Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final

La edición 61 de la Vuelta al Táchira llegó a su fin. La primera carrera internacional de la temporada ciclista en Suramérica contó la participación de un amplio lote colombiano. Para destacar la victoria Brandon Vega en la quinta etapa y el triunfo de Alexander Gil en la jornada final.

Luego de diez exigentes días de competencia, el pedalista bogotano Brandon Vega, en representación del GW Erco SportFitness, terminó como el mejor escarabajo de la ronda venezolana, quedando en la tercera posición de la clasificación general.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las clasificaciones finales de los pedalistas nacionales que compitieron en el vecino país, en la prestigiosa ronda tachirense, inscrita en el calendario de la UCI.

Vuelta al Táchira 2026 – Clasificación General Final de los Colombianos