Ruta
Vuelta a Venezuela 2026: podio colombiano con Brandon Vega de campeón; Nicolas Gómez gana la jornada final
El ciclismo colombiano volvió a dejar su huella imborrable en territorio internacional. El pedalista bogotano Brandon Vega, vistiendo los colores del GW Erco Sportfitness, se consagró como el gran campeón de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela, luego de defender el liderato en la octava y última jornada de competencia.
Este triunfo representa el primer título internacional en la carrera del joven corredor capitalino, quien sentenció la clasificación general el día anterior tras una exhibición monumental en la contrarreloj individual en Valencia para vestirse con la camiseta de líder.
El dominio de los ‘escarabajos’ en la ronda venezolana fue absoluto de principio a fin, adueñándose por completo del podio final tras ocho intensos días de carrera. El subcampeonato quedó en manos de José Misael Urián (Team Sistecrédito), mientras que su compañero de escuadra, Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), se quedó con la tercera posición de la clasificación general.
Con esta brillante victoria, Vega escribió su nombre en letras doradas y se sumó al prestigioso historial de ciclistas colombianos que han conquistado la Vuelta a Venezuela, emulando las gestas de: Julio Bernal (1991-1992), Joselín Saavedra (1994), Javier de Jesús Zapata (1997), Álvaro Lozano (1998-2000), Federico Muñoz (2002-2004), José Serpa (2006), César Salazar en 2007 y la de Walter Vargas en 2024.
La última etapa, que bajó el telón de la competencia sobre un exigente trazado de 166.2 kilómetros entre la ciudad de Maracay y la localidad de Turmero, en el Estado Aragua, se definió en una emocionante llegada masiva. El sprinter antioqueño Nicolás Gómez (GW Erco SportFitness) impuso sus condiciones en el sprint para quedarse con la victoria de etapa, su segunda en la carrera, en una jornada festiva que coronó la supremacía del ciclismo colombiano.
Clasificación General Final
|1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|23:56:17
|2
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:52
|3
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|1:09
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco SportFitness
|1:19
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|2:52
|6
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|3:05
|7
|Luis Pinto
|Gobernación de Trujillo
|3:20
|8
|Daniel Dias
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|3:13
|9
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|4:15
|10
|Bruno Silva
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|4:18
Ruta
Per Strand Hagenes se corona en la París-Tours 2026 tras un explosivo ataque en el tramo final
El ciclista escandinavo Per Strand Hagenes se adjudicó una espectacular victoria en la París-Tours 2026, disputada este domingo en territorio francés. El joven nórdico consiguió irse en solitario mediante un demoledor ataque lanzado a poco más de un kilómetro para la línea de meta, logrando mantener una ventaja mínima, pero suficiente para alzar los brazos.
La batalla por las posiciones de honor en el podio se resolvió en un sprint reducido de alta tensión justo detrás del ganador. El belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) cruzó la meta en la segunda posición. La tercera plaza quedó en manos del francés Christophe Laporte, compañero de escuadra de Hagenes, redondeando así una brillante actuación estratégica y un destacado 1-3 para la formación neerlandesa del Team Visma | Lease a Bike.
El trazado de la competencia, caracterizado por sus emblemáticos y complicados caminos de grava y cotas empinadas, rompió por completo el pelotón y frustró las aspiraciones de los velocistas puros que buscaban una llegada masiva. El control ejercido en la parte delantera por los equipos de los clasicómanos neutralizó las fugas iniciales y preparó el terreno para que los atacantes más fuertes tomaran el protagonismo en el cierre de la clásica francesa.
Por el lado de la representación colombiana, la jornada no arrojó los dividendos esperados para el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). El oriundo de La Ceja acusó el desgaste y el alto ritmo de los tramos de sterrato, lo que le impidió mantenerse junto al grupo selecto que disputó los primeros lugares y lo obligó a concluir su participación rezagado en la casilla 117° a más de 11 minutos del ganador.
París – Tours Elite (1.Pro)
Chartres – Tours (216,2 km)
|1
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|4:31:46
|2
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:02
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|4
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|0:02
|5
|Jonas Abrahamsen
|Uno-X Mobility
|0:02
|6
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|7
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ United
|0:02
|8
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|0:02
|9
|Florian Sénéchal
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|10
|Toms Skujins
|Lidl-Trek
|0:09
|117
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|11:39
Ruta
¡Avasalladora! Tres de tres para Lorena Wiebes en el Tour de la Isla de Chongming
Tras una actuación avasalladora en territorio chino Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) revalidó su condición de máxima favorita y se consagró campeona del Tour de la Isla de Chongming. La neerlandesa no dejó margen de error para sus rivales y exhibió un gran nivel al adjudicarse la victoria en las tres etapas en disputa.
«Fue otro buen día. Mantuvimos un buen control de la carrera. Sabíamos que íbamos a tener ataques. Es fantástico terminar este exitoso viaje por China con una tercera victoria«, declaró la ganadora tras cruzar la línea de meta. Las declaraciones Wiebes reflejaron la sólida estrategia de su escuadra, que supo neutralizar todas las ofensivas.
El podio de la prestigiosa prueba del UCI Women’s WorldTour lo completaron la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) en la segunda posición y la francesa Clara Copponi (Lidl–Trek) en el tercer lugar. El top 5 lo cerraron dos corredoras del Human Powered Health: la austriaca Kathrin Schweinberger y la canadiense Maggie Coles-Lyster.
En total, el pelotón afrontó un recorrido total de 348,4 kilómetros distribuidos en tres intensas jornadas de competición, las cuales tuvieron la particularidad de comenzar y finalizar en distintos puntos estratégicos de la isla. Ninguna de las tres jornadas presentó dificultades montañosas relevantes lo que al final permitió el lucimiento de las velocistas.
Clasificación General Final
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|8:17:17
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team L’IMAD
|0:15
|3
|Clara Copponi
|Lidl-Trek
|0:26
|4
|Kathrin Schweinberger
|Human Powered Health
|0:29
|5
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|0:30
|6
|Xin Tang
|China
|0:32
|7
|Vanpachtenbeke Margot
|Lidl-Trek
|0:33
|8
|Machacova Jarmila
|Dukla Women Cycling
|0:33
|9
|Colborne Henrietta
|XDS China Women Cycling
|0:34
|10
|Talbot Josie
|Liv AlUla Jayco
|0:34
Ruta
Paul Magnier gana la tercera edición de la Hong Kong Cyclothon
El joven pedalista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ganó la tercera edición de la carrera asiática Hong Kong Cyclothon. El sprinter galo demostró porque es considerado como uno de los velocistas con mayor proyección en la escena internacional.
La competencia de categoría UCI 1.1, celebrada en el Distrito Cultural de West Kowloon, ofreció un desenlace de alta velocidad tras un recorrido de 100,4 kilómetros. Después del gran esfuerzo del pelotón por neutralizar los intentos de fuga, el camino le quedó espedito a los hombres rápidos para que se jugaran la victoria.
Detrás de Magnier, el sprint final determinó las posiciones de honor. El ciclista alemán Max Kanter (XDS Astana Team), se quedó con la segunda posición tras un cerrado remate, mientras que el experimentado corredor italiano Matteo Moschetti, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, completó el podio en el tercer escalón. El único suramericano en competencia, el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se clasificó en la casilla 72° a más de 2 minutos del ganador.
Con este brillante triunfo en territorio hongkonés, Magnier se ratificó como uno de los mejores sprinters de la temporada, sumando una nueva victoria a su palmarés, la número trece en en el año. El joven francés sucedió al austriaco Lukas Pöstlberger, ganador de la última edición en 2023.
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon (1.1)
Hong Kong – Hong Kong (100,4 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|2:03:30
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Robert Donaldson
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|5
|Lionel Taminiaux
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Marcin Budzinski
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|7
|Nicolò Buratti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|8
|Joseph Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Gari Ugarte
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|10
|Emīls Liepins
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:03
|72
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|2:38