Ruta
Vuelta al Ecuador 2026: Kevin Navas 1°, César Guavita 2° y Héctor Álvarez 3° en la sexta etapa
Con gran protagonismo colombiano se cumplió este sábado la sexta etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. El bogotano César Guavita finalizó 2° en la sexta etapa, se afianzó en el liderato de la montaña y se metió al top 10 de la clasificación general. Santiago Cardona (Esparza Training) fue otro de los escarabajos destacados, reportándose en el 9° puesto.
En la catalogada etapa reina, que contó con 158,6 kilómetros de recorrido, cuatro premios de montaña y 3.399 metros de desnivel entre Tulcán y la Laguna de Cuicocha, el Team Best PC completó la fiesta con Kevin Navas 1° y Héctor Álvarez 3°.
A falta de una etapa para la conclusión de la carrera, Héctor Álvarez mantuvo el liderato en la general. El ciclista de 20 años del Best PC acumula un tiempo de 19 horas y 46 minutos. En la clasificación de la montaña, César Guavita (Team Best PC), conservó el primer puesto, después de sumar bastantes puntos durante la jornada montañosa.
La carrera ecuatoriana finalizará este domingo con la séptima y última etapa, que recorrerá 124,2 kilómetros entre Cotacachi y la Mitad del Mundo, donde conoceremos al sucesor del ecuatoriano Richard Huera, campeón de la última edición en 2024.
Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)
Resultados Etapa 6 | Tulcán – Cotacachi (Laguna de Cuicocha) (152,9 km)
|1
|Kevin Navas
|Team Best PC
|3:59:44
|2
|César Guavita
|Team Best PC
|m.t.
|3
|Cordova Suarez Juan Carlos
|Team Best PC
|1:15
|4
|Bryan Muñoz
|CDEF Team C & S Technology
|2:52
|5
|Richard Huera
|Team Best PC
|3:00
|6
|Anderson Palma
|Cine Cable Serviproc
|4:30
|7
|David Caicedo
|Cine Cable Serviproc
|4:52
|8
|Juan Carlos Córdova
|Espectro Cycling Team
|5:23
|9
|Santiago Cardona
|Esparza Training
|6:02
|10
|Tom Jonkmans
|Wielerploeg Groot Amsterdam
|6:26
Ruta
Vuelta a España: un valiente Mike Landa hace la gesta en la penúltima etapa y Enric Mas defiende el liderato
En el ascenso a Collado del Alguacil el español Mikel Landa sacó a relucir sus dotes de escalador nato e hizo la gesta, ganando la penúltima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada sobre un trayecto de 186,8 kilómetros que incluyó cinco puertos categorizados y un final en alto de 8,4 km al 9.8%.
El experimentado pedalista del Soudal Quick-Step, que sumó su segunda victoria en la historia de la carrera española, atacó en las rampas más duras del ascenso final para llegar en solitario a la meta y celebrar un gran triunfo. Segundo entró el el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y tercero el belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).
En cuanto a los colombianos, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) fue el mejor escarabajo de la jornada montañosa, entrando en puesto 17° a 8:31 del ganador, mientras que el resto de nacionales se reportaron en la meta así: Harold Tejada 24°, Santiago Buitrago 36°, Juan Felipe Rodríguez 40° y Juan Guillermo Martínez 75°.
Con relación a la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo primero. El podio lo completan el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La ronda ibérica finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada ondulada de 112 kilómetros en Granada, donde conoraremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | La Calahorra – Collado del Alguacil (186,8 km)
|1
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|4:58:01
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:47
|3
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|1:27
|4
|Pau Miquel
|Bahrain Victorious
|3:00
|5
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|4:12
|6
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|4:18
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|4:35
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:35
|9
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|4:48
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|4:53
|17
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|8:31
|24
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:07
|36
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|17:05
|40
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|18:32
|75
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|33:58
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|70:56:58
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:15
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:44
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|6:54
|5
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|8:45
|6
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|9:28
|7
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|10:38
|8
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|11:41
|9
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|11:59
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|14:40
|16
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|47:56
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|52:45
|87
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:24:24
|129
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:34:08
Ruta
Espectacular victoria de Ion Izagirre en el Memorial Marco Pantani 2026
El Memorial Marco Pantani 2026 quedó en manos del español Ion Izagirre (Cofidis). El podio de la prestigiosa carrera de un día lo completaron el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el danés Mikkel Honoré (EF Education – EasyPost).
En cuanto a los colombianos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se reportó en el puesto 35° a 30 segundos del ganador y Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS) finalizó en la casilla 64°, mientras que Diego Pescador (Movistar Team) y Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) no concluyeron la prueba.
La prueba italiana, en homenaje al súper escalador Marco Pantani fallecido en 2004, tuvo este año 191,6 kilómetros de longitud entre las localidades de Riccione y Cesenatico, cerca al mar Adriático. La primera parte de la carrera incluyó subidas cortas y varios repechos, pero los últimos cuarenta kilómetros fueron llanos.
El español Izaguirre sucedió en el palmarés de la clásica al australiano Michael Storer campeón del año pasado. Para recordar que Colombia cuenta con dos podios en esta carrera transalpina, con un subtítulo de José Rodolfo Serpa en 2010, y un tercer puesto de Egan Bernal en 2017.
Resultados Memorial Marco Pantani (1.1)
Riccione – Cesenatico (191,6 km)
|1
|Ion Izagirre
|Cofidis
|4:23:43
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Mikkel Honoré
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|4
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|0:23
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:23
|7
|Joris Delbove
|TotalEnergies
|0:23
|8
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:23
|9
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:25
|10
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:29
|35
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:30
|64
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS
|3:46
|DNF
|Diego Pescador
|Movistar Team
|No finalizó
|DNF
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|No finalizó
Ruta
Seff Van Kerckhove revalida el título en el Giro Della Lunigiana; Juan Esteban Canchón el mejor colombiano
Una de las nuveas figuras del ciclismo belga, Seff Van Kerckhove, revalidó su título de campeón en el Giro della Lunigiana, tras defender el liderato en la cuarta y última etapa de 108,1 kilómetros, disputada este sábado entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni.
El podio de la quincuagésima edición de la prestigiosa carrera italiana de la categoría junior lo completaron el austriaco Michael Hettegger y el belga Vic De Smet. De los seis jóvenes colombianos que comenzaron, terminaron dos: Juan Esteban Canchón fue el más destacado de la Selección Colombia – Bicicletas Benros en la casilla 33° a 4:15 del campeón.
La última victoria de etapa quedó en manos del belga Vic De Smet, tras ser el más rápido de un grupo reducido con Andrés Felipe Walteros (Selección Colombia – Bicicletas Benros) en el puesto 24° a 10 segundos del vencedor.
El corredor belga Seff Van Kerckhove, que hace parte de las filas del equipo de desarrollo del Decathlon CMA CGM, sumó su segundo título consecutivo en la carrera tras el conseguido el año pasado.
Clasificación General Final
|1
|Seff Van Kerckhove
|Bélgica
|4:50:36
|2
|Michael Hettegger
|Austria
|0:02
|3
|Vic De Smet
|Bélgica
|0:03
|4
|Patrik Pezzo
|Veneto
|0:18
|5
|Luca Gugnino
|Piemonte
|0:21
|6
|Emilio Rodríguez
|México
|0:23
|7
|Niklas Wiesmayr
|Austria
|0:58
|8
|Rubén Friedl
|Austria
|1:00
|9
|Brandon Fedrizzi
|Bolzano
|1:01
|10
|Enrico Balliana
|Cerdeña
|1:05
|33
|Juan Esteban Canchón
|Selección Colombia – Bicicletas Benros
|4:15
|39
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia – Bicicletas Benros
|4:53