Vuelta a Portugal: Alexis Guerin saca diferencias importantes en el primer duelo de escaladores con Jesús David Peña en el Top 10

La cuarta etapa de la Vuelta a Portugal 2026, una de las más temidas por su perfil montañoso, quedó en manos del francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn). El corredor galo fue el más fuerte en el último ascenso y terminó ganando por más de un minuto el primer duelo de escaladores, luego de recorrer 154,6 kilómetros entre Figueiró dos Vinhos y Covilhã.

El experimentado corredor francés, de 34 años, fue el más fuerte en la durísima subida final. Segundo entró su compañero de equipo el ruso Artem Nych y tercero se reportó el portugués Pedro Silva (Feira dos Sofás – Boavista).

Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los escarabajos, cerrando el top 10, mientras que el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en la casilla 17° y Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) en el puesto 103°.

En cuanto a la clasificación general, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) se apoderó el liderato con seis etapas por disputar. El escarabajo Jesús David Peña subio 26 posiciones y se metió al top 15.

La carrera portugesa del calendario UCI continuará este lunes con la quinta etapa, una crucial contrarreloj individual de 17,4 kilómetros entre Anadia y Águeda, antes de la jornada de descanso.



Alexis Guerin, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Tour de Pologne)

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 4 | Figueiró dos Vinhos – Covilhã (Torre) (154,6 km)