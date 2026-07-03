Vuelta al Putumayo: Brandon Vega se llevó la segunda etapa y Santiago Garzón mantuvo el liderato

Con un impecable trabajo colectivo durante los 147 kilómetros de competencia, el GW Erco Sportfitness celebró la victoria de etapa del bogotano Brandon Vega y mantuvo el dominio de la clasificación general en la segunda jornada de la Vuelta al Putumayo 2026.

La fracción, disputada a un promedio de velocidad de 43,15 km/h, estuvo marcada por el control permanente del equipo sobre el pelotón, neutralizando cada uno de los intentos de fuga que protagonizaron corredores del Putumayo y preparando un embalaje final donde Vega respondió al trabajo de sus compañeros para levantar los brazos en la línea de meta.

“Fue una etapa muy bonita y muy rápida. Quiero agradecerle a todo mi equipo porque hoy todos hicieron un trabajo extraordinario y no los podía defraudar en el final. Esta victoria es para mi mamá y para mi abuelito, que ayer estuvieron de cumpleaños. Aunque no puedo estar con ellos, les envío un abrazo enorme y les dedico este triunfo”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.



Óscar Santiago Garzón, líder de la Vuelta al Putumayo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Más allá del triunfo parcial, el balance de la jornada permitió consolidar el liderazgo del GW en la competencia. Santiago Garzón continúa como líder de la clasificación general y también conserva el liderato de la montaña; Daniel Carvajal se mantiene como el mejor corredor Sub-23; Camilo Gómez lidera la clasificación de los sprints especiales con tres puntos, mientras que siete corredores del equipo permanecen ubicados entre los mejores de la clasificación general.

Por su parte, el director deportivo Luis Alfonso Cely valoró el cumplimiento de la estrategia planteada desde el inicio de la etapa y el crecimiento que viene mostrando el corredor capitalino. “Terminamos muy contentos porque conservamos el liderato general y logramos hacer el control de carrera que habíamos planificado. Brandon ha venido mejorando mucho en los sprints, le dimos la oportunidad de disputar la etapa y respondió con una gran victoria”.

La Vuelta al Putumayo continuará este sábado con la tercera etapa, un exigente recorrido de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.



Óscar Santiago Garzón, líder sólido de la Vuelta al Putumayo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

RESULTADOS COMPLETOS

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness