Vuelta al Táchira: así quedaron los colombianos en la general luego de la tercera jornada

En un final picando ligeramente hacia arriba, Jad Sair Colmenares (Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast) ganó de forma magistral la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2026, un circuito en la ciudad de San Cristóbal de 115,2 kilómetros.

El joven corredor venezolano, que alcanzó la victoria más importante de su corta carrera, superó a sus compatriotas Germán Rincón (Alicanto Consulting G Kino Táchira) y Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor colombiano fue Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex) en la 7° posición y el más destacado del GW Erco SportFitness fue Camilo Gómez en el puesto 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el joven venezolano Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel), que estará el resto de la temporada con el equipo de desarrollo del Caja Rural. El pedalista de 19 años estuvo rodando sólo en los últimos giros, sin embargo, en la última vuelta del circuito fue neutralizado por el pelotón.

En cuanto a la clasificación general se presentaron pequeños cambios con Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) firme en el liderato. Al venezolano ahora lo escolta su coterráneo Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y el podio parcial lo completa el ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness).

El giro tachirense continuará este lunes con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 162,9 kilómetros que se disputará entre La Fría y Mérida, en un final en alto de primera categoría.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 3 | San Cristóbal – San Cristóbal (115,2 km)

1 Jad Sair Colmenares Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast 2:50:34 2 Germán Rincón Alicanto Consulting G Kino Táchira m.t. 3 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga m.t. 4 Anderson Paredes Selección de Venezuela m.t. 5 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel m.t. 6 Antoni Quintero Alicanto Consulting G Kino Táchira m.t. 7 Miguel Flórez Arenas Tlax-Mex m.t. 8 Carlos Gálviz Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte m.t. 9 Yenfron Guerrero Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte m.t. 10 Arlex Méndez Alicanto Consulting G Kino Táchira m.t. 11 Camilo Gómez GW Erco SportFitness m.t. 12 Alexander Gil GW Erco SportFitness m.t. 13 Brayan Obando GW Erco SportFitness m.t. 14 Brandon Vega GW Erco SportFitness m.t. 15 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up m.t.

18 Diego Soracá Arenas Tlax-Mex 0:11 22 Camilo Castiblanco Pío Rico Cycling Team 0:19 31 Yonatan Castro GW Erco SportFitness 0:49 32 Juan Esteban Guerrero Pío Rico Cycling Team 0:49 45 Yosimar Jerez Team Gesprom Evolution 15:48 60 Nicolas Gómez GW Erco SportFitness 17:34 62 José Armando García Arenas Tlax-Mex 26:50 OTL Jorge Luis Rojas Team Fam Birdman Level Up 51:26



Enmanuel Viloria, líder de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Prensa Vuelta al Táchira)

Clasificación General Individual

1 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up 13:45:33 2 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 2:08 3 Brayan Obando GW Erco SportFitness 2:09 4 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel 2:32 5 Germán Rincón Alicanto Consulting G Kino Táchira 2:38 6 Franklin Chacón Lotería del Táchira Servitel ,, 7 Brandon Vega GW Erco SportFitness 3:01 8 Antoni Quintero Alicanto Consulting G Kino Táchira 3:43 9 Francisco Peñuela Selección de Venezuela 3:50 10 Kristian Méndez Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte 3:56 11 José Aragoza Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte 4:31 12 Johakson Rodríguez Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast 4:43 13 Arlex Méndez Alicanto Consulting G Kino Táchira 4:56 14 Jad Sair Colmenares Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast 5:00 15 Camilo Gómez GW Erco SportFitness 5:07