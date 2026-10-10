Vuelta a Venezuela: golpe de autoridad de Brandon Vega en la crono para asaltar el liderato

Validando los pronósticos que lo catalogaban como uno de los grandes candidatos a la victoria, Brandon Vega (GW Erco Sportfitness) firmó una exhibición memorable este sábado al imponerse de manera magistral en la séptima etapa de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela. una contrarreloj individual de 21,5 kilómetros realizada en la ciudad de Valencia.

Con un ritmo demoledor de principio a fin, Vega dejó en claro por qué partía como uno de los favoritos y mostró sus mejores credenciales de rodador puro en territorio carabobeño. La regularidad en su cadencia y una impecable postura aerodinámica le permitieron devorar los kilómetros sobre el asfalto valenciano, deteniendo el cronómetro con un tiempo de 23 minutos y 17 segundos.

El excelso rendimiento de Brandon Vega no solo le significó quedarse con el triunfo de la jornada, sino también propinar el golpe definitivo a la clasificación general individual. Con su brillante desempeño sobre la cabra, el pedalista nacional logró desplazar de la cima a su compatriota José Misael Urián (Team Sistecrédito), quien venía defendiendo con gallardía la camiseta de líder, pero cedió ante el fuerte avance de su perseguidor.

De esta manera, la ronda venezolana sufre un gran revolcón en su penúltima jornada y corona a Vega como el nuevo líder general de la competencia de cara al circuito de cierre dominical. Con la camiseta de líder en su poder, el flamante ganador de la contrarreloj se perfila ahora como el máximo aspirante a subir a lo más alto del podio definitivo y sellar con letras de oro la histórica participación colombiana en la carrera venezolana.

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)

Resultads Etapa 7 (ITT) | Valencia – Valencia (21,5 km)

1 Brandon Vega GW Erco SportFitness 23:17 2 Héctor Quintana Plus Performance – ZEO Sport 0:04 3 Pedro Rossi Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 0:20 4 Cristóbal Baeza Plus Performance – ZEO Sport 0:47 5 Daniel Dias Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:50 6 Gabriel Sousa Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 0:52 7 Freddy Ávila GW Erco SportFitness 1:04 8 Jefferson Ruiz GW Erco SportFitness 1:05 9 William Quintero GW Erco SportFitness 1:16 10 José Misael Urián Team Sistecrédito 1:19

Clasificación General Individual