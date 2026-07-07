Ruta
Vuelta a Madrid Sub-23: triunfo de Mika Vijvinkel en el inicio con Alejandro Peña en el grupo de favoritos
El joven pedalista neerlandés Mika Vijvinkel, del equipo GD Súper Froiz, se adjudicó al sprint la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid Sub-23. La etapa contó con un recorrido de 110 kilómetros y se disputó por los alrededores del municipio de Móstoles.
El corredor de Países Bajos por delante del Wout Hemeryck (Dovy Keukens – FCC Cycling Team) y del español Joan Cadena (Technosylva Rower Bembibre), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo) ingresó en el grupo de favoritos con el mismo tiempo del ganador.
La jornada inaugural tuvo muchos intentos de escapada, sin embargo ninguno prospero. Ciclistas como Nil Aguilera (Caja Rural ALEA) y el propio campeón de España, Manuel Sanroma (Cortizo) lo intentaron, pero sin éxito.
La segunda etapa de la carrera española se disputará este martes en Alcalá de Henares, una jornada de 134 kilómetros que pasará por Pezuela de las Torres, Loranca de Tajuña, Nuevo Baztán y Villalbilla.
Ruta
Tour de Francia: Mads Pedersen gana el duelo de los fugados en la cuarta etapa y Torstein Træen asume el liderato
Una gran sorpresa se dio en la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, donde una fuga numerosa consiguió una ventaja escandalosa de más de 12 minutos. Al final, Mads Pedersen se quedó con el triunfo tras recorrer 181,9 kilómetros entre las localidades de Carcassonne y Foix.
En una gran actuación, el pedalista dánes se llevó una espectacular victoria por delante de su compañero de equipo el estadounidense Quinn Simmons. El pelotón ingresó a la meta a más 12 minutos, mientras que el mejor colombiano fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en el puesto 90°.
El triunfo del corredor escandinavo se construyó en los primeros kilómetros cuando se armó una numerosa fuga que trabajó incansablemente para aumentar la diferencia, alcanzando una ventaja superior a los 12 minutos, que los favoritos nunca pudieron recuperar.
En cuanto a la general, el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) le arrebató el liderato al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Al vikingo lo escolta el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) a 28 segundos.
La prestigiosa ronda francesa continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, una jornada ondulada de 158,3 kilómetros con salida en Lannemezan y arribo en Pau, que incluye varios repechos y un premio de montaña categorizado.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Carcassonne – Foix (181,9 km)
|90
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:59
|101
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|12:59
|102
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|12:59
|117
|Einer Rubio
|Movistar Team
|12:59
|166
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|22:08
Clasificación General Individual
|22
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|11:16
|27
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:08
|29
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|12:31
|81
|Einer Rubio
|Movistar Team
|38:30
|167
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:11:14
Ruta
Lorenzo Finn se consagra campeón del Sibiu Cycling Tour; Iván Ramiro Sosa termina en el top 5
El Sibiu Cycling Tour quedó en manos del italiano Lorenzo Finn. El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe) defendió sin problemas el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de la ciudada que le pone nombre a la carrera.
Los puestos de honor de prestigiosa carrera rumana del calendario UCI lo completaron elel sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) y el el británico Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) cumplíó una destacada actuación y terminó en el 5° puesto a 2:42 del nuevo campeón.
La última etapa la ganó el neerlandés Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe), logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 181 kilómetros en la ciudad rumana de Sibiu.
Sibiu Cycling Tour (2.1)
Resultados Etapa 4 | Sibiu – Sibiu (181 km)
|1
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:45:02
|2
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Oded Kogut
|NSN Development Team
|m.t.
|4
|Simone Buda
|Solme Olmo Arvedi
|0:02
|5
|Marko Toth
|Team United Shipping
|0:02
|6
|Alin Toader
|Selección de Rumanía
|0:02
|7
|Joe Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|8
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|0:02
|9
|Luke Verburg
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:02
|10
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|0:02
|50
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|0:02
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|13:52:22
|2
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:55
|3
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:46
|4
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|2:07
|5
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:42
|6
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:55
|7
|Walter Calzoni
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:58
|8
|Jannis Peter
|Unibet Rose Rockets
|3:03
|9
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|3:13
|10
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|3:40
Ruta
Arranca la edición 75 de la Vuelta a Austria en busca del sucesor del mexicano Isaac del Toro
La 75ª edición de la Vuelta a Austria se disputará del 8 al 12 de julio de 2026 sin presencia colombiana. El único latinoamericano en competencia será el mexicano Edgar David Cadena, recordado en el país por ganar la etapa reina de la Vuelta a Colombia en 2022, que llegó al Alto del Vino.
Un total de 22 equipos y 132 ciclistas se enfrentarán a los 845 kilómetros y más de 11.000 metros de desnivel acumulado. Entre los conjuntos participantes, se encuentran escuadras de la máxima categoría como el UAE Team Emirates – XRG , EF Education – EasyPost, Netcompany INEOS, Alpecin – Premier Tech, Lidl – Trek y el Team Jayco AlUla.
La carrera del calendario UCI, que se disputará entre el 8 y el 12 de julio y contará con un exigente trazado de cinco etapas que recorrerá las regiones de Estiria, Carintia, Tirol, Salzburgo, Alta Austria y Baja Austria, que servirá para conocer al sucesor de Isaac del Toro.
Es bueno recordar que Colombia cuenta con tres podios en la ronda austriaca: Miguel Ángel López, subcampeón en 2017, Jesús David Peña, tercero en 2023 y Brandon Rivera, segundo en 2024.