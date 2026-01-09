Connect with us

Ruta

Vuelta al Táchira: confirmadas las nóminas completas con 14 escarabajos inscritos

Publicado

Hace 6 horas

el

Camilo Gómez, el mejor Sub-23 en la edición 60 de la Vuelta al Táchira, regresa a Venezuela por más. (Foto Vuelta al Táchira © Luis Gaitán)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

El equipo de ciclismo de ruta GW Erco inicia una nueva etapa junto a Sportfitness

Publicado

Hace 5 horas

el

8 enero, 2026

Por

El uniforme que tendrá el GW Erco Sportfitness, equipo que dirige Luis Alfonso Cely. (Foto © GW Erco SportFitness)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes

Publicado

Hace 7 horas

el

8 enero, 2026

Por

El antioqueño Alexander Gil, nuevo refuerzo del GW Erco SportFitness. (Foto © Canel's - Java)
Seguir leyendo

Ruta

Primer triunfo del UAE Team Emirates-XRG en la temporada 2026 de la mano de Jay Vine

Publicado

Hace 8 horas

el

8 enero, 2026

Por

Jay Vine ganó la contrarreloj, en el campeonato nacional de Australia. (Foto © Chris Auld/UAE)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.