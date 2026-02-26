Vuelta al Tolima: victoria y liderato para Diana Peñuela tras la primera etapa en línea

Manteniendo la hegemonía del Team Sistecrédito, Diana Peñuela se adjudicó la primera etapa en línea etapa de la Vuelta al Tolima Femenina 2026, que recorrió 112 kilómetros por los alrededores del municipio del Guamo.

La experimentada pedalista caldense, que fue la más rápida en la definición, entró en la primera posición por delante de Karol Mariana Herrera (Ciclismo Capital), que se reportó 2° y de Mariana Herrera (Team Bacx) que concluyó 3°, las tres con el mismo tiempo.

En cuanto a la clasificación general individual, el Sistecrédito manda con Diana Carolina Peñuela, quien le arrebató el liderato a su compañera de equipo Laura Rojas., ganadora del prólogo El podio parcial lo completa Natalia Garzón.

La ronda tolimense para mujeres continuará este viernes saliendo del municipio del Guamo para llegar al municipio de San Luis, en el corregimiento de Payandé.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA

1 Diana Peñuela Team Sistecrédito 3:13:39 2 Karol Mariana Herrera Ciclismo Capital m.t 3 Mariana Herrera Team Bacx m.t 4 Natalia Garzón Team Sistecrédito m.t 5 Camila Valbuena Bogota IDRD m.t 6 Lesly Mejía Team Bacx m.t 7 Erika Botero Team Sistecrédito m.t 8 Mónica López Indeportes Tolima m.t 9 María Paula Alzate Team Bacx m.t 10 Laura Rojas Team Sistecrédito m.t

CLASIFICACIÓN GENERAL