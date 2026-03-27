Ruta
Vuelta al Valle: Laura Rojas gana en Sevilla y se apodera del liderato
¡Lo hizo de nuevo! La huilense Laura Rojas (Team Sistecrédito) volvió a ganar y se impuso en la tercera etapa de la Vuelta al Valle 2026, que contó con un recorrido de 79,9 kilómetros entre los municipios de Buga y Sevilla.
La campeona nacional de ruta, que alcanzó su segunda victoria en la ronda vallecaucana, se impuso por delante de Angie Mariana Londoño (Oro Express) y de Camila Valbuena (IDRD-Liga de Ciclismo de Bogotá).
Con lo resultados del día de hoy, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato que estaba en manos de la bogotana Camila Valbuena (IDRD-Liga de Ciclismo de Bogotá). El podio parcial lo completa Angie Mariana Londoño (Oro Express).
La ronda vallecaucana finalizará este sábado con un circuito en el municipio de Palmira.
Ruta
Volta a Catalunya: contundente victoria de Jonas Vingegaard en el primer duelo de escaladores con Santiago Buitrago 11°
En el primer duelo de escaladores, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) salió avante y ganó de forma contundente la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 153,1 kilómetros en terreno montañoso, entre las localidades de La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal.
El formidable rutero escandinavo superó al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quien entró 2° a 50 segundos. Tercero se reportó el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) a más de un minuto de Vingegaard. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la casilla 11°.
Con relación a la clasificación general se presentaron grandes cambios y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se apoderó del liderato aventajando por 57 segundos a Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este sábado con su sexta y penúltima etapa, una jornada montañosa de 158,2 kilómetros entre Berga y Queralt, que incluye cuatro puertos categorizados.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | La Seu d’Urgell – La Molina/Coll de Pal (153,1 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:13:44
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:51
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|1:01
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:03
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:38
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:39
|8
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:39
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:39
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:39
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:45
|40
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6:49
|48
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:43
|57
|Einer Rubio
|Movistar Team
|15:32
|122
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|31:19
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|19:44:45
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:57
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|1:09
|4
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:13
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:15
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:38
|7
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:51
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:51
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:51
|12
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|1:57
|44
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|10:52
|47
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:55
|60
|Einer Rubio
|Movistar Team
|24:21
|131
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|46:26
Ruta
Volta Alentejo: Artem Nych gana la crono y Rafael Reis le arrebata el liderato a Santiago Mesa
En una jornada al cronómetro emocionante, Artem Nych (Anicolor / Campicarn Cycling Team) salió victorioso en la tercera etapa de la edición 43 de la Volta Alentejo al ser el más rápido en la contrarreloj individual de 23,2 kilómetros, disputada por los alrededores de la villa portuguesa de Crato, en el distrito de Portalegre.
El pedalista ruso completó el recorrido en 27 minutos y 54 segundos, un guarismo que ninguno de sus 140 rivales fue capaz de mejorar. Sus compañeros Rafael Reis y Enzo Leijnse completaron el podio. El mejor colombiano fue Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 56° a 2:17 del ganador.
Con los resultados del día, el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn Cycling Team) perdio el lideraro que pasó a manos de su compañero de equipo el portugués Rafael Reis.
La carrera portuguesa continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, una jornada montañosa de 153,3 kilómetros con salida en Vila Viçosa y final en Portalegre (Serra de São Mamede).
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 3 (ITT) | Crato – Crato (23,2 km)
|1
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|27:54
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:04
|3
|Enzo Leijnse
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:06
|4
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:07
|5
|Magnus Carstensen
|EF Education-Aevolo
|0:19
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:26
|7
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:35
|8
|Aleksandr Grigorev
|Efapel Cycling
|0:37
|9
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:38
|10
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|0:38
|56
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:17
|57
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:23
|79
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|2:56
Ruta
Coppi e Bartali: así quedaron los cinco colombianos en la clasificación general
La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 175,5 kilómetros entre la localidad de Erbusco y la comuna de Iseo, donde salió ganador el italiano Tommaso Dati (Team UKYO).
Transcurrida la tercera jornada de la ronda italiana, Juan Diego Quintero (Petrolike) pasó a ser el mejor colombiano, en el puesto 32° a 12 segundos del nuevo líder, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera italiana tras tres días intensos de competencia.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos
|32
|40
|▲8
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:12
|37
|46
|▲9
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|,,
|39
|44
|▲5
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|42
|50
|▲8
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|,,
|48
|10
|▼38
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:34