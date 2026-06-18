Vuelta a Suiza Femenina 2026: Elisa Longo Borghini gana la segunda etapa y se pone líder

En gran actuación, la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) se impuso en solitario en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza Femenina 2026, luego de recorrer 105,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Locarno.

Tras un ataque demoledor en la última subida del día, Borghini terminó soltando a todas sus rivales y ganando por delante de la canadiense Sarah van Dam (Team Visma | Lease a Bike) y de la suiza Steffi Häberlin (Team SD Worx-Protime), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en el puesto 50° a más de 6 minutos de la ganadora.

Con los resultados del día, Longo Borghini pasó a liderar la clasificación general con 27″ segundos sobre la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ). El podio parcial lo completa Sarah van Dam (Team Visma | Lease a Bike) a 34″ segundos.

La carrera europea del calendario UCI continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada ondulada que tendrá 120,8 kilómetros y se disputará en la localidad de Bad Ragaz, en el cantón de San Galo, famoso mundialmente por sus aguas termales ricas en minerales.

Tour de Suisse Women (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Locarno – Locarno (105,6 km)

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 2:34:35 2 Sarah Van Dam Team Visma | Lease a Bike 0:30 3 Steffi Häberlin Team SD Worx-Protime 0:47 4 Marlen Reusser Movistar Team 0:47 5 Katarzyna Niewiadoma-Phinney CANYON//SRAM 0:47 6 Kim Le Court AG Insurance-Soudal Team 1:03 7 Lauren Dickson FDJ United-SUEZ 1:03 8 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly 1:03 9 Thalita de Jong Human Powered Health 1:29 10 Yara Kastelijn Fenix-Premier Tech 1:31 50 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 6:34

Clasificación General Individual