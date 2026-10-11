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Ruta

Vuelta a Venezuela 2026: podio colombiano con Brandon Vega de campeón; Nicolas Gómez gana la jornada final

Publicado

Hace 56 mins

el

El bogotano Brandon Vega se consagró campeón de la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto © GW Erco Sprotfitness)
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Per Strand Hagenes se corona en la París-Tours 2026 tras un explosivo ataque en el tramo final

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El noruego Per Strand Hagenes ganó la París-Tours 2026. (Foto © París-Tours)
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11 octubre, 2026

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La neerlandesa Lorena Wiebes ganó las tres etapas del Tour de la Isla de Chongming 2026. (Foto © Tour of Chongming Island)
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Paul Magnier gana la tercera edición de la Hong Kong Cyclothon

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11 octubre, 2026

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Max Kanter, Paul Magnier y Matteo Moschetti, en el podio de la Hong Kong Cyclothon 2026. (Foto © XDS Astana Team)
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