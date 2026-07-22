Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato

En un final a toda velocidad, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) le ganó el duelo a sus compañeros de fuga y se quedó con la victoria en la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, sobre un trazado de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron.

El sprinter belga fue el más rápido, ganando ajustadamente el embalaje por delante del suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en la casilla 32° a 45 segundos del ganador, mientras que el pelotón entró comandado por el UAE Team Emirates – XRG a más de 8 minutos.

En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sigue liderando la carrera con una buena ventaja, escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

La fuga del día la integraron más de 40 corredores después de una lucha incansable que terminó dando sus frutos una vez pasada la mitad del recorrido. En la escapada se filtraron tres colombianos Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada, pero los tres fueron cortados en los últimos kilometros.

Al final, el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) se fue en solitario e intentó aguantar la embestida del grupo perseguidor, pero no resistió y lo alcanzaron. Ya en la definición Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) fue el más veloz y terminó llevándose la victoria, la segunda para su equipo en esta edición de la Grand Bouclé.

La prestigiosa ronda francesa continuará este jueves con un recorrido montañoso de 185,2 kilómetros, con inicio en Voiron y arribo en Orcières-Merlette, que incluye cinco puertos categorizados.

32 Einer Rubio Movistar Team 0:45 36 Harold Tejada XDS Astana Team 2:57 37 Egan Bernal Netcompany INEOS 2:57 139 Sergio Higuita XDS Astana Team 8:46



Tadej Pogacar, en el podio como líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual