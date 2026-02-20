Vuelta al Algarve 2026: así quedaron los seis colombianos en la general tras la tercera jornada

La carrera portuguesa del calendario UCI, la Vuelta al Algarve 2026, en la que siguen en competencia seis colombianos, vivió su tercera etapa, una contrarreloj de 19,5 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores de la localidad turística de Vilamoura.

Transcurridos tres días de competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se mantuvo como el mejor colombiano, en el 6° puesto a 1:12 del líder, el español Juan Ayuso (Lidl – Trek).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la ronda lusa, luego de dos etapas en línea y una crono.

Clasificación General de los Colombianos en la Vuelta al Algarve