Vuelta al Táchira 2027: el GW Erco Sportfitness y el Caja Rural-Alea los primeros equipos confirmados

La Vuelta al Táchira en Bicicleta comienza a definir su pelotón internacional con la confirmación oficial de las dos primeras escuadras extranjeras para su próxima edición. Se trata del conjunto continental colombiano GW Erco Sportfitness y de la formación española de desarrollo Caja Rural-Alea, dos equipos que aportarán jerarquía a la tradicional competencia por etapas que inaugura el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en territorio venezolano.

Por el lado de Colombia, la presencia del GW Erco Sportfitness ratifica la histórica rivalidad deportiva entre ambos países en las carreteras andinas. Bajo la dirección técnica de Luis Alfonso Cely, la escuadra nacional buscará ser protagonista tanto en las llegadas masivas como en las exigentes jornadas de alta montaña que caracterizan al giro tachirense.

Desde Europa, el Caja Rural-Alea desembarcará en Venezuela con su bloque filial, enfocado en la formación y el fogueo internacional de jóvenes promesas del ciclismo español e internacional. La participación de esta estructura permitirá a sus corredores sumar kilómetros de alta exigencia competitiva desde el arranque de la temporada, enfrentándose al ritmo intenso del pelotón sudamericano en los ascensos de los Andes venezolanos.

Con estas dos primeras confirmaciones, la organización de la Vuelta al Táchira avanza en la conformación de una caravana de alto nivel para su cita de enero. Se espera que en los próximos días se anuncien más equipos continentales, selecciones nacionales y escuadras locales que completarán la nómina de salida de la denominada «Grande de América», la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.