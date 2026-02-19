Ruta
Vuelta al Algarve: Paul Seixas triunfa en el Alto da Fóia con Daniel Felipe Martínez 6°
La segunda etapa de la Vuelta al Algarve 2026, con llegada al Alto da Fóia, terminó con victoria para el Decathlon CMA CGM Team. El corredor galo Paul Seixas ganó el segundo capítulo de la ronda lusa, luego de recorrer 171, 9 kilómetros en el sur de Portugal.
La nueva joya francesa logró batir en un sprint cuesta arriba al español Juan Ayuso (Lidl – Trek) y al portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), tras un disputado final, en el que el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) terminó 6°.
En cuanto a la clasificación general, se presentaron cambios importantes en las primeras posiciones y español Juan Ayuso (Lidl – Trek) se apoderó del liderato, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) subió a la sexta posición.
La fuga del día la animaron el venezolano Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua); el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn); los argentinos Germán Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé), y Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé); los españoles Gorka Sorarrain (Caja Rural – Seguros RGA) y Iker Bonillo (Feira dos Sofás – Boavista) y los porstugueses Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) y Alexandre Montez (Feirense – Beeceler), pero antes de encarar la fase montañosa todos fueron neutralizados por los favoritos.
En el tramo final, cinco escaladores se jugaron la lucha por la victoria, donde el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se quedó con el triunfo tras ser el más fuerte en los metros finales.
La carrera lusa continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj individual de 19,5 kilómetros en la localidad turística de Vilamoura, en la costa sur de Portugal.
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Portimão – Fóia (Monchique) (147,2 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:49:50
|2
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|4
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|0:04
|5
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:22
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:29
|8
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|9
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:29
|10
|Thomas Gloag
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|12
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:34
|17
|Juan Guillermo Martínez
|EF Education – EasyPost
|0:55
|133
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|19:03
|142
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|19:03
Clasificación General Individual
|1
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|8:10:44
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:07
|4
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|0:14
|5
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|0:16
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:32
|7
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:39
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:39
|9
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:39
|10
|Thomas Gloag
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:41
Ruta
Iván Romeo le gana el duelo de escapados a Andreas Leknessund en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026
¡Coronó la escapada! Iván Romeo (Movistar Team) se quedó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026, en un recorrido de 138,6 kilómetros que se disputó entre Torrox y Otura. El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) perdió el liderato de la carrera con el ganador del día.
El corredor español, que alcanzó su primera victoria del año, se llevó el triunfo por delante del noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien llegó a siete segundos por detrás de su compañero de aventura.
El grupo de favoritos ingresó a 54 segundos de los dos escapados. El embalaje en el lote se lo llevó el español Alex Aranburu (Cofidis) y se quedó con el 3° puesto en la segunda jornada. El mejor colombiano fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 40° a 3:14 del ganador.
La ronda andaluza continuará este viernes con la disputa de la tercer capítulo, una etapa ondulada de 180,9 kilómetros, que conectará las localidades de Jaén con Lopera, en un trayecto que incluye dos subidas categorizadas.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Torrox – Otura (138,6 km)
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|3:27:12
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:54
|4
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:54
|5
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:54
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:54
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:54
|8
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:54
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:54
|10
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:54
|11
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:54
|31
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:54
|40
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|65
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:42
|105
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|17:46
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|No Finalizó
Clasificación General Individual
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|7:01:51
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:54
|4
|Bastien Tronchon
|Groupama – FDJ United
|,,
|5
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|6
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|8
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|9
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|,,
|10
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|39
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|62
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:42
|106
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|37:39
Ruta
Jonathan Milan gana al sprint la cuarta etapa del UAE Tour con Juan Sebastián Molano 15°
En un nuevo final para velocistas, Jonathan Milan (Lidl Trek) ganó con lo justo la cuarta etapa del UAE Tour 2026. El italiano se reencontró con la victoria, luego de recorrer de 182 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Fujairah.
El sprinter italiano, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, superó al británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y a su hermano Matteo Milan (Groupama – FDJ United), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano del día fue el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), ocupando el puesto 15°.
En la clasificación general individual todo siguió igual con el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) al comando, aventajando por 21 segundos al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team).
La carrera de los Emiratos Árabes continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, otra jornada llana de 166 kilómetros en Dubái, que no incluye pasos montañosos.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Fujairah – Fujairah (182 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|4:03:06
|2
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Matteo Milan
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|4
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Robin Froidevaux
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|8
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|9
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Emmanuel Houcou
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|11
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|12
|Ben Swift
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|13
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|14
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|m.t.
|15
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|24
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|59
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|73
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|11:12:09
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|4
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:07
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:19
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|1:21
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:22
|8
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|9
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:30
|10
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:43
|39
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|5:35
|43
|Sergio Higuita
|Movistar Team
|6:35
|107
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|19:37
Ruta
Tour de Ruanda: Jhonatan Guatibonza será pieza clave en el estreno oficial del Movistar Team Academy
El Movistar Team Academy se estrena oficialmente con una nómina muy equilibrada en el Tour de Ruanda 2026. El equipo de desarrollo del conjunto español debutará oficialmente en una carrera como bloque propio en la carrera africana, donde el velocista boyacense Jhonatan Guatibonza será pieza clave.
“Va a ser el estreno del equipo por lo que, vamos a ir poco a poco, día a día, viendo qué tal se van adaptando los chicos en altura. Con la mentalidad de llegar lo más lejos posible en la montaña y disputar los sprints con Guatibonza”, dijo Héctor Carretero, director deportivo del equipo continental.
Además del joven sprinter colombiano, la alineación escogida para esta carrera en África estará compuesta por Sebastián Castro, Lucas Jackson, Filip Novak y Roger Pareta, quienes darán los primeros pedalazos oficiales del equipo de desarrollo del Movistar en el calendario internacional.
La prueba africana se disputará del 22 de febrero a 1 de marzo a lo largo de ocho etapas entre Rukomo y Kigali, con un recorrido total de 993,5 kilómetros.