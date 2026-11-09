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Vuelta a Trujillo: la trigésima séptima edición arranca con numerosa participación colombiana
El ciclismo colombiano tendrá una masiva y destacada participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, competencia que dará inicio este miércoles 11 de noviembre en el occidente de la Cordillera de los Andes venezolanos. La presencia de los escarabajos promete elevar el nivel competitivo de una de las pruebas más tradicionales del vecino país.
Para esta edición, el comité organizador confirmó un pelotón compuesto por nueve equipos locales y seis escuadras internacionales provenientes de Colombia y México. Entre las formaciones extranjeras que buscarán el protagonismo en las carreteras trujillanas destacan conjuntos como el Team Nativos, Team Herrera Sports y Sparza Training.
“Tenemos comprometidos y garantizados nueve equipos nacionales y seis formaciones extranjeras para un total de 90 corredores, donde su logística está totalmente garantizada”, aseguró Jesús González, presidente del Comité Organizador, reafirmando el respaldo institucional para el éxito del evento.
La agenda oficial de la carrera comenzará este martes con la realización del Congresillo Técnico en las instalaciones del Foro Bolivariano. Posteriormente, la afición podrá disfrutar de la presentación oficial de todos los equipos en el Parque Los Ilustres de Valera, dejando todo listo para el banderazo inicial del miércoles.
RECORRIDO VUELTA A TRUJILLO 2026
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Juan Esteban Sánchez terminó 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
El pedalista colombiano Juan Esteban Sánchez firmó una destacada actuación en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La exigente competencia se llevó a cabo en las calles de la capital de Senegal sobre un trazado de 76,5 kilómetros, donde el representante nacional demostró su talento y entrega ante la élite juvenil del mundo.
Durante todo el trayecto, Sánchez supo leer los movimientos de carrera y mantenerse competitivo frente a las principales potencias del pelotón internacional. Su presentación en territorio senegalés dejó en alto el ciclismo colombiano y con muy buenas sensaciones para la lo que viene en la contrarreloj individual.
En la definición por las medallas de esta histórica edición olímpica celebrada en continente africano, la presea dorada quedó en poder del belga Daan Wilmsen, quien impuso condiciones en el remate final. El podio juvenil lo completaron el ruso Stepan Bortnik, ganador de la medalla de plata, y el australiano Caleb McKenzie, quien se quedó con el bronce.
El joven antioqueño Juan Esteban Sánchez tendrá otra oportunidad de colgarse una medalla este 10 de noviembre, cuando se diputen las pruebas contra el cronómetro por las calles de Senegal.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Masculina | Dakar – Dakar (76,5 km)
|1
|Daan Wilmsen
|Bélgica
|1:47:04
|2
|Stepan Bortnik
|Rusia
|m.t.
|3
|Caleb Mckenzie
|Australia
|m.t.
|4
|Timotej Michalik
|Eslovaquia
|m.t.
|5
|Gianluigi Zamudio
|México
|0:06
|6
|Ričards Hansons
|Letonia
|0:26
|7
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:26
|8
|Matteo Zambelli
|Austria
|0:26
|9
|Rohnan Nicholson
|Zimbabue
|0:26
|10
|Josué Alvarado
|Venezuela
|0:29
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El Pío Rico hizo el 1-2 en la Vuelta Ciclística a Cochabamba con José Manuel Aramayo y Eduardo Moyata
Con una actuación contundente, el ciclista local José Manuel Aramayo, representante de la escuadra Pío Rico Cycling Team, se consagró campeón de la Vuelta Ciclística a Cochabamba 2026. Aramayo selló el título general tras culminar con éxito tres exigentes días de competencia en territorio boliviano, ratificando su gran momento deportivo.
La consagración definitiva llegó en la jornada de cierre, una etapa decisiva de 76,2 kilómetros disputada en la propia ciudad de Cochabamba. En este trazado final, Aramayo impuso sus condiciones para adjudicarse también la victoria parcial del día, asegurando así lo más alto de la clasificación general.
El dominio del conjunto Pío Rico Cycling Team quedó reflejado en el podio final de la prueba, ya que el segundo lugar de la general fue para Eduardo Moyata, compañero de equipo del flamante campeón. Con este resultado, la escuadra continental consolidó un destacado doblete tras controlar las acciones a lo largo de las tres etapas del evento.
Finalmente, el tercer cajón de los puestos de honor lo ocupó William Rodríguez, quien completó el trío de los mejores corredores de esta edición de la ronda cochabambina. De esta manera, la competencia cerró su trigésima versión con un alto nivel competitivo.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
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Con la mira en el Tour de Guadalupe: el Team Madras Cycling ficha a los colombianos Esneider Báez y Edwin Sánchez
Los ciclistas colombianos Esneider Báez, de 28 años, y Edwin Sánchez, de 43 años, fueron confirmados como nuevos refuerzos del Team Madras Cycling (TMC), la escuadra más fuerte de las últimas tres temporadas en Guadalupe. Ambos corredores, quienes han desarrollado su carrera deportiva en este territorio francés durante los últimos años, darán el salto al conjunto dominante del calendario caribeño tras cerrar su ciclo con el Team CAMA CCD, estructura que los acogió en las campañas recientes.
La incorporación de los dos pedalistas nacionales quedó oficializada en el listado de traspasos para la temporada 2027, documento actualizado recientemente por el Comité Regional de Ciclismo de las Islas de Guadalupe (CRCIG). Con este movimiento, el Team Madras Cycling apuesta por la experiencia y el rendimiento comprobado en el pelotón guadalupeño para mantener su hegemonía en las competencias del próximo año.
Consolidado como el mejor equipo guadalupeño del último trienio, el TMC tiene como principal objetivo disputar el título del Tour de Guadalupe. Esta exigente prueba por etapas, compuesta por 10 jornadas y catalogada en la clase 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se celebra anualmente a principios del mes de agosto y representa la mayor vitrina del ciclismo en el archipiélago.
Para Báez y Sánchez, el arribo a esta potente formación significa la oportunidad de figurar en una escuadra de gran reconociemiento en Guadalupe. Su trayectoria acumulada en el Caribe francés serán piezas fundamentales dentro de la nómina del Team Madras Cycling para afrontar los retos del calendario 2027.
*Con información de Rony Girard