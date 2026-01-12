Ruta
Vuelta al Táchira 2026: así se clasifican los colombianos en la general tras la primera batalla montañosa
La primera carrera del calendario UCI en 2026, la Vuelta al Táchira, en la que siguen en competencia 10 colombianos, vivió su primera batalla montañosa de 162,9 kilómetros, en la cuarta etapa que se disputó entre La Fría y Mérida.
Transcurridos cuatro días de competencia, Brandon Vega (GW Erco SportFitness) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el 4° puesto a 2:57 del líder, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el giro tachirense, luego de cuatro exigentes jornadas.
Así van los Colombianos en la Clasificación General Individual
|4
|7
|▲3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|2:57
|8
|16
|▲8
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:11
|24
|15
|▼9
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|17:38
|33
|19
|▼14
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|23:38
|34
|20
|▼14
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|25:08
|35
|24
|▼11
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|26:17
|38
|33
|▼5
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|32:24
|52
|45
|▼7
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|55:47
|57
|57
|–
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|1:12:27
|59
|59
|–
|José Armando Garcia
|Arenas Tlax-Mex
|1:17:59
Ruta
“Tuvimos un momento de crisis y los venezolanos aprovecharon”: Brandon Vega tras su buena actuación en la cuarta etapa en el Táchira
Se llevó a cabo la cuarta jornada de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, entre La Fría y Mérida, etapa que contó con 162,9 kilómetros de recorrido con gran actuación de Brandon Vega que terminó 3°.
“Sin duda una etapa muy dura, tuvimos un momento de crisis con Obando y los venezolanos aprovecharon. Esperemos que las piernas nos sigan acompañando”, dijo el escarabajo del GW Erco SportFitness.
En el ascenso, las distancias se fueron recortando y fue así como el pedalista colombiano llegó tercero a la línea de meta a solo 37 segundos del ganador, el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), que llegó a la meta en solitario.
“Esta es una carrera larga, buscaremos ir día a día, por mi parte tuve buenas piernas. Hoy empezó la montaña, aún no se sabe nada, hay que ver como van rivales más fuertes”, agregó Vega.
En cuanto a la clasificación general, Brandon, quien es el mejor extranjero de la carrera ahora es el mejor ubicado del Team GW Erco Sportfitness, siendo cuarto a 2’57” del líder Abreu.
Ruta
Adrián Bustamante gana la edición 18 del Circuito de Jenesano; Andrés Mancipe y Jeisson Casallas completan el podio
El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ganó la edición 18 del Circuito de Jenesano, competencia que abrió el calendario ciclístico en Boyacá. En la prueba enmarcada en las festividades del municipio boyacense se dieron cita varios corredores del pelotón nacional de las categorías élite y sub-23.
El oriundo de Boavita, Boyacá, que logró su primer título del año, estuvo acompañado en el podio por Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Bustamante sucedió a Jefferson Ruiz en el palmarés de la carrera, que se disputa la encantadora población boyacense situada al occidente del departamento de Boyacá, que contó con la participación de ilustres nombres del pelotón colombiano.
La próxima cita del calendario nacional será en el Circuito Ciclístico Ángel Miguel Sanabria, una de las tradicionales carreras del calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo, que se disputará este 17 de enero.
Resultados Circuito Ciclístico de Jenesano 2026
|1
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|1:21:31
|2
|Andrés Mancipe
|Old Team – Lasal Cocinas
|0:12
|3
|Jeisson Casallas
|Hino One La Red Suzuki
|0:14
|4
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:22
|5
|Juan Pablo Sossa
|Corseing SAS
|0:38
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:52
|7
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|2:48
|8
|Diego Fernando Cuervo
|Independiente
|2:58
|9
|Cristián Rico
|Nu Colombia
|3:04
|10
|Johan Sneider Hernández
|Independiente
|3:06
|11
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|3:11
|12
|Camilo Álvarez
|Asaderos El Gran Pollo
|3:11
|13
|David Riaño
|Dulipan
|3:11
|14
|Victor Manuel Contreras
|Nu Colombia
|3:20
|15
|Sebastián Albarracín
|Independiente
|3:20
Ruta
“De cara a la general nos va a ir muy bien”: Alexander Gil que se metió al top 10 de la Vuelta al Táchira
Una vez finalizada su actuación en la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, en la que terminó en la 9° posición, el pedalista antioqueño Alexander Gil dialogó con la Revista Mundo Ciclístico sobre su desempeño en la carrera venezolana y de lo que le espera para lo que falta.
“Vamos bien, me he estado acoplando al equipo y a los compañeros. Creo yo que el resultado hasta el momento ha sido positivo, vamos con tres corredores en el top 10”, dijo el experimentado escarabajo del GW Erco SportFitness.
En la parte final de la jornada montañosa el antioqueño recortó distancias y se ubicó en la novena posición a 1’38” del ganador, Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga). “Hoy el trabajo fue más enfocado a los compañeros que iban más adelante. Durante la subida tuvimos pequeños percances, pero nada que lamentar. La carrera hoy apenas se empezó a acomodar, faltan etapas muy duras, donde habrá seguir luchando”, agregó Gil.
Con la gran actuación de hoy, Alexander ascendió al top 10 de la clasificación general individual y espera seguir mejorando en las seis etapas que faltan para definir el giro tachirense, carrera que hace parte del calendario UCI.
“De cara a la general nos va a ir muy bien, como siempre he dicho esto es día a día, hay que salir en cada etapa a dar el todo por el todo, queremos que las cosas nos salgan bien, además tenemos a dos compañeros que están bien ubicados. Estamos bien de salud, motivamos y muy fuertes con la misma ambición de hacer las cosas bien y se que va a ver un bonito resultado para el equipo”, concluyó el corredor paisa.