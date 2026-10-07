Vuelta a Venezuela: Nicolás Gómez gana al sprint la cuarta etapa y José Misael Urián sigue líder

El sprinter antioqueño Nicolás Gómez, integrante del equipo GW Erco Sportfitness, salió vencedor este miércoles en la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. La jornada, que se disputó entre la localidad de Quíbor, en el estado Lara, y Araure, en Portuguesa, se definió en un vibrante remate de velocidad pura donde el pedalista carmelitano demostró sus excelsas condiciones como embalador para cruzar la línea de meta en la primera posición.

El podio del día reflejó la intensa batalla entre los locales y los extranjeros. Detrás de Gómez, el segundo lugar fue para el venezolano Edwin Torres, representante de la Lotería del Táchira, quien estuvo muy cerca de regalarle una alegría a la afición local. La tercera posición en el sprint final la ocupó el también paisa Christian Vélez, del Team Sistecrédito, consolidando un protagonismo notable para los colombianos.



Nicolás Gómez, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026.(Foto © GW Erco Sportfitness)

El remate masivo mantuvo la adrenalina al máximo y sirvió para definir las posiciones de honor de la jornada. El selecto grupo de los cinco mejores del día lo completaron dos destacados ciclistas venezolanos: Leangel Linarez, del equipo portugués Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que ingresó en la cuarta casilla, mientras que el joven talento Arlex Méndez, ficha de la Lotería del Táchira, cerró el lote principal en el quinto puesto demostrando la consistencia de su escuadra en las etapas de transición.

En cuanto a la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta. El colombiano José Misael Urián, portando los colores del Team Sistecrédito, supo sortear los peligros del terreno llano y el fuerte viento para resguardar con éxito su camiseta amarilla. Urián se mantiene firme en el primer lugar.

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)

Resultados Etapa 4 | Quibor › Araure (154 km)

1 Nicolás Gómez GW Erco Sportfitness 3:11:05″ 2 Edwin Torres Lotería del Táchira m.t. 3 Cristian Vélez GW Erco Sportfitness m.t. 4 Leangel Linarez Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua m.t. 5 Arlex Méndez Lotería del Táchira m.t.

Clasificación General Individual

1 José Misael Urián Team Sistecrédito 14:17:35″ 2 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:07 3 Brandon Vega GW Erco Sportfitness 0:27 4 Jefferson Ruiz GW Erco Sportfitness 0:41 5 Erick Fernando Pozo Best PC 0:42



Los líderes de la Vuelta a Venezuela 2026.(Foto © Team Best PC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS