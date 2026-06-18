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Vuelta a Suiza Femenina 2026: Elisa Longo Borghini gana la segunda etapa y se pone líder

Publicado

Hace 9 horas

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La italiana Elisa Longo Borghini ganó la segunad etapa de la Vuelta a Suiza femenina 2026. (Foto © UAE Team ADQ)
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Tadej Pogacar sigue liderando la Vuelta a Suiza con Richard Carapaz 2° y Sergio Higuita cerca del top 10

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18 junio, 2026

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El esloveno Tadej Pogacar, líder sólido de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Matisse Van Kerckhove se queda con la quinta etapa del Giro Next Gen y se adueña del liderato

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18 junio, 2026

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El belga Matisse Van Kerckhove ganó la quinta etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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Tour de Eslovenia: Dusan Rajovic derrota a Laurence Pithie en el segundo duelo de velocistas

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18 junio, 2026

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El serbio Dusan Rajovic ganó la segunda etapa del Tour de Eslovenia 2026. (Foto © Feel Slovenia)
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