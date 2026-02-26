Vuelta a República Dominicana: Yesid Pira se adjudica la tercera etapa y Wilmar Paredes se pone líder

Finalizó la tercera etapa de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana 2026 y los escarabajos continuaron con el festín. Esta vez el triunfo le correspondió la victoria a Yesid Pira (Hino-One-La Red Suzuki), quien respondió a las expectativas y fue el mejor en el tercer día de competencias, una jornada ondulada de 158 kilómetros que se llevó a cabo entre Santo Domingo y Rancho Arriba.

Pira, que entró solitario a meta, le sacó ocho segundos a su perseguidor, el venezolano Jorge Abreu (R2R Cycling Team). Tercero entró su compatriota y compañero de equipo, el bogotano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red Suzuki).



Podio con los líderes de la Vuelta a la Independencia en República Dominicana tras la tercera etapa. (Foto © Hino Cycling Team)

En la clasificación general individual, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se adueño del liderato. El antioqueño aventaja por 32 segundos al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago). El podio parcial lo completa James Schurman (City Bikes Miami).

Este viernes se correrá la cuarta etapa de la ronda dominicana, un circuito en el Parque Mirador Sur, en terreno totalmente llano, que incluye seis sprints intermedios.

Resultados Etapa 3 | Santo Domingo -> Rancho Arriba (158 km)

1 Yesid Pira Hino-One-La Red Suzuki 3:40:03 2 Jorge Abreu R2R Cycling Team 0:08 3 Nicolás Paredes Hino-One-La Red Suzuki 0:08 4 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 0:16 5 Joseph Ramírez Verrazano-San Cristobal 0:46 6 James Schurman City Bikes Team 1:04 7 Óscar Sevilla Team Medellín-EPM 1:04 8 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red Suzuki 1:04 9 David González Team Medellín-EPM 1:35 10 Benjamin Le Ny Team Madras Cycling Belle-Eau 1:35 11 Axel Taillandier Team Madras Cycling Belle-Eau 2:08 12 Elí Saúl Burgos El Boro CT 2:29 13 Jeisson Casallas Hino-One-La Red Suzuki 2:30 14 Luke Mullis City Bikes Team 3:03 15 Brayan Sánchez Team Medellín-EPM 3:04

