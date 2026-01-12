Vuelta al Táchira 2026: así se clasifican los colombianos en la general tras la primera batalla montañosa

La primera carrera del calendario UCI en 2026, la Vuelta al Táchira, en la que siguen en competencia 10 colombianos, vivió su primera batalla montañosa de 162,9 kilómetros, en la cuarta etapa que se disputó entre La Fría y Mérida.

Transcurridos cuatro días de competencia, Brandon Vega (GW Erco SportFitness) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el 4° puesto a 2:57 del líder, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el giro tachirense, luego de cuatro exigentes jornadas.

Así van los Colombianos en la Clasificación General Individual