Ruta
Vuelta al Táchira: Anderson Paredes gana la batalla de escaladores en la Grita con Miguel Flórez 2° y Camilo Gómez 3°
Una gran batalla entre los escaladores se vivió en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, donde el venezolano Anderson Paredes fue el más fuerte en el ascenso a la Grita, quedándose con la victoria en solitario, luego de recorrer 166,3 kilómetros.
El escalador de la Selección de Venezuela, que consiguió su primer triunfo del año, superó al boyacense Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex) y al cundinamarqués Camilo Gómez (GW Erco SportFitness), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) se mantuvo en el liderato. Al venezolano lo escolta su coterráneo Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), quien le descontó algunos segundos.
La jornada montañosa comenzó con un movimiento tempranero de 14 hombres, donde se destacaron tres colombianos: Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex), Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) y Juan Esteban Guerrero (Pío Rico Cycling Team), pero en el ascenso final los tres escaladores nacionales cedieron terreno con Anderson Paredes, que se fue en solitario.
Entrando en los kilómetros finales, Paredes mantuvo la ventaja con los sobrevivientes de la escapada y al final se quedó con un trabajado triunfo.
El giro tachirense continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada llana de 151 kilómetros que se disputará entre Táriba y San Cristóbal, en un final ideal para los sprinters.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 6 | El Vigia – La Grita (166,3 km)
|1
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|4:23:06
|2
|Miguel Flórez
|Arenas Tlaxcala
|1:01
|3
|Camilo Gomez
|GW Erco SportFitness
|1:35
|4
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira
|2:34
|5
|Alexander Villasmil
|Gobierno de Mérida
|5:03
|6
|Jorge Abreu
|Fina Arroz-Multimarcas Sport
|5:36
|7
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira
|5:38
|8
|Carlos Quintero
|Politachira Heidy Lee Sport
|6:02
|9
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:21
|10
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|6:33
|11
|Carlos Galviz
|Politáchira Heidy Lee Sport
|6:53
|12
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira
|6:58
|13
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|7:12
|14
|Manuel Medina
|Lotería del Táchira
|7:22
|15
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|7:41
|29
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|15:21
|36
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|19:42
|41
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|22:50
|46
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|24:25
|51
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|30:51
|56
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|37:19
Clasificación General Individual
|1
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|25:46:00
|2
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|0:18
|3
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|3:05
|4
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|3:12
|5
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|3:17
|6
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:26
|7
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|5:17
|8
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5:38
|9
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:04
|10
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|8:15
|11
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|8:37
|12
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|13:30
|13
|Jeison Rujano
|Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro
|16:08
|14
|Marcos Orozco
|Arenas Tlax-Mex
|17:05
|17
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|19:30
|18
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|20:46
|27
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|41:33
|30
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|43:25
|33
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|50:57
|49
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|1:47:20
|54
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|2:12:27
|59
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|2:22:33
Ruta
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Trofeo Calvià – 28 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Ruta
Todo listo en Antioquia para el BabyBMX, un festival y semillero de grandes figuras
El 2026 promete grandes emociones para el BMX a nivel departamental, nacional y mundial. Tras un receso de cerca de cuatro semanas, en el que los deportistas tuvieron tiempo para descansar y recargar energías, regresa la adrenalina del bicicrós con un evento que ya es tradición en Antioquia: el BabyBMX del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia).
Esta será la séptima edición de un certamen que ha sido semillero de grandes figuras de la modalidad, como Nicol Foronda, Samuel Marulanda y Valentina Jiménez, los tres han sido campeones mundiales en categorías challenger.
Para este año, el evento contará con la participación de 222 deportistas, en representación de 30 clubes, quienes tomarán la partida en el que es considerado el evento deportivo infantil más grande del país.
Las competencias se disputarán hasta el jueves 15 de enero en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Los entrenamientos oficiales se realizarán hoy desde las 11:00 de la mañana.
Entre los deportistas inscritos que parten como destacados se encuentra Antonia Ramírez, de la categoría Damas 7-8, quien fue elegida como deportista proyección de Antioquia en la pasada Noche de los Mejores. En la rama masculina, el nombre a seguir será el de Emiliano Barrientos (Expertos 12), piloto paisa que viene de consagrarse campeón de la Copa Nacional 2025.
*Con Información de BMX Antioquia
Ruta
Con anticipación el Visma-Lease a Bike dejó listas sus posibles alineaciones para el Giro, Tour y Vuelta de este año
Tras el retiro sorpresivo del británico Simon Yates, el equipo Visma-Lease a Bike rediseñó todos sus planes para la temporada 2026 y dejó conformadas las posible alineaciones para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
En la presentación de los objetivos de la campaña 2026 la escuadra neerlandesa dio conocer los cronogramas de sus diferentes ciclistas y basado en eso la Revista Mundo Ciclístico conformó las más probables nóminas que tendrán en las Grandes Vueltas este año, que se las presentamos a continuación.
Giro d´Italia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El neerlandés Wilco Kelderman – 34 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El neerlandés Bart Lemmen – 30 años
El belga Timo Kielich – 26 años
El italiano Davide Piganzoli
El italiano Edoardo Affini – 29 años
Tour de Francia
El danés Jonas Vingegaard – 29 años
El estadounidense Sepp Kuss – 31 años
El belga Wout van Aert – 31 años
El estadounidense Matteo Jorgenson – 26 años
El francés Christophe Laporte – 33 años
El francés Bruno Armirail – 31 años
El belga Victor Campenaerts – 34 años
El británico Ben Tulett – 24 años
Vuelta a España
El belga Wout van Aert – 31 años
El neerlandés Steven Kruijswijk – 38 años
El británico Ben Tulett – 24 años
El noruego Jørgen Nordhagen – 21 años
El neerlandés Tijmen Graat – 23 años
El neerlandés Menno Huising – 21 años
El noruego Per Strand Hagenes- 22 años
El italiano Filippo Fiorelli – 31 años
El británico Matthew Brennan – 20 años