Vuelta de la Independencia República Dominicana: Wilmar Paredes, el colombiano más destacado en la jornada inaugural

Empezaron las emociones de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana y con ella la buena actuación la legión de los escarabajos con dos en el top 5: Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) 4° tras ser parte de la fuga y Nicolás Paredes (Team Hino-One-La Red-Suzuki) 5°, en la primera etapa.

La jornada inaugural, que presentó 106 kilómetros, un premio de montaña y tres sprints intermedios, fue para la escapada en la que el dominicano Danielky Cedeño (Team La Romana) hizo respetar la casa y se adjudicó la victoria por delante del costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago).

El actual campeón, el colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) entró en el pelotón ocupando el 6° lugar a más de dos minutos del ganador, que empezó a marcar diferencias considerables de cara al final de carrera.

La ronda dominicana, que cuenta con a participación de 10 colombianos, vivirá su segunda etapa este miércoles cuando el pelotón recorra 153,3 kilómetros por los alrededores de Santo Domingo.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA