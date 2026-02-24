Ruta
Vuelta de la Independencia República Dominicana: Wilmar Paredes, el colombiano más destacado en la jornada inaugural
Empezaron las emociones de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana y con ella la buena actuación la legión de los escarabajos con dos en el top 5: Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) 4° tras ser parte de la fuga y Nicolás Paredes (Team Hino-One-La Red-Suzuki) 5°, en la primera etapa.
La jornada inaugural, que presentó 106 kilómetros, un premio de montaña y tres sprints intermedios, fue para la escapada en la que el dominicano Danielky Cedeño (Team La Romana) hizo respetar la casa y se adjudicó la victoria por delante del costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago).
El actual campeón, el colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) entró en el pelotón ocupando el 6° lugar a más de dos minutos del ganador, que empezó a marcar diferencias considerables de cara al final de carrera.
La ronda dominicana, que cuenta con a participación de 10 colombianos, vivirá su segunda etapa este miércoles cuando el pelotón recorra 153,3 kilómetros por los alrededores de Santo Domingo.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
Ruta
Jurgen Zomermaand gana la tercera etapa del Tour de Ruanda con Henrique Bravo y José Said Cisneros en el top 5
La tercera etapa del Tour de Ruanda 2026 la ganó Jurgen Zomermaand (Equipo de desarrollo del Picnic PostNL). El pedalista neerlandés fue el mejor en la fase final y logró la victoria, luego de recorrer 145,3 kilómetros entre los distritos de Huye y Rusizi.
El joven corredor europeo se llevó el triunfo, luego de pasar cinco puertos categorizados durante el trayecto y tras ser el más fuerte en la definición. Segundo se reportó el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y en la tercera posición entró su compañero de equipo Matteo Vanhuffel.
El top 5 lo cerraron el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) y el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team), quienes ocuparon el 4° y 5° puesto, respectivamente. Otro de los suramericanos destacados fue Henrique Avancini (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) en el 7° lugar.
Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 72° a más de 29 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el español Pau Martí (NSN Development Team) le cedió el liderato el liderato de la carrera al neerlandés Jurgen Zomermaand (Development Team Picnic PostNL).
La carrera africana continuará este miércoles con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 127,2 kilómetros entre Karongi y Rubavu, que incluye cinco puertos de montaña categorizados.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 3 | Huye – Rusizi (145,3 km)
|1
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|3:44:53
|2
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|0:20
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|,,
|4
|Henrique Bravo *Brasil
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:23
|5
|José Said Cisneros *México
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:28
|6
|Yafiet Mulugeta
|Selección de Eritrea
|,,
|7
|Henrique Avancini *Brasil
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|,,
|8
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|9
|Awet Aman
|Istanbul Team
|,,
|10
|Samuel Niyonkuru
|Team Amani
|0:44
|72
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|29:32
Clasificación General Individual
|1
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|10:55:06
|2
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:20
|3
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|,,
|4
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:22
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:23
|6
|Yafiet Mulugeta
|Eritrea
|0:28
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|,,
|8
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|9
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|10
|Henok Mulubrhan
|Eritrea
|0:43
|70
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|29:32
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
El equipo Ciclismo Capital confirmó la nómina para la Vuelta al Tolima
El equipo femenino Ciclismo Capital, que se dispone a cumplir su quinta temporada ininterrumpida compitiendo en las mejores carreras del calendario nacional, confirmó la nómina con la que encarará la Vuelta al Tolima.
La plantilla, que dirige Luis Miguel Caviedes, la conforman Valentina Ovalle y las Sub-23 Mariana Herrera, Gabriela Bocanegra, Valentina Torres y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.
Asimismo, como el equipo bogotano viene trabajando en procesos de categorías juveniles llevarán a la ronda tolimense a las júnior: Alix Sanabria y a Zara Lamprea.
El proyecto que nació en Bogotá en 2022 tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.