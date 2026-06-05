Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026: Alejandro Pamplona suma su segunda victoria y consolida su liderato

El Equipo Cortizo acaba de reforzar su plantilla con el joven ciclista colombiano Alejandro Peña, subcampeón de ruta de su país el año pasado en la categoría junior. Nacido 2007 en Paipa, Boyacá, el joven escarabajo se estrena esta campaña como sub-23 después de haber despuntado como juvenil y postularse como una de las promesas del ciclismo colombiano ya en 2024, cuando conseguía el segundo puesto de la general y dos triunfos de etapa en el Tour del Porvenir.

“Me considero un ciclista rápido, que se desenvuelve bien en el sprint y en la media montaña. Estoy muy agradecido por esta bonita oportunidad en una de las escuadras españolas más importantes. Espero contribuir con mi trabajo a que el equipo siga acumulando victorias”, dijo Peña, ya incorporado a la disciplina de la escuadra española.



Alejandro Peña, nuevo fichaje del Club Ciclista Padronés Cortizo. (Foto © Club Ciclista Padronés Cortizo)

El nuevo fichaje del Cortizo firmó hasta final de temporada, aunque el director deportivo, Marcos Serrano, desearía que con esta operación se repitiese “el caso de Samuel Flórez”, compatriota de Alejandro Peña y que también llegó a mitad de campaña, pero en 2024.

“Samu se adaptó muy rápido a aquel equipo histórico, convirtiéndose en uno de los corredores más destacados. En la temporada siguiente dio un paso al frente, continuó brillando y pudo cumplir su sueño de saltar al ciclismo profesional”, recordó Serrano.

Alejandro Peña se estrenó oficialmente este viernes en el GP Abimota de Portugal, una prueba de 441 kilómetros que tendrá tres etapas y en la que estará junto a Maxim Bilyi, Bernardo Cambareri, Adam Strejcek, Héctor Fernández, Pablo Osorio y Presley Evans.

“Este fichaje nos permitirá reforzar la plantilla de cara el calendario del verano, en el que afrontaremos varias vueltas y muchos días de competición, por lo que será importante contar con un importante fondo de armario. Además, es un buen velocista, un perfil del que andábamos escasos tras la marcha de Jordi Artigues”, concluyó Serrano.

*Con Información Club Ciclista Padronés Cortizo