Vuelta a Venezuela 2026: podio colombiano con Brandon Vega de campeón; Nicolas Gómez gana la jornada final

El ciclismo colombiano volvió a dejar su huella imborrable en territorio internacional. El pedalista bogotano Brandon Vega, vistiendo los colores del GW Erco Sportfitness, se consagró como el gran campeón de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela, luego de defender el liderato en la octava y última jornada de competencia.

Este triunfo representa el primer título internacional en la carrera del joven corredor capitalino, quien sentenció la clasificación general el día anterior tras una exhibición monumental en la contrarreloj individual en Valencia para vestirse con la camiseta de líder.

El dominio de los ‘escarabajos’ en la ronda venezolana fue absoluto de principio a fin, adueñándose por completo del podio final tras ocho intensos días de carrera. El subcampeonato quedó en manos de José Misael Urián (Team Sistecrédito), mientras que su compañero de escuadra, Sebastián Castaño (Team Sistecrédito), se quedó con la tercera posición de la clasificación general.

Con esta brillante victoria, Vega escribió su nombre en letras doradas y se sumó al prestigioso historial de ciclistas colombianos que han conquistado la Vuelta a Venezuela, emulando las gestas de: Julio Bernal (1991-1992), Joselín Saavedra (1994), Javier de Jesús Zapata (1997), Álvaro Lozano (1998-2000), Federico Muñoz (2002-2004), José Serpa (2006), César Salazar en 2007 y la de Walter Vargas en 2024.

La última etapa, que bajó el telón de la competencia sobre un exigente trazado de 166.2 kilómetros entre la ciudad de Maracay y la localidad de Turmero, en el Estado Aragua, se definió en una emocionante llegada masiva. El sprinter antioqueño Nicolás Gómez (GW Erco SportFitness) impuso sus condiciones en el sprint para quedarse con la victoria de etapa, su segunda en la carrera, en una jornada festiva que coronó la supremacía del ciclismo colombiano.



Brandon Vega, campeón de la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto Vuelta a Venezuela © David Peraza)

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