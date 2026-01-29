Connect with us

Ruta

Vuelta a San Juan 2026: Leonardo Cobarrubia se impone con clase en un intenso sprint y Tomás Contte sigue líder

Publicado

Hace 58 mins

el

El argentino Leonardo Cobarrubia ganó la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto Archivo © Franco Xavier Videla)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 18 mins

el

28 enero, 2026

Por

El equipo NU Colombia se alista para aforntar los Campeonatos Nacionales de Ruta. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Así quedaron los seis suramericanos en la primera prueba de la Challenge de Mallorca

Publicado

Hace 2 horas

el

28 enero, 2026

Por

El colombiano Diego Pescador, el mejor suramericano en el Trofeo Calvia 2026. (Foto © Movistar Team)
Seguir leyendo

Ruta

Marjolein van ‘t Geloof sale victoriosa en el Grand Prix Oriente en Usulután con Catalina Soto 3°

Publicado

Hace 3 horas

el

28 enero, 2026

Por

La neerlandesa Marjolein van 't Geloof ganó el Grand Prix Oriente 2026. (Foto © Ministerio de Obras Públicas de El Salvador)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.