Vuelta a San Juan 2026: Nicolás Tivani impuso su ley en un sprint masivo y ganó la primera etapa

La gloria frente al Estadio Aldo Cantoni fue para el argentino Nicolás Tivani, quien impuso su ley en un sprint masivo que quedará en la historia de la Vuelta a San Juan 2026, tras una definición de infarto en el templo del deporte sanjuanino.

La primera etapa unió Capital, Sarmiento y Albardón en una batalla de 138,5 kilómetros que cruzó el corazón de la provincia, desafiando el ritmo frenético del pelotón antes de la entrada triunfal por el anillo de la Avenida Circunvalación.



Podio de la primera etapa de la Vuelta San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)

El ganador el día, Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) lidera la clasificación general y se mantiene como el mejor sanjuanino de la competencia. Su regularidad en las rutas lo posiciona en lo más alto de esta 41° edición de la ronda sanjuanina.

En las categorías especiales, Ramiro Videla Páez comanda la Sub-23, mientras que los representantes del Plus Racing, los chilenos Francisco Kotsakis y Héctor Quintana, lideran los premios de montaña y los sprints respectivamente.

La carrera suramericana, que cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa en línea de 130 kilómetros por los alrededores del departamento de Sarmiento.

*Con Información Vuelta a San Juan