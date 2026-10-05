Vuelta a Venezuela: Juan Diego Hoyos gana el segundo capítulo en Pampán y se pone líder

El equipo de ciclismo Nu Colombia regresa esta semana a la competencia nacional en la Clásica Nacional de Ciclismo de El Carmen de Viboral, que se disputará del 5 al 9 de octubre en Antioquia. La carrera marcará el inicio del bloque final de la temporada para la escuadra morada, con la mirada puesta en su próxima gran cita del calendario: el Clásico RCN.

El conjunto morado afrontará la denominada “Grande de Antioquia” con una nómina de diez corredores encabezada por Javier Jamaica, reciente campeón de la Volta a Santa Catarina, junto a Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Esteban Hoyos, Camilo Ardila, Juan Pablo Ortega, Jhon Agudelo, Juan Diego Alba, Emerson Gordillo y Julián Manrique.

La competencia comenzará este lunes con la presentación oficial de los equipos en el Parque Principal de El Carmen de Viboral. La acción deportiva arrancará al día siguiente con una contrarreloj individual entre El Carmen de Viboral, Cristo Rey y Cuatro Esquinas, primera referencia para la clasificación general.

El miércoles se disputará la segunda etapa sobre un circuito que recorrerá El Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas, antes de afrontar el jueves uno de los puntos determinantes de la carrera: la etapa reina, con salida en El Carmen de Viboral y llegada en Abejorral, en una jornada marcada por la alta montaña.

La Clásica concluirá el viernes 9 de octubre con el tradicional Circuito Camargo, sobre un recorrido por El Carmen de Viboral, El Canadá, Camargo y diferentes sectores urbanos del municipio.

Para el Nu Colombia, la prueba representa además el regreso al calendario colombiano después de su reciente bloque internacional y una oportunidad para volver a reunir parte de su estructura de cara al tramo definitivo de la temporada. Jamaica llega después de su título en Brasil, mientras Camilo Ardila y Emerson Gordillo vuelven a competencia tras cerrar la Clásica de Marinilla como campeón general y campeón Sub-23, respectivamente.

“Volvemos al calendario nacional con una carrera que nos ofrece diferentes terrenos para evaluar al equipo. Tenemos una contrarreloj, circuito y una etapa de montaña que será importante para la general. También entramos en una fase de la temporada en la que cada competencia nos permite ajustar el grupo pensando en el Clásico RCN”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.