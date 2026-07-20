Vuelta de la Juventud Sistecrédito: 184 corredores toman la salida en Yopal

Una vez presentados oficialmente los equipos de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la competencia se disputará desde hoy hasta al 26 de julio, donde las principales promesas del ciclismo nacional se medirán a un exigente recorrido de siete etapas entre los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.

La edición de este año contará con la participación de 184 corredores, pertenecientes a 28 equipos, quienes afrontarán un recorrido de más de 950 kilómetros que incluirá etapas para velocistas, jornadas de media montaña, una contrarreloj individual y dos exigentes finales que definirán al sucesor del campeón de la carrera.

Entre las escuadras participantes se encuentran varios de los equipos más importantes del ciclismo colombiano, entre ellos el actual campeón Team Sistecrédito, que buscará el título por equipos y revalidar lo hecho en la general individual en la temporada pasada, en la que se coronó Juan Felipe Rodríguez, hoy corredor del EF Education – Aevolo.



El Sistecrédito, en la presentación de equipos de la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Se destaca además el NU Colombia, quien tiene entre sus filas al actual campeón nacional Sub-23 y corredor que alcanzó a líder en la edición 2025 de la carrera, el risaraldense William Colorado; El GW Erco Sportfitness, quien estará comandado por el boyacense Juan Sebastián Pinilla; y escuadras tradicionales en el pelotón nacional como el Team Boyacá Es Para Vivirla, Orgullo Paisa y Avinal-Alcaldía de El Carmen de Viboral.

Así mismo, harán presencia en la ronda nacional: Motomart-SHC Team, Cotrafa Social-Bielas de Occidente, Team Capital Bike, Team Orígenes Coffee, Team Spartak, LMC Bogotá-Ciclismo Capital, Óxido Jeans Cycling Team Risaralda, Chía Ciudad de la Luna-CCST Strongman, Fundecom Tour & Nativa-Bolirana GOCI, FunRV-Vima Machine, Team Siachoque-Procycling ECFCS, Team Kronos Bogotá, FTB-Celucambio, Team Garroteros, Casanare, Liciclismo-Orgullo Comunero, Fuerzas Armadas, Tolima es Pasión, Liga de Ciclismo del Meta, AG Néctar-Cundinamarca Somos Natural, El Gran Pollo-Faro Eléctrico Boyacá y Pro Strong Cycling Valle.



FUNRV-Vima Machine, en la presentación de equipos de la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito representa el principal escenario de competencia para los corredores de la categoría Sub-23 en Colombia y, año tras año, se consolida como la plataforma en la que surgen las futuras figuras del ciclismo nacional e internacional. Grandes campeones del pedal colombiano han construido parte de su trayectoria deportiva en esta carrera, considerada uno de los eventos más prestigiosos del calendario federativo.

La competencia arranca hoy en Yopal con una etapa de 126,4 kilómetros rumbo a Trinidad, mientras que el desenlace tendrá lugar el domingo 26 de julio en Sopó, Cundinamarca.

LISTADO DE PARTICIPANTES

*Con Información Prensa Fedeciclismo