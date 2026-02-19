Vuelta al Algarve: Paul Seixas triunfa en el Alto da Fóia con Daniel Felipe Martínez 6°

La segunda etapa de la Vuelta al Algarve 2026, con llegada al Alto da Fóia, terminó con victoria para el Decathlon CMA CGM Team. El corredor galo Paul Seixas ganó el segundo capítulo de la ronda lusa, luego de recorrer 171, 9 kilómetros en el sur de Portugal.

La nueva joya francesa logró batir en un sprint cuesta arriba al español Juan Ayuso (Lidl – Trek) y al portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), tras un disputado final, en el que el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) terminó 6°.

En cuanto a la clasificación general, se presentaron cambios importantes en las primeras posiciones y español Juan Ayuso (Lidl – Trek) se apoderó del liderato, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) subió a la sexta posición.

La fuga del día la animaron el venezolano Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua); el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn); los argentinos Germán Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé), y Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé); los españoles Gorka Sorarrain (Caja Rural – Seguros RGA) y Iker Bonillo (Feira dos Sofás – Boavista) y los porstugueses Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) y Alexandre Montez (Feirense – Beeceler), pero antes de encarar la fase montañosa todos fueron neutralizados por los favoritos.

En el tramo final, cinco escaladores se jugaron la lucha por la victoria, donde el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se quedó con el triunfo tras ser el más fuerte en los metros finales.

La carrera lusa continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj individual de 19,5 kilómetros en la localidad turística de Vilamoura, en la costa sur de Portugal.

Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Portimão – Fóia (Monchique) (147,2 km)

1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 3:49:50 2 Juan Ayuso Lidl – Trek m.t. 3 João Almeida UAE Team Emirates – XRG m.t. 4 Oscar Onley INEOS Grenadiers 0:04 5 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 0:06 6 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 0:22 7 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team 0:29 8 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 0:29 9 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:29 10 Thomas Gloag Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:29 12 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 0:34 17 Juan Guillermo Martínez EF Education – EasyPost 0:55 133 Jesús David Peña Efapel Cycling 19:03 142 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 19:03

Clasificación General Individual