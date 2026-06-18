Ruta
Vuelta a Suiza Femenina 2026: Elisa Longo Borghini gana la segunda etapa y se pone líder
En gran actuación, la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) se impuso en solitario en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza Femenina 2026, luego de recorrer 105,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Locarno.
Tras un ataque demoledor en la última subida del día, Borghini terminó soltando a todas sus rivales y ganando por delante de la canadiense Sarah van Dam (Team Visma | Lease a Bike) y de la suiza Steffi Häberlin (Team SD Worx-Protime), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en el puesto 50° a más de 6 minutos de la ganadora.
Con los resultados del día, Longo Borghini pasó a liderar la clasificación general con 27″ segundos sobre la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ). El podio parcial lo completa Sarah van Dam (Team Visma | Lease a Bike) a 34″ segundos.
La carrera europea del calendario UCI continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada ondulada que tendrá 120,8 kilómetros y se disputará en la localidad de Bad Ragaz, en el cantón de San Galo, famoso mundialmente por sus aguas termales ricas en minerales.
Tour de Suisse Women (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Locarno – Locarno (105,6 km)
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:34:35
|2
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|3
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|0:47
|4
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|0:47
|5
|Katarzyna Niewiadoma-Phinney
|CANYON//SRAM
|0:47
|6
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|1:03
|7
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|1:03
|8
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|1:03
|9
|Thalita de Jong
|Human Powered Health
|1:29
|10
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|1:31
|50
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|6:34
Clasificación General Individual
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|5:31:26
|2
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:27
|3
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|4
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|0:53
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|0:57
|6
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|0:57
|7
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|1:00
|8
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|1:13
|9
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|1:37
|10
|Thalita de Jong
|Human Powered Health
|2:17
|54
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|20:58
Ruta
Tadej Pogacar sigue liderando la Vuelta a Suiza con Richard Carapaz 2° y Sergio Higuita cerca del top 10
La superestrella eslovena Tadej Pogacar sigue comandando la edición 89 de la Vuelta a Suiza, luego de defender el liderato en la segunda etapa, de 157,7 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad de Locarno.
El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG supera por más de 2 minutos al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). En el tercer cajón del podio se encuentra el italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a 3:07 del sólido líder.
Con relación a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasifica en la casilla 12° a 5:12 del Pogacar, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) se ubica en el puesto 33° y Brandon Rivera (Netcomany Ineos) en la posición 41°.
La segunda etapa quedó en manos del francés, Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), que le ganó en el embalaje al español Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el mejor colombiano del día fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 18°.
La carrera helvética vivirá este viernes su tercer capítulo, una jornada rompe-piernas de 120,8 kilómetros en la localidad de Bad Ragaz, en el cantón de San Galo, famoso mundialmente por sus aguas termales ricas en minerales.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Locarno – Locarno (157,7 km)
|1
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|3:26:25
|2
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|0:02
|6
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:04
|7
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|0:04
|8
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|9
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|0:09
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|18
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:32
|38
|Nairo Quintana
|Movista Team
|2:03
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|7:54
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|6:55:06
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|2:50
|3
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|3:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:16
|5
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|4:41
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|4:44
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|4:44
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|4:44
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|5:11
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|5:12
|12
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:12
|33
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|15:35
|41
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|21:26
Ruta
Matisse Van Kerckhove se queda con la quinta etapa del Giro Next Gen y se adueña del liderato
En un final lleno de emociones, Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) ganó la quinta etapa del Giro Next Gen 2026, después de una etapa ondulada de 139 kilómetros disputada en el municipio de Bacoli, localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles.
El pedalista belga le ganó el duelo al italiano Nicoló Arrighetti (General Store-Essegibi-F.Ili Curia). Tercero a 11 segundos entró su compatriota Thor Michielsen (Lidl-Trek Future Racing), comandando el primer grupo perseguidor.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) ingresó en el puesto 30°, cediendo más de un minuto con el ganador del día.
Con relación a la clasificación general individual, el belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) perdió el liderato que pasó a manos de su paisano Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 155 kilómetros entre Velletri y Subiaco-Monte Livata, en el primer final picando hacia arriba.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 5 | Bacoli – Bacoli (139 km)
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|3:27:25
|2
|Nicoló Arrighetti
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|m.t.
|3
|Thor Michielsen
|Lidl-Trek Future Racing
|0:11
|4
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:11
|5
|Scalco Matteo
|XDS Astana Development Team
|0:11
|6
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:11
|7
|Borremans Kasper
|Bahrain Victorious Development Team
|0:11
|8
|Eeman Kamiel
|Lotto-Groupe Wanty
|0:11
|9
|Negrente Mattia
|XDS Astana Development Team
|0:11
|10
|Gialli Matteo
|Selección de Italia
|0:11
|35
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|1:05
Clasificación General Individual
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|17:45:08
|2
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:15
|3
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:17
|4
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|0:19
|5
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|0:20
|6
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:21
|7
|Andrea Bessega
|Lidl-Trek Future Racing
|0:21
|8
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:21
|9
|Tommaso Anastasia
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:21
|10
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:21
|30
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|1:15
Ruta
Tour de Eslovenia: Dusan Rajovic derrota a Laurence Pithie en el segundo duelo de velocistas
En otro final para velocistas, Dusan Rajovic (Solution Tech-NIPPO-Rali) salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Eslovenia 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 181,1 kilómetros entre Radlje ob Dravi y Ormož, en los límites con Croacia.
El corredor serbio, que completó se décimo triunfo en la temporada, superó en el sprint al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), ganador de la jornada inugural, y al griego Arvanitou Nikiforos (Team United Shipping), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) no consiguió llegar con los favoritos e ingresó en la casilla 86° a más de 5 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) mantuvo el liderato. Su escolta es el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) a 9 segundos y el podio parcial lo completa el belga Ame Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe).
La ronda eslovena continuará este viernes con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas de la ciudad de Maribor, cerca de la frontera austríaca, hasta la ciudad de Celje, en un recorrido de 133,5 kilómetros,
Tour of Slovenia (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Radlje ob Dravi – Ormož (181,8 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|4:36:49
|2
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Arvanitou Nikiforos
|Team United Shipping
|m.t.
|4
|Zanoncello Enrico
|Bardiani-CSF 7 Saber
|+ 00
|5
|Berasategi Xabier
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|6
|Zambanini Edoardo
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Oliver Ben
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|8
|Budzinski Marcin
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|9
|Cobo Ivan
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|10
|Oldani Stefano
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|86
|Samuel Flórez
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.