Vuelta al Ecuador 2026: Kevin Navas 1°, César Guavita 2° y Héctor Álvarez 3° en la sexta etapa

Con gran protagonismo colombiano se cumplió este sábado la sexta etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. El bogotano César Guavita finalizó 2° en la sexta etapa, se afianzó en el liderato de la montaña y se metió al top 10 de la clasificación general. Santiago Cardona (Esparza Training) fue otro de los escarabajos destacados, reportándose en el 9° puesto.

En la catalogada etapa reina, que contó con 158,6 kilómetros de recorrido, cuatro premios de montaña y 3.399 metros de desnivel entre Tulcán y la Laguna de Cuicocha, el Team Best PC completó la fiesta con Kevin Navas 1° y Héctor Álvarez 3°.



César Guavita, líder de los premios de montaña en la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Team Best PC)

A falta de una etapa para la conclusión de la carrera, Héctor Álvarez mantuvo el liderato en la general. El ciclista de 20 años del Best PC acumula un tiempo de 19 horas y 46 minutos. En la clasificación de la montaña, César Guavita (Team Best PC), conservó el primer puesto, después de sumar bastantes puntos durante la jornada montañosa.

La carrera ecuatoriana finalizará este domingo con la séptima y última etapa, que recorrerá 124,2 kilómetros entre Cotacachi y la Mitad del Mundo, donde conoceremos al sucesor del ecuatoriano Richard Huera, campeón de la última edición en 2024.



Kevin Navas, ganador de la sexta etapa en la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)

Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)

Resultados Etapa 6 | Tulcán – Cotacachi (Laguna de Cuicocha) (152,9 km)