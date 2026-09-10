Vuelta al Ecuador: Dauleth Huera se queda con la cuarta etapa y César Guavita sigue líder de la montaña

Tal como lo anticipó la Revista Mundo Ciclístico se hizo oficial la modificación que tendrá la Selección Colombia de ciclismo en su nómina para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre, con la incorporación del antioqueño Wilmar Paredes, quien llega al equipo nacional respaldado por una sobresaliente temporada.

Paredes, uno de los corredores colombianos más destacados del calendario nacional durante 2026, ha sido protagonista a lo largo de la temporada y tuvo una actuación sobresaliente en la Vuelta a Colombia 2026, donde se consolidó como uno de los grandes referentes de la competencia, al ganar cuatro de las etapas que se celebraron en la ronda nacional. Así mismo, viene de ser campeón de la Vuelta a Sao Paulo (Brasil), Clásica de Azuero (Panamá) y Tour de Beauce (Canadá).

Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y el nivel mostrado durante el año le permiten recibir el llamado del seleccionador nacional David Vargas, para representar a Colombia en la máxima cita del calendario internacional de ruta.

El corredor antioqueño ocupará el lugar de Egan Bernal, quien no podrá participar en el Campeonato Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista.

De esta manera, Paredes se incorpora a una Selección Colombia que afrontará en Montreal uno de los principales desafíos de la temporada, con la ilusión de volver a ser protagonista en las carreteras canadienses y defender los colores del país ante los mejores corredores del mundo. Además de Paredes, estarán en competencia en la categoría élite: Nairo Quintana, Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera.

Para Wilmar Paredes, el llamado representa además el reconocimiento a una temporada en la que ha logrado mantenerse entre los principales nombres del ciclismo colombiano y una oportunidad para afrontar este gran desafío con la camiseta de la Selección Colombia.

El Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026 reunirá a las principales figuras del ciclismo internacional entre el 20 y el 27 de septiembre, en una semana que tendrá como escenario las carreteras de la provincia de Quebec.

*Con Información de Fedeciclismo