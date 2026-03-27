Vuelta al Valle: Laura Rojas gana en Sevilla y se apodera del liderato

¡Lo hizo de nuevo! La huilense Laura Rojas (Team Sistecrédito) volvió a ganar y se impuso en la tercera etapa de la Vuelta al Valle 2026, que contó con un recorrido de 79,9 kilómetros entre los municipios de Buga y Sevilla.

La campeona nacional de ruta, que alcanzó su segunda victoria en la ronda vallecaucana, se impuso por delante de Angie Mariana Londoño (Oro Express) y de Camila Valbuena (IDRD-Liga de Ciclismo de Bogotá).

Con lo resultados del día de hoy, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato que estaba en manos de la bogotana Camila Valbuena (IDRD-Liga de Ciclismo de Bogotá). El podio parcial lo completa Angie Mariana Londoño (Oro Express).

La ronda vallecaucana finalizará este sábado con un circuito en el municipio de Palmira.