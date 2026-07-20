Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito: 184 corredores toman la salida en Yopal
Una vez presentados oficialmente los equipos de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la competencia se disputará desde hoy hasta al 26 de julio, donde las principales promesas del ciclismo nacional se medirán a un exigente recorrido de siete etapas entre los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La edición de este año contará con la participación de 184 corredores, pertenecientes a 28 equipos, quienes afrontarán un recorrido de más de 950 kilómetros que incluirá etapas para velocistas, jornadas de media montaña, una contrarreloj individual y dos exigentes finales que definirán al sucesor del campeón de la carrera.
Entre las escuadras participantes se encuentran varios de los equipos más importantes del ciclismo colombiano, entre ellos el actual campeón Team Sistecrédito, que buscará el título por equipos y revalidar lo hecho en la general individual en la temporada pasada, en la que se coronó Juan Felipe Rodríguez, hoy corredor del EF Education – Aevolo.
Se destaca además el NU Colombia, quien tiene entre sus filas al actual campeón nacional Sub-23 y corredor que alcanzó a líder en la edición 2025 de la carrera, el risaraldense William Colorado; El GW Erco Sportfitness, quien estará comandado por el boyacense Juan Sebastián Pinilla; y escuadras tradicionales en el pelotón nacional como el Team Boyacá Es Para Vivirla, Orgullo Paisa y Avinal-Alcaldía de El Carmen de Viboral.
Así mismo, harán presencia en la ronda nacional: Motomart-SHC Team, Cotrafa Social-Bielas de Occidente, Team Capital Bike, Team Orígenes Coffee, Team Spartak, LMC Bogotá-Ciclismo Capital, Óxido Jeans Cycling Team Risaralda, Chía Ciudad de la Luna-CCST Strongman, Fundecom Tour & Nativa-Bolirana GOCI, FunRV-Vima Machine, Team Siachoque-Procycling ECFCS, Team Kronos Bogotá, FTB-Celucambio, Team Garroteros, Casanare, Liciclismo-Orgullo Comunero, Fuerzas Armadas, Tolima es Pasión, Liga de Ciclismo del Meta, AG Néctar-Cundinamarca Somos Natural, El Gran Pollo-Faro Eléctrico Boyacá y Pro Strong Cycling Valle.
La Vuelta de la Juventud Sistecrédito representa el principal escenario de competencia para los corredores de la categoría Sub-23 en Colombia y, año tras año, se consolida como la plataforma en la que surgen las futuras figuras del ciclismo nacional e internacional. Grandes campeones del pedal colombiano han construido parte de su trayectoria deportiva en esta carrera, considerada uno de los eventos más prestigiosos del calendario federativo.
La competencia arranca hoy en Yopal con una etapa de 126,4 kilómetros rumbo a Trinidad, mientras que el desenlace tendrá lugar el domingo 26 de julio en Sopó, Cundinamarca.
LISTADO DE PARTICIPANTES
*Con Información Prensa Fedeciclismo
Ruta
Cristian Vélez repite la película del año pasado y gana la jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Victoria y liderato para el Team Sistecrédito con Cristian Vélez, quien se impuso con solvencia en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, una jornada para velocistas disputada entre los municipios de Yopal y Trinidad con 126,4 kilómetros de recorrido.
El primer capítulo de la carrera para menores de 23 años fue una batalla de velocidad y ubicación entre los hombres más rápidos de los 28 equipos en competencia. Al final, Vélez repitió la película del año pasado y terminó siendo el más rápido, derrotando a Julián Manrique (Nu Colombia) y a Nelson Jiménez (GW Erco Sportfitness).
“No nos pudo salir mejor el trabajo, feliz de darle la victoria a todo mi equipo. Poco a poco voy cogiendo más confianza. La verdad que la presión se la pone uno, estoy muy agradecido con mis compañeros y a disfrutar”, dijo Vélez al finalizar la etapa.
La segunda etapa de la ronda colombiana para pedalistas sub-23, está programada para este martes, siendo una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2025
Resultados Etapa 1 | Yopal -> Trinidad (126,4 km)
|1
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|2:45:47
|2
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Nelson Jiménez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Juan Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|5
|Anderson Castro
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|6
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa S-Bielas
|m.t.
|7
|David Esteban Hoyos
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Juan Esteban Rojas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|9
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV-Vima-Machine
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|2:45:47
|2
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|0:07
|3
|Nelson Jiménez
|GW Erco Sportfitness
|0:08
|4
|Luis Miguel Socha
|Fuerzas Armadas
|0:08
|5
|Kevin Laiton
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|0:08
|6
|Scheslesynger Ariza
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|0:10
|7
|Emmanuel Zuluaga
|Orgullo Paisa
|0:12
|8
|Juan Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|0:13
|9
|Anderson Castro
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:13
|10
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa S-Bielas
|0:13
Ruta
Alejandro Callejas terminó como el mejor colombiano en la Vuelta a la Provincia de Zamora 2026
La Vuelta a la Provincia de Zamora 2026 llegó a su fin tras cuatro intensos días de competencia con gran actuación del colombiano Alejandro Callejas (ODL Team – Lasal Cocinas), quien terminó en la 6° posición tras finalizar 3° en la última jornada.
El título quedó en manos del español Samuel Fajardo (Equipo Cortizo), quien sucedió en el palmarés de la carrera a su compatriota Adrián Benito, campeón del año pasado. Los puestos de honor lo completaron el ucraniano Maksym Bilyi (Equipo Cortizo) y el italiano Gabriel Fede (Ciclística Rostese), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Juan Jerónimo González (ODL Team – Lasal Cocinas) finalizó en la casilla 19° y Andrés Mancipe (ODL Team – Lasal Cocinas) en el puesto 22°, mientras que Jerónimo López (Anciano Rey Vinos – Hemon) no terminó la prueba.
Latinoamérica había figurado en las últimas ediciones con el guatemalteco Sergio Chumil, ganador en 2023 y con el uruguayo Eric Fagúndez, vencedor en 2022.
Clasificación General Individual
|1
|Samuel Fajardo
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|12:13:00
|2
|Maksym Bilyi
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|0:38
|3
|Gabriel Fede
|Ciclística Rostese
|0:42
|4
|Ricard Fitó
|CC Lleida – Dpedros
|0:54
|5
|Francisco Fernández
|Extremadura – Pebetero
|1:05
|6
|Alejandro Callejas
|ODL Team – Lasal Cocinas
|1:46
|7
|Oscar Vian
|Gomur – Cantabria Infinita
|1:52
|8
|Emilio Llopis
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|1:53
|9
|Marc Rubirola
|Caja Rural – Alea
|2:03
|10
|Daniel Cepa
|Caja Rural – Alea
|2:17
|11
|Sow Meunier
|Surne Bilbao Cycling Team
|2:43
|19
|Juan Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|4:06
|22
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|4:34
Ruta
“Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido”: Jonas Vingegaard tras su caída que lo dejó fuera del Tour
El jefe de filas del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, quien se retiró del Tour de Francia 2026 tras una dura caída en la decimoquinta etapa habló de los sucedido con una cadena televisiva de su país.
“Es muy decepcionante tener que abandonar así la carrera, y que el Tour termine de esta forma, pero así es el ciclismo. Por suerte, solo fue una fractura de clavícula”, declaró el ciclista escandinavo al canal danés TV2.
Vingegaard, que ganó el Tour en las ediciones de 2022 y 2023 y terminó segundo en 2021, 2024 y 2025, explicó cómo se produjo el accidente. “Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido. Fue entonces cuando mi rueda delantera derrapó y no tuve tiempo de reaccionar. Así son a veces las carreras. Sinceramente, es una verdadera lástima para nosotros”, agregó el danés.
Por último, refiriéndose a la declaraciones de su compañero Davide Piganzoli, quien culpó a una moto de causar la caída, Vingegaard evitó entrar en polémicas. “Quizás la moto cometió un error, pero nosotros tenemos que seguir nuestro propio criterio. Además, ya no podemos hacer nada al respecto”, concluyó el pedalista del Visma.