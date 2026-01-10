Ruta
Vuelta al Táchira 2026: Enmanuel Viloria gana la segunda etapa y se pone líder
En un final lleno de emociones, Emmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) sorprendió desde la fuga y ganó la segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2026 con un tiempo de 5:13:08″, luego de recorrer 214,6 kilómetros entre las ciudades de Socopó y San Cristóbal.
El corredor trujillano fue el más fuerte de los fugados, superando por más de dos minutos al ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness). Tercero entró el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue Brandon Vega (GW Erco SportFitness) en la 7° casilla a 2:51 del ganador, mientras que Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) entró en el puesto 15° a 4:57 de Viloria.
Con relación a la clasificación general, el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) le cedió el liderato a su compatriota Emmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).
El giro tachirense continuará este domingo con la tercera etapa, un circuito ondulado en San Cristóbal de 115,2 kilómetros, en un final picando ligeramente hacia arriba.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 2 | Socopó – San Cristóbal (214,6 km)
|1
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|5:13:28
|2
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|2:06
|3
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|4
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|5
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|2:19
|6
|Germán Rincón
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|2:34
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|2:51
|8
|Francisco Peñuela
|Selección de Venezuela
|2:56
|9
|Fabián Méndez
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:22
|10
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|3:33
|11
|José Aragoza
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:36
|12
|Johakson Rodríguez
|Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast
|4:14
|13
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|4:52
|14
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|4:57
|15
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|10:54:59
|2
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|2:09
|3
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|2:12
|4
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:16
|5
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|2:27
|6
|Germán Rincon
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|2:44
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:01
|8
|Francisco Peñuela
|Selección de Venezuela
|3:06
|9
|Fabián Méndez
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:32
|10
|José Aragoza
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:43
|11
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|12
|Johakson Rodríguez
|Alcaldía de Torbes Urena Sport
|4:24
|13
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|4:56
|14
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|5:02
|15
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|5:07
Ruta
Víctor Ocampo renueva por un año más con el Team Medellín-EPM
El equipo colombiano Team Medellín-EPM anunció la renovación del antioqueño Víctor Ocampo. El pedalista carmelitano extendió un año más su vínculo con la escuadra antioqueña que dirige José Julián ‘Chivo’ Velásquez.
“Cuando el trabajo se hace con el corazón, los resultados llegan solos. Víctor es constancia diaria, sacrificio silencioso y una dedicación que se nota en cada entrenamiento, en cada carrera y en cada apoyo al equipo. Por eso celebramos su renovación para la temporada 2026. Porque el esfuerzo se valora, el proceso se respeta y las personas se cuidan”, escribió el elenco paisa en sus redes sociales oficializando la renovación.
Ocampo, de 26 años, suma en su palmarés un título en el Critérium Medellín 2025, campeón de la Vuelta a Portugal Junior 2016, un podio en la Vuelta Ciclística de Santa Catarina, además de la medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos Junior 2021.
El oriundo del municipio del Carmen de Viboral, Antioquia, que cumplirá su quinta temporada en el conjunto antioqueño, se une a las renovaciones de Róbigzon Oyola, Brayan Sánchez, Óscar Sevilla, Walter Vargas, Wilmar Paredes y Diego Camargo, seis importantes baluartes que se destacaron en la campaña anterior y que sin duda seguirán marcado la diferencia este año.
Ruta
Jeisson Casallas reforzará al Hino One La Red Suzuki que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala
La escuadra guatemalteca Hino One La Red Suzuki anunció dos noticias importantes, la primera, que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala y la segunda, que se reforzará con el boyacense Jeisson Casallas, oriundo de Tibaná.
“Hoy marcamos un antes y un después en el ciclismo nacional. Hino One La Red Suzuki ya aparece oficialmente en el sitio web de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como equipo continental, convirtiéndose en la primera escuadra de Guatemala en alcanzar este estatus”, dijo el equipo chapín en sus redes sociales.
Casallas, quien fue campeón de la Vuelta al Futuro 2016, se formó en la escuela de Tibaná, perteneció al equipo del Ministerio del Deporte Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas – Shimano y en la última temporada estuvo con el Avinal – Carmen de Viboral.
El boyacense se encontrará en la formación chapina con sus compatriotas el bogotano Nicolás Paredes y el boyacense Yesid Pira, quien ganó en la temporada pasada la Vuelta a Honduras.
Para la campaña 2026, y bajo la dirección de Alfredo Ajpacajá, esta será la nómina del Hino One La Red Suzuki para afrontar su primer año como equipo continental.
- Jeisson Casallas *Colombia (nueva incorporación)
- Nicolás Paredes *Colombia
- Yesid Pira *Colombia
- Edgar Torres *Guatemala
- Melvin Torres *Guatemala
- Víctor Tuíz *Guatemala
- Adolfo Vásquez *Guatemala
- Mardoqueo Vásquez *Guatemala
- Wilson Chonay *Guatemala
- Dorian Monterroso *Guatemala
Ruta
Las escuadras World Tour le apuestan a las jóvenes figuras; top 5 de corredores a tener en cuenta este año
Los equipos de la máxima categoría cambiaron el chip y ahora le apuestan a las jóvenes promesas. Este cambio viene siendo una tendencia en las últimas temporadas.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta cinco corredores de las escuadras World Tour a tener en cuenta este año.
El esloveno Jakob Omrzel – 19 años (Bahrain Victorious)
El británico Noah Hobbs – 21 años (EF Education-EasyPost)
El belga Jarno Widar -19 años (Lotto – Intermarché)
El español Adria Pericas – 19 años (UAE Team Emirates-XRG)
El checo Pavel Novak – 20 años (Movistar Team)