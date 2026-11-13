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Vuelta a Trujillo 2026: Daniel Hoyos se afianza en el liderato y Juan Ruiz gana la tercera etapa
El pedalista caldense Daniel Hoyos, del Team Nativos, sigue líder de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 153,4 kilómetros, que se disputó entre la población de Buena Vista y el municipio de Carache.
Hoyos, de 31 años, supera por más de un minuto al local Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya). En el tercer cajón del podio se encuentra otro venezolano, se trata de Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix), quien cede más de tres minutos con el escarabajo.
El tercer capítulo quedó en manos del venezolano Juan Ruiz (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya), que le ganó el duelo al líder Daniel Hoyos (Team Nativos), que se reportó 2° a solo dos segundos del ganador.
El giro trujillano continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 138,2 kilómetros de recorrido, que se disputará entre el municipio de Carache y la localidad de Santa Isabel.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Ciclo-Retro: repasamos todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Trujillo
Tras el inicio de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, repasamos los títulos de los escarabajos en la tercera prueba por etapas de mayor tradición y prestigio para el ciclismo venezolano, que llegó al mundo del ciclismo en 1979 y que tuvo como primer ganador al venezolano Leonardo Bonilla.
Colombia cuenta con diez títulos, el primero de ellos llegó de la mano del caleño Jorge Orozco en 1980, corriendo para un equipo del vecino país y el último fue el boyacense José Castelblanco, quien la ganó en 2006.
Los pedalistas nacionales han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones del giro trujillano de las décadas de los 80 y los 90. Es importante aclarar que algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo y hasta se nacionalizaron.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la tercera carrera más importante del calendario venezolano después de la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A TRUJILLO
1980 🥇 Jorge Orozco
1984 🥇 Segundo Chaparro
1991 🥇 Wenceslao Lancheros
1992 🥇 Marco Carreño
1998 🥇 Álvaro Lozano
1999 🥇 César Salazar
2001 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Víctor Hugo González
2005 🥇 José Serpa
2006 🥇 José Castelblanco
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Luis Mora gana la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo y Daniel Hoyos sigue al frente de la general
El ciclista venezolano Luis Mora, representante del equipo Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya, se adjudicó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. La exigente jornada, caracterizada por un perfil ondulado de 160,6 kilómetros, conectó este jueves a los municipios de Escuque y San Rafael de Carvajal.
Mora demostró su fortaleza en los tramos decisivos para cruzar la meta primero. El podio del día lo completaron el también venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix) en la segunda casilla y el colombiano Diego Hoyos (Team Nativos) en el tercer lugar, luego de que su compatriota Santiago Escudero (FTB Celucambio) fuera relegado al cuarto puesto.
Tras concluir la etapa, el corredor local destacó el trabajo colectivo de su escuadra para asegurar el triunfo en casa. “Intentamos atacar y se nos dio la victoria al final. Vamos día a día, esperamos que las piernas sigan respondiendo. Tenemos un buen equipo para pelear la carrera”, declaró Mora al finalizar la etapa.
A pesar de los movimientos en la parte alta, la clasificación general no sufrió cambios en su liderato y sigue comandada por el escarabajo Daniel Hoyos (Team Nativos), escoltado de su compaero de equipo Diego Benavides y del venezolano Ángel Rivas (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya).
El giro trujillano continuará este viernes con el tercer capítulo, una etapa rompe-piernas con 153,4 kilómetros de recorrido, que se disputará entre la población de Buena Vista y el municipio de Carache.
Vuelta a Trujillo 2026
Resultados Etapa 2 » Escuque – San Rafael de Carvajal (160,6 km)
|1
|Luis Mora
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|3:46:29
|2
|Jorge Abreu
|Fina Arroz Keramix
|m.t.
|3
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|m.t.
|4
|Santiago Escudero
|FTB Celucambio
|m.t.
|5
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|0:03
|6
|Juan Ruiz
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|0:09
|7
|Nelson Pérez
|Fina Arroz Keramix
|0:44
|8
|Arley Cuadros
|Ministerio Comercio Criket
|0:50
|9
|Diego Parra
|CES Serviciclismo La Guaira
|0:52
|10
|Diego Benavides
|Team Nativos
|0:52
Clasificación General Individual
|1
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|6:41:19
|2
|Diego Benavides
|Team Nativos
|1:00
|3
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:05
|4
|Luis Mora
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:11
|5
|Jorge Abreu
|Fina Arroz Keramix
|3:23
|6
|Santiago Escudero
|FTB Celucambio
|3:29
|7
|Juan Ruiz
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|3:43
|8
|Elí Burgos
|Team Herrera Sport IAM Champion
|4:16
|9
|Nelson Pérez
|Fina Arroz Keramix
|4:18
|10
|Luis Pinto
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|4:21
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Vuelta al Táchira 2027: el GW Erco Sportfitness y el Caja Rural-Alea los primeros equipos confirmados
La Vuelta al Táchira en Bicicleta comienza a definir su pelotón internacional con la confirmación oficial de las dos primeras escuadras extranjeras para su próxima edición. Se trata del conjunto continental colombiano GW Erco Sportfitness y de la formación española de desarrollo Caja Rural-Alea, dos equipos que aportarán jerarquía a la tradicional competencia por etapas que inaugura el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en territorio venezolano.
Por el lado de Colombia, la presencia del GW Erco Sportfitness ratifica la histórica rivalidad deportiva entre ambos países en las carreteras andinas. Bajo la dirección técnica de Luis Alfonso Cely, la escuadra nacional buscará ser protagonista tanto en las llegadas masivas como en las exigentes jornadas de alta montaña que caracterizan al giro tachirense.
Desde Europa, el Caja Rural-Alea desembarcará en Venezuela con su bloque filial, enfocado en la formación y el fogueo internacional de jóvenes promesas del ciclismo español e internacional. La participación de esta estructura permitirá a sus corredores sumar kilómetros de alta exigencia competitiva desde el arranque de la temporada, enfrentándose al ritmo intenso del pelotón sudamericano en los ascensos de los Andes venezolanos.
Con estas dos primeras confirmaciones, la organización de la Vuelta al Táchira avanza en la conformación de una caravana de alto nivel para su cita de enero. Se espera que en los próximos días se anuncien más equipos continentales, selecciones nacionales y escuadras locales que completarán la nómina de salida de la denominada «Grande de América», la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.