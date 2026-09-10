Vuelta al Ecuador: David Caicedo gana la tercera etapa y César Guavita se convierte en el nuevo líder de la montaña

El pedalista ecuatoriano David Caicedo (Cinecable Serviproc) se impuso en la tercera etapa de la Vuelta al Ecuador disputada entre Urbina y el Parque Nacional Cotopaxi. El corredor local completó los 141,37 kilómetros en 2 horas, 21 minutos y 34 segundos.

Caicedo, que entró en solitario a la meta, fue escoltado por sus compatriotas Dauleth Huera (Águila Team) y Anderson Palma (Cinecable Serviproc), quienes se reportaron 2° y 3° respectivamente.

En lo referente a la clasificación general, Byron Guamá (Team Best PC) mantuvo el primer lugar, seguido por sus compañeros de equipo Héctor Álvarez, segundo, y Santiago Montenegro, tercero. El mejor escarabajo siguió siendo César Guavita (Team Best PC) en el top 10.



Los diferentes líderes de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)

En otras clasificaciones, el bogotano Guavita pasó a comandar la montaña, mientras Alejandro Pita (J&J Toscana) lidera las metas volantes y Héctor Álvarez (Team Best PC) sigue siendo el mejor joven de la competencia, mientras que Pablo Caicedo (Cinecable Serviproc) fue reconocido como el ciclista más combativo de la jornada.

La carrera ecuatoriana continuará este jueves con la cuarta etapa, que recorrerá 145 kilómetros. La salida será en Sangolquí, Pichincha, para ir hasta El Cajas, cerca de Cayambe con dos puertos categorizados.