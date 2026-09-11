Vuelta al Ecuador: Héctor Álvarez gana en Tulcán la quinta etapa con Santiago Cardona 11°

La gran promesa del ciclismo ecuatoriano, Héctor Álvarez (Team Best PC), ganó en Tulcán la quinta etapa de la Vuelta al Ecuador, que partió desde Bolívar. El talentoso corredor del Team Best PC completó los 98,7 kilómetros en 2 horas, 47 minutos y 14 segundos.

Álvarez, que entró en solitario a la meta, fue escoltado por sus compatriotas Brayan Muñoz (CDEF C&S Technology Chaoyang) y Anderson Palma (Cinecable Serviproc), quienes ingresaron 2° y 3° respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros terminó siendo Santiago Cardona (Esparza Training), quien se reportó en la casilla 11°, seguido de César Guavita (Team Best PC) en el puesto 12°, ambos a más de 2 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general se presentaron cambios. Byron Guamá (Team Best PC) bajó al tercer lugar y perdió el liderato con su compañero de equipo Héctor Álvarez. A la segunda posición subió Brayan Muñoz (CDEF C&S Technology Chaoyang).

La carrera ecuatoriana continuará este sábado con la sexta y penúltima etapa, que recorrerá 152,9 kilómetros entre Tulcán y Cotacachi (Laguna de Guigocha), con cuatro puertos categorizados y un final súper exigente.

Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)

Resultados Etapa 5 | Bolívar – Tulcán (98,7 km)

1 Héctor Álvarez Team Best PC 2:47:14 2 Brayan Muñoz CDEF C&S Technology Chaoyang 0:45 3 Anderson Palma Cine Cable Serviproc 1:06 4 Juan Córdova Espectro Cycling Team 2:08 5 Kevin Navas Best PC Ecuador 2:11 6 Byron Guamá Best PC Ecuador 2:11 7 Richard Huera Best PC Ecuador 2:11 8 David Caicedo Cine Cable Serviproc 2:11 9 Dauleth Huera Águila Team 2:21 10 Robert White Espectro Cycling Team 2:21 11 Santiago Cardona Esparza Training 2:30 12 César Guavita Team Best PC 2:36

Clasificación General Individual