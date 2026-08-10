Ruta
Vuelta a Portugal 2026: así quedaron los tres colombianos en la general tras la contrarreloj individual
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Portugal 2026, en la que compiten tres colombianos, vivió su sexta jornada, una contrarreloj individual de 17,4 kilómetros, que fue ganado por el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG).
Transcurridos seis días de competencia, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el puesto 12° a 4:10 del líder, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la ronda lusa, luego de cuatro etapas en línea, un prólogo y una crono.
CLASIFCACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
|1
|–
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|16:39:31
|2
|2
|–
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|1:12
|3
|8
|▲5
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:52
|4
|3
|▼1
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:04
|5
|9
|▲4
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|2:26
|6
|7
|▲1
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|2:28
|7
|4
|▼3
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:49
|8
|6
|▼2
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|2:53
|9
|10
|▲1
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|3:00
|10
|5
|▼5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|3:03
|11
|11
|–
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|3:53
|12
|13
|▲1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:10
|13
|15
|▲2
|Rui Carvalho
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:24
|14
|12
|▼2
|Louis Ferreira
|Anicolor / Campicarn
|4:33
|16
|17
|▲1
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:57
|85
|82
|▼3
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|35:10
Ruta
¡Tres de tres! Wilmar Paredes logra su tercera victoria y mantiene su hegemonía en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
En otro final para los hombres rápidos, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) de nuevo no le dio espacio a sus rivales y salió victorioso en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, elaborada sobre 160,5 kilómetros entre el municipio de Garzón y la ciudad de Neiva.
El pedalista paisa, que volvió a ser el más rápido en la definición, sigue como el absoluto dominador de la carrera. Esta vez derrotó a Juan Diego Hoyos (Team Sistecredito) y a Felipe Bravo (GW Erco SportFitness), quien volvió a integrar el podio, por tercer día consecutivo.
En cuanto a la clasificación general todo siguió igual. Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se mantuvo al comando con dos hombres del GW Erco Sportfitness escoltándolo: el bogotano Brandon Vega 2° y el antioqueño Felipe Bravo 3°.
La carrera más importante del calendario nacional saldrá del departamento del Huila este martes para continuar con el cuarto capítulo que tendrá un recorrido de 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 3 | Garzón – Neiva (160,5 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|3:24:29
|2
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|m.t.
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|m.t.
|7
|José David Canastuj
|Fundecom – Tour & Nativa
|m.t.
|8
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|m.t.
|9
|Edgar Torres
|7C – Economy – Hyundai
|m.t.
|10
|Dylan Jiménez
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|12:12:18
|2
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:20
|3
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:22
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:24
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:24
|6
|Luis Aguilar
|7C – Economy – Hyundai
|0:25
|7
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:27
|8
|José Ramón Muñiz
|Team Medellín – EPM
|0:28
|9
|Daniel Mendez
|Canel’s – Java
|0:29
|10
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|0:30
Ruta
Santiago Buitrago cambia sorpresivamente de equipo y desembarca en el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta
El equipo World Tour de licencia Suizo, el NSN Cycling Team, refuerza su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de un escalador de gran talento, el colombiano Santiago Buitrago. después de siete campañas en el Bahrain Victorious, afrontará el 2027 con la ilusión de continuar brillando y de ser un ciclista importante para el proyecto liderado por el exfutbolista español Andrés Iniesta.
“Tras siete años en el Bahrain Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo desafío. Viví momentos muy importantes allí, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
El pedalista bogotano, que firmó un contrato de tres temporadas, hasta 2029, ha construido un impresionante palmarés, incluyendo victorias de etapa en Grandes Vueltas, y sigue siendo un gran baluarte para luchar en la clasificación general de las carreras más importantes del calendario.
“Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchar por objetivos importantes; creo que todavía tengo mucho margen de mejora, así que en los próximos tres años quiero seguir progresando y convertirme en un ciclista cada vez más completo y regular», agregó el escarabajo.
Desde el equipo su propio director elogió la llegada del colombiano. “La llegada de Santiago Buitrago representa una importante incorporación al proyecto deportivo a largo plazo del NSN Cycling Team, y estamos encantados de contar con él”, destacó Kjell Carlström, director general de la escuadra helvética.
Ruta
Demi Vollering conquistó en Niza su segundo Tour de Francia Femenino
Demi Vollering (FDJ United-Suez) se proclamó campeona del Tour de Francia Femenino 2026 tras ganar en solitario la novena y última etapa, un circuito de 99,2 kilómetros en Niza con cuatro ascensos al Col d’Èze. Es su segundo título en la carrera, tras el conseguido en 2023, lo que la convierte en la primera bicampeona en la historia de la prueba.
La jornada arrancó con Vollering defendiendo apenas 8 segundos sobre Kasia Niewiadoma-Phinney, el margen más ajustado con el que se ha llegado a una última etapa en la historia del Tour de France Femmes desde su reinstauración en 2022. En las primeras subidas al Col d’Èze no hubo grandes movimientos, aunque el ritmo fue reduciendo el pelotón de favoritas poco a poco.
El golpe más duro de la jornada llegó antes de lo previsto: La suiza Marlen Reusser (Movistar Team) fue descolgada en la segunda ascensión y, minutos después, se cayó en el descenso, quedando fuera de la pelea por el podio que había ocupado toda la semana y del que llegó a ser líder tras una incontestable victoria en la CRI.
El momento clave se dio en la última subida al Col d’Èze, por su vertiente más exigente. Niewiadoma atacó primero, a 19 kilómetros de meta, pero Vollering respondió sin mostrar los apuros del Mont Ventoux. A falta de 800 metros para la cima, la neerlandesa lanzó el contragolpe definitivo y esta vez la polaca no pudo seguirle el ritmo.
Vollering coronó con 20 segundos de ventaja que fue administrando en el descenso hacia Niza, donde cruzó la meta en solitario para llevarse su tercera victoria de etapa en esta edición. Niewiadoma terminó rezagada junto al grupo perseguidor, y la general quedó sellada con 1:18 minutos de ventaja para Vollering sobre la polaca, y 4:29 sobre la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), tercera en el podio final tras la caída de Reusser.
Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño no tomó la salida en la etapa final tras presentar problemas de salud en la noche del sábado, según informó su equipo, Laboral Kutxa, en sus cuentas de redes sociales oficiales, luego de la exigente octava etapa que igualmente arribó a Niza.
Con este resultado, Vollering cierra una edición marcada por los cambios de liderato —hasta cuatro corredoras distintas vistieron el amarillo— y por la polémica de Niza en la etapa 8, que dejó heridas abiertas con Niewiadoma. El Tour de Francia Femenino 2026 queda así en manos de una Vollering que, dos años después de perder el título por apenas cuatro segundos ante la propia polaca, se tomó revancha a orillas de la Costa Azul.
Clasificación General Final
|1
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|30:54:51
|2
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|1:18
|3
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|4:19
|4
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|5:10
|5
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|6:13
|6
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|6:41
|7
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|7:53
|8
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|9:12
|9
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|14:04
|10
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|15:14
|DNF
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|No finalizó