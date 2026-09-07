Vuelta al Ecuador: Byron Guamá lidera la exhibición del Best PC en la jornada inaugural con César Guavita 6°

En un final lleno de emociones, Byron Guamá salió victorioso en la jornada inaugural de la Vuelta al Ecuador 2026, pactada sobre 135 kilómetros y que se disputó entre la ciudad de Machachi y la localidad de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua.

El equipo favorito a llevarse la carrera, la escuadra continental Best PC, dejó las cosas claras en la jornada inaugural con Guamá, quien lideró la apabullante demostración del conjunto ecuatoriano, que acaparó las primeras siete posiciones de la etapa.

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue César Guavita (Team Best PC), reportándose en la 6° puesto a dos segundos de su compañero de equipo. Otro de los nacionales destacados fue Daniel Felipe Guzmán (Liga de Ciclismo de Nariño) en la casilla 11°.

La ronda ecuatoriana continuará este martes con el segundo capítulo, una jornada ondulada de 129,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Riobamba, en la Provincia del Chimborazo, que incluye tres premios de montaña de cuarta categoría.

Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)

Resultados Etapa 1 | Machachi – Baños de Agua Santa (135 km)