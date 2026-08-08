Vuelta a Portugal: Leangel Linarez sale victorioso en la tercera etapa con Tomás Contte 3° y Santiago Mesa 7°

En un final a pura velocidad, el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) ganó la tercera etapa de la Vuelta a Portugal, luego de recorrer 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas, en el Distrito de Portalegre.

El corredor suramericano fue el más rápido en el sprint grupal con el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) 3° y con el colombiano Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) 7°.



Leangel Linarez celebrando la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)

En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 19° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 20°, ambos a 10 segundos del ganador.

En la clasificación general, el portuués Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) sigue siendo dueño del maillot amarillo. Su compatriota Rafael Reis (Anicolor / Campicarn) se mantuvo en segundo lugar, a nueve segundos, y otro coterraneo suyo, Carlos Miguel Salgueiro (Team Tavira / Crédito Agrícola) cierra el podio, a catorce segundos.

La prestigiosa carrera portuguesa continuará este domingo con la cuarta etapa en línea, una jornada montañosa de 154,6 kilómetros entre las las localidades de Figueiró dos Vinhos y Covilhã, que incluye cuetro puertos categorizados.

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 3 | Beja – Elvas (182,2 km)

1 Leangel Linarez Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua 4:21:42 2 João Matias Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua m.t. 3 Tomás Contte Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 4 Iker Bonillo Feira dos Sofás – Boavista m.t. 5 Rui Oliveira UAE Team Emirates-XRG m.t. 6 Daniel Cavia Burgos Burpellet BH m.t. 7 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn Cycling Team m.t. 8 Itamar Einhorn NSN Development Team m.t. 9 Alvaro Navas Obidos Cycling Team m.t. 10 Francisco Campos Team Tavira / Crédito Agrícola m.t.

19 Jesús David Peña Efapel Cycling m.t. 20 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO m.t.



Rui Oliveira, en el podio como líder de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © UAE)

Clasificación General Indivividual

1 Rui Oliveira UAE Team Emirates – XRG 12:07:14 2 Rafael Reis Anicolor / Campicarn 0:03 3 Carlos Salgueiro Team Tavira / Crédito Agrícola 0:09 4 Artem Nych Anicolor / Campicarn 0:10 5 Axel van der Tuuk Euskaltel – Euskadi 0:11 6 Txomin Juaristi Euskaltel – Euskadi 0:11 7 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:13 8 Duarte Emanuel Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 0:17 9 Adrià Pericas UAE Team Emirates – XRG 0:17 10 Fábio Costa Feira dos Sofás – Boavista 0:21