Ruta
Vuelta al Ecuador: Dauleth Huera se queda con la cuarta etapa y César Guavita sigue líder de la montaña
El joven pedalista ecuatoriano Dauleth Huera (Águila Team) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta al Ecuador, disputada entre las localidades de Sangolquí y El Cajas. El corredor local completó los 143,8 kilómetros en 3 horas, 21 minutos y 42 segundos.
En lo referente a la clasificación general, Byron Guamá (Team Best PC) mantuvo el primer lugar, seguido por sus compañeros de equipo Héctor Álvarez, segundo, y Santiago Montenegro, tercero. El mejor escarabajo siguió siendo César Guavita (Team Best PC) en el top 5.
En otras clasificaciones, el bogotano Guavita mantuvo el liderato de la montaña, Alejandro Pita (J&J Toscana) lidera las metas volantes y Héctor Álvarez (Team Best PC) sigue siendo el mejor joven de la competencia, mientras que el neerlandés Tom Jonkmans (Wielerploeg Groot Amsterdam) fue reconocido como el ciclista más combativo de la jornada.
La carrera ecuatoriana continuará este viernes con la quinta etapa, una jornada corta de 98,7 kilómetros entre Bolívar y Tulcán, que incluye con dos puertos de segunda categoría.
DESTACADOS DEL DÍA
🥇 Ganador 5ta Etapa: Dauleth Huera (Águila Team)
🏆 Líder general: Bayron Guama (Team Best PC)
⛰️ Premios de Montaña: César Guavita (Team Best PC)
🚩 Metas volantes: Alejandro Pita (J&J Toscana)
⚪ Mejor Joven: Héctor Álvarez (Team Best PC)
💪🏼 Combatividad: Tom Jonkmans (Wielerploeg)
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: se hace oficial la convocatoria de Wilmar Paredes
Tal como lo anticipó la Revista Mundo Ciclístico se hizo oficial la modificación que tendrá la Selección Colombia de ciclismo en su nómina para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre, con la incorporación del antioqueño Wilmar Paredes, quien llega al equipo nacional respaldado por una sobresaliente temporada.
Paredes, uno de los corredores colombianos más destacados del calendario nacional durante 2026, ha sido protagonista a lo largo de la temporada y tuvo una actuación sobresaliente en la Vuelta a Colombia 2026, donde se consolidó como uno de los grandes referentes de la competencia, al ganar cuatro de las etapas que se celebraron en la ronda nacional. Así mismo, viene de ser campeón de la Vuelta a Sao Paulo (Brasil), Clásica de Azuero (Panamá) y Tour de Beauce (Canadá).
Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y el nivel mostrado durante el año le permiten recibir el llamado del seleccionador nacional David Vargas, para representar a Colombia en la máxima cita del calendario internacional de ruta.
El corredor antioqueño ocupará el lugar de Egan Bernal, quien no podrá participar en el Campeonato Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista.
De esta manera, Paredes se incorpora a una Selección Colombia que afrontará en Montreal uno de los principales desafíos de la temporada, con la ilusión de volver a ser protagonista en las carreteras canadienses y defender los colores del país ante los mejores corredores del mundo. Además de Paredes, estarán en competencia en la categoría élite: Nairo Quintana, Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera.
Para Wilmar Paredes, el llamado representa además el reconocimiento a una temporada en la que ha logrado mantenerse entre los principales nombres del ciclismo colombiano y una oportunidad para afrontar este gran desafío con la camiseta de la Selección Colombia.
El Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026 reunirá a las principales figuras del ciclismo internacional entre el 20 y el 27 de septiembre, en una semana que tendrá como escenario las carreteras de la provincia de Quebec.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Vuelta a España 2026: Stefan Küng se lleva la crono y Primoz Roglic se le acerca a Enric Mas
Haciendo valer su rol de favorito, Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) se impuso en la decimoctava etapa de la Vuelta a España 2026, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, que se disputó entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.
El suizo firmó el triunfo con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos a una media de 54,43 Km/hora, superando por 3 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) y por 8 segundos al portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el más destacado fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en el puesto 16° a un minuto del ganador. El resto de nacionales se clasificaron así: Juan Guillermo Martínez 48°, Juan Felipe Rodríguez 83°, Santiago Buitrago 107° e Iván Ramiro Sosa 148°.
La prestigiosa carrera española continuará este viernes con la decimonovena etapa, una jornada súper montañosa de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que incluye varios repechos y tres premios de montaña categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 18 (CRI) | El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (32,1 km)
|1
|Stefan Küng
|Tudor Pro Cycling Team
|35:22
|2
|Callum Thornley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:03
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|4
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:18
|5
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|0:19
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:20
|7
|Bruno Armirail
|Team Visma | Lease a Bike
|0:25
|8
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|0:29
|9
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:31
|10
|Xabier Azparren
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:32
|16
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|48
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:09
|83
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|4:16
|107
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:50
|148
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|7:49
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|60:45:58
|2
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:37
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:01
|4
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|5:17
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|6:03
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|7:00
|7
|Clément Berthet
|Groupama – FDJ United
|7:47
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|7:51
|9
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|7:51
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:57
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|33:11
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|47:37
|100
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:53:45
|139
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:43:23
Ruta
Arrancó la participación de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros en el Giro Della Lunigiana 2026
La quincuagésima edición del Giro della Lunigiana 2026, la prestigiosa carrera ciclista de categoría junior, conocida como ‘la carrera de los futuros campeones’, en la que participa la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros, ha tenido un inicio accidentado y se encuentra actualmente en desarrollo bajo serias complicaciones climáticas.
La primera etapa fue cancelada debido a las condiciones meteorológicas adversas y al fuerte temporal presentado en la zona, lo que motivo a las autoridades competentes a tomar la decisión.
La misma suerte corrió la segunda jornada, que fue anulada por los comisarios. El recorrido original tuvo que ser recortado drásticamente por el desbordamiento de una quebrada. Aunque el belga Seff Van Kerckhove cruzó primero una meta improvisada, los comisarios cancelaron los tiempos y clasificaciones al constatar que solo la delegación de Bélgica había sido notificada con antelación de dicho cambio.
La carrera espera retomar su actividad normal este viernes con una doble jornada. En la mañana se correrán 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, mientras que en la tarde los corredores afrontarán 45,8 kilómetros entre Vezzano Ligure y Riomaggiore. El giro finalizará el sábado con una etapa de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni.