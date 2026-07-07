Vuelta a Madrid Sub-23: triunfo de Mika Vijvinkel en el inicio con Alejandro Peña en el grupo de favoritos

El joven pedalista neerlandés Mika Vijvinkel, del equipo GD Súper Froiz, se adjudicó al sprint la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid Sub-23. La etapa contó con un recorrido de 110 kilómetros y se disputó por los alrededores del municipio de Móstoles.

El corredor de Países Bajos por delante del Wout Hemeryck (Dovy Keukens – FCC Cycling Team) y del español Joan Cadena (Technosylva Rower Bembibre), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo) ingresó en el grupo de favoritos con el mismo tiempo del ganador.



Mika Vijvinkel, ganador de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid Sub-23. (Foto © G.D. Supermercados Froiz)

La jornada inaugural tuvo muchos intentos de escapada, sin embargo ninguno prospero. Ciclistas como Nil Aguilera (Caja Rural ALEA) y el propio campeón de España, Manuel Sanroma (Cortizo) lo intentaron, pero sin éxito.

La segunda etapa de la carrera española se disputará este martes en Alcalá de Henares, una jornada de 134 kilómetros que pasará por Pezuela de las Torres, Loranca de Tajuña, Nuevo Baztán y Villalbilla.