agency)
Seguir leyendo

Ruta

Lorena Wiebes domina de principio a fin el Tour de Polonia Femenino 2026

Publicado

Hace 4 horas

el

26 julio, 2026

Por

La neerlandesa Lorena Wiebes se consagró campeona del Tour de Polonia Femenino 2026. (Foto © Tour de Pologne Women)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.