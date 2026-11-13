Vuelta a Trujillo 2026: Daniel Hoyos se afianza en el liderato y Juan Ruiz gana la tercera etapa

El pedalista caldense Daniel Hoyos, del Team Nativos, sigue líder de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 153,4 kilómetros, que se disputó entre la población de Buena Vista y el municipio de Carache.

Hoyos, de 31 años, supera por más de un minuto al local Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya). En el tercer cajón del podio se encuentra otro venezolano, se trata de Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix), quien cede más de tres minutos con el escarabajo.



El venezolano Juan Ruiz ganó la tercera etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)

El tercer capítulo quedó en manos del venezolano Juan Ruiz (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya), que le ganó el duelo al líder Daniel Hoyos (Team Nativos), que se reportó 2° a solo dos segundos del ganador.

El giro trujillano continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 138,2 kilómetros de recorrido, que se disputará entre el municipio de Carache y la localidad de Santa Isabel.

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