Vuelta al Ecuador: César Guavita gana la jornada final y Héctor Álvarez consigue el título más importante en su corta carrera

Santiago Buitrago cerró una Vuelta a España 2026 para la historia. El corredor colombiano del Bahrain Victorious terminó la ronda ibérica como campeón de la clasificación de la montaña, un título de enorme valor para el ciclismo nacional y una confirmación del gran talento que lo ha llevado a ganar dos etapas del Giro de Italia y a terminar en el Top 10 del Tour de Francia.

Al final de la prueba, en Granada, el bogotano hizo un balance cargado de satisfacción, no solo por su actuación individual, sino también por el rendimiento colectivo de su equipo durante las tres semanas. “Estoy increíblemente feliz de haber llegado a Granada y orgulloso de este equipo. Comenzamos con ocho corredores y terminamos con los ocho, y eso dice mucho”, expresó Buitrago en el comunicado oficial del Bahrain Victorious.

“Luchamos desde la primera etapa hasta la última y conseguimos todos nuestros objetivos, e incluso más”, agregó el colombiano, destacando la gran actuación colectiva de su equipo que puso al joven esloveno Jakob Omrzel en el Top 10 y a él con una de las camisetas más simbólicas de la ronda española.

Santiago Buitrago junto a sus compañeros de equipo. (Foto © Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency)

El título de la montaña tiene además un significado especial para Colombia. En seis oportunidades, los escarabajos habían conquistado esta clasificación en La Vuelta a España, comenzando con Lucho Herrera, quien ganó la camiseta de lunares en 1987, el mismo año en el que se coronó campeón de la carrera, y volvió a obtenerla en 1991. A esa historia se sumaron Óscar de Jesús Vargas en 1989, Martín Farfán en 1990 y Félix “El Gato” Cárdenas, quien la ganó de manera consecutiva en 2003 y 2004.

Dos décadas después del último título de Cárdenas, Buitrago devolvió a Colombia a lo más alto de una clasificación profundamente ligada a la historia del ciclismo nacional. Su camino hacia el maillot fue construido con presencia ofensiva, lectura de carrera y valentía en los puertos decisivos, donde volvió a demostrar que la alta montaña sigue siendo territorio natural para los corredores colombianos.