Vuelta al Valle 2026: Laura Rojas se impone en la etapa reina y Camila Valbuena salva el liderato

El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó una histórica actuación en la etapa reina de la Vuelta al Valle 2026 con la victoria de Javier Jamaica en el exigente final en alto en Villa María, resultado que además le permitió asumir el liderato de la ronda azucarera.

En una jornada de máxima exigencia, el escuadrón morado impuso condiciones en el ascenso de categoría especial, donde Jamaica se mostró sólido en los kilómetros definitivos para cruzar en primer lugar la línea de meta, respaldado por una brillante actuación colectiva que marcó diferencias en la clasificación general.

El protagonismo del Nu Colombia se consolidó con el segundo lugar de Cristián Muñoz, a 37 segundos, completando un sobresaliente resultado en la etapa clave del giro vallecaucano. La jornada reina permitió seleccionar a los principales aspirantes al título, con el equipo dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa controlando los momentos decisivos y posicionando a sus corredores en los máximos puestos de privilegio.

Javier Jamaica inscribió su nombre y el del Nu Colombia en lo más alto de la clasificación general individual, con una diferencia de 1:13 sobre Wilson Peña (SIS) y de 1:39 sobre el tricampeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, que tras vestirse de líder ayer en la CRI, le cedió hoy la camiseta a su compañero de equipo.

“Sabíamos que esta era la etapa que iba a definir la carrera. El equipo trabajó de manera impecable desde el inicio y en el ascenso final pude responder al esfuerzo. Es una victoria muy importante, pero sobre todo es el resultado del trabajo colectivo que venimos haciendo desde el inicio de la Vuelta al Valle”, señaló Javier Jamaica tras enfundarse la camiseta de líder.

La Vuelta al Valle 2026 continuará este viernes con la cuarta y penúltima etapa, un recorrido de 124,4 kilómetros entre Buga y Sevilla, donde el equipo de ciclismo Nu Colombia buscará defender el lideratoantes del circuito final el sábado en Palmira.

Resultados Tecera Etapa Vuelta al Valle (180 km)

1 Javier Jamaica Nu Colombia 4:02:22 2 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia 0:37 3 Wilson Peña Team Sistecrédito 0:37 4 Juan Carlos López GW Erco Sportfitness 0:50 5 Óscar Santiago Garzón GW Erco Sportfitness 0:50 6 Juan Diego Hoyos Team Sistecrédito 1:03 7 Róbinson López GW Erco Sportfitness 1:12 8 Edgar Andrés Pinzón Team Sistecrédito 1:24 9 José Misael Urián Team Sistecrédito 1:26 10 Camilo Ardila Nu Colombia 1:31

Clasificación General Individual