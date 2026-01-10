Vuelta al Táchira 2026: Enmanuel Viloria gana la segunda etapa y se pone líder

En un final lleno de emociones, Emmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) sorprendió desde la fuga y ganó la segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2026 con un tiempo de 5:13:08″, luego de recorrer 214,6 kilómetros entre las ciudades de Socopó y San Cristóbal.

El corredor trujillano fue el más fuerte de los fugados, superando por más de dos minutos al ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness). Tercero entró el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).



Brayan Obando 2° y Brandon Vega 7°, en la segunda etapa de la Vuelta al Táchirá 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue Brandon Vega (GW Erco SportFitness) en la 7° casilla a 2:51 del ganador, mientras que Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) entró en el puesto 15° a 4:57 de Viloria.

Con relación a la clasificación general, el venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Táchira) le cedió el liderato a su compatriota Emmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).

El giro tachirense continuará este domingo con la tercera etapa, un circuito ondulado en San Cristóbal de 115,2 kilómetros, en un final picando ligeramente hacia arriba.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 2 | Socopó – San Cristóbal (214,6 km)

1 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up 5:13:28 2 Brayan Obando GW Erco SportFitness 2:06 3 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga ,, 4 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel ,, 5 Franklin Chacón Lotería del Táchira Servitel 2:19 6 Germán Rincón Alicanto Consulting G Kino Tachira 2:34 7 Brandon Vega GW Erco SportFitness 2:51 8 Francisco Peñuela Selección de Venezuela 2:56 9 Fabián Méndez Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte 3:22 10 Antoni Quintero Alicanto Consulting G Kino Tachira 3:33 11 José Aragoza Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte 3:36 12 Johakson Rodríguez Alc. Torbes Urena Sport C IDT Cediplast 4:14 13 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel 4:52 14 Arlex Méndez Alicanto Consulting G Kino Táchira 4:57 15 Camilo Gómez GW Erco SportFitness ,,

Clasificación General Individual