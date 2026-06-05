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Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026: Alejandro Pamplona suma su segunda victoria y consolida su liderato
Una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness), siguió con su paso firme en búsqueda de llevarse el título en la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026, al imponerse con autoridad este viernes en la segunda etapa de la carrera, una jornada montañosa, que tuvo como sitio de partida La Fría con final en La Grita, en un recorrido exigente de 85 kilómetros.
El joven escarabajo marcó un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 35 segundos, superando en la definición al venezolano Jairo Escalante (Lotería del Táchira) y por 33 segundos al local Andrés López (Lotería del Táchira), que se reportó en la tercera posición.
Ahora en la general individual, el propio Pamplona sigue comandando la prueba con un tiempo de 4 horas, 57 minutos, 25 segundos, seguido por los venezolanos Alejandro Camargo (Family Team Gallina Dorada) y Jairo Escalante (Lotería del Táchira), quienes completan el podo parcial.
La carrera venezolana para juveniles continuará este sábado con la tercera y penúltima etapa, un circuito en San Cristóbal de 107,9 kilómetros con características eminentemente planas.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
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Alejandro Peña sale del NU Colombia para reforzar el equipo español Cortizo
El Equipo Cortizo acaba de reforzar su plantilla con el joven ciclista colombiano Alejandro Peña, subcampeón de ruta de su país el año pasado en la categoría junior. Nacido 2007 en Paipa, Boyacá, el joven escarabajo se estrena esta campaña como sub-23 después de haber despuntado como juvenil y postularse como una de las promesas del ciclismo colombiano ya en 2024, cuando conseguía el segundo puesto de la general y dos triunfos de etapa en el Tour del Porvenir.
“Me considero un ciclista rápido, que se desenvuelve bien en el sprint y en la media montaña. Estoy muy agradecido por esta bonita oportunidad en una de las escuadras españolas más importantes. Espero contribuir con mi trabajo a que el equipo siga acumulando victorias”, dijo Peña, ya incorporado a la disciplina de la escuadra española.
El nuevo fichaje del Cortizo firmó hasta final de temporada, aunque el director deportivo, Marcos Serrano, desearía que con esta operación se repitiese “el caso de Samuel Flórez”, compatriota de Alejandro Peña y que también llegó a mitad de campaña, pero en 2024.
“Samu se adaptó muy rápido a aquel equipo histórico, convirtiéndose en uno de los corredores más destacados. En la temporada siguiente dio un paso al frente, continuó brillando y pudo cumplir su sueño de saltar al ciclismo profesional”, recordó Serrano.
Alejandro Peña se estrenó oficialmente este viernes en el GP Abimota de Portugal, una prueba de 441 kilómetros que tendrá tres etapas y en la que estará junto a Maxim Bilyi, Bernardo Cambareri, Adam Strejcek, Héctor Fernández, Pablo Osorio y Presley Evans.
“Este fichaje nos permitirá reforzar la plantilla de cara el calendario del verano, en el que afrontaremos varias vueltas y muchos días de competición, por lo que será importante contar con un importante fondo de armario. Además, es un buen velocista, un perfil del que andábamos escasos tras la marcha de Jordi Artigues”, concluyó Serrano.
*Con Información Club Ciclista Padronés Cortizo
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¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más
Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.
“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.
El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.
“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.
Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.
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Ben Oliver da el batacazo y le gana a los de la máxima categoría el Tour de Valonia 2026
El Tour de Valonia 2026 quedó en manos de Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling). El neozelandés, de 29 años, salió victorioso en la jornada final y terminó ganándole el duelo a los Wolrd Tour.
El podio de la carrera europea del calendario UCI lo completaron el estadounidense Riley Sheehan (NSN Cycling Team) y el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), quienes ocuparon 2° y 3°, respectivamente.
Oliver, que consiguió su primer título en su carrera profesional, alcanzó la tercera corona para Nueva Zelandia en esta prueba y sucedió en el palmarés a su compatriota Corbin Strong, campeón del año pasado.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven escarabajo Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), que perdió la camiseta de la montaña en la jornada final, fue gran animador de la carrera, mientras que el sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team) no tuvo mucha figuración y terminó en posiciones intermedias a más de 45 minutos del ganador
Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Bassenge – Aubel (176,5 km)
|1
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|4:08:44
|2
|Killian Théot
|Van Rysel Roubaix
|m.t.
|3
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|m.t.
|4
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|5
|Daan Depuydt
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|m.t.
|6
|Yorben Lauryssen
|Tarteletto – Isorex
|0:21
|7
|Michiel Lambrecht
|Team Flanders – Baloise
|0:21
|8
|Pelayo Sánchez
|Movistar Team
|0:21
|9
|Francesco Parravano
|Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|0:21
|10
|Olivier Godfroid
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|0:21
Clasificación General Final
|1
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|21:15:51
|2
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|0:02
|3
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|0:05
|4
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|0:20
|5
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:07
|6
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:13
|7
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|1:22
|8
|Davide De Pretto
|Team Jayco AlUla
|1:27
|9
|Olivier Godfroid
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|1:28
|10
|Senne Thonnon
|Team Flanders – Baloise
|1:52