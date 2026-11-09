Vuelta a Trujillo: la trigésima séptima edición arranca con numerosa participación colombiana

El ciclismo colombiano tendrá una masiva y destacada participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, competencia que dará inicio este miércoles 11 de noviembre en el occidente de la Cordillera de los Andes venezolanos. La presencia de los escarabajos promete elevar el nivel competitivo de una de las pruebas más tradicionales del vecino país.

Para esta edición, el comité organizador confirmó un pelotón compuesto por nueve equipos locales y seis escuadras internacionales provenientes de Colombia y México. Entre las formaciones extranjeras que buscarán el protagonismo en las carreteras trujillanas destacan conjuntos como el Team Nativos, Team Herrera Sports y Sparza Training.

“Tenemos comprometidos y garantizados nueve equipos nacionales y seis formaciones extranjeras para un total de 90 corredores, donde su logística está totalmente garantizada”, aseguró Jesús González, presidente del Comité Organizador, reafirmando el respaldo institucional para el éxito del evento.

La agenda oficial de la carrera comenzará este martes con la realización del Congresillo Técnico en las instalaciones del Foro Bolivariano. Posteriormente, la afición podrá disfrutar de la presentación oficial de todos los equipos en el Parque Los Ilustres de Valera, dejando todo listo para el banderazo inicial del miércoles.

RECORRIDO VUELTA A TRUJILLO 2026