Vuelta a Portugal 2026: así quedaron los tres colombianos en la general tras la contrarreloj individual

El equipo World Tour de licencia Suizo, el NSN Cycling Team, refuerza su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de un escalador de gran talento, el colombiano Santiago Buitrago. después de siete campañas en el Bahrain Victorious, afrontará el 2027 con la ilusión de continuar brillando y de ser un ciclista importante para el proyecto liderado por el exfutbolista español Andrés Iniesta.

“Tras siete años en el Bahrain Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo desafío. Viví momentos muy importantes allí, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.

El pedalista bogotano, que firmó un contrato de tres temporadas, hasta 2029, ha construido un impresionante palmarés, incluyendo victorias de etapa en Grandes Vueltas, y sigue siendo un gran baluarte para luchar en la clasificación general de las carreras más importantes del calendario.

“Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchar por objetivos importantes; creo que todavía tengo mucho margen de mejora, así que en los próximos tres años quiero seguir progresando y convertirme en un ciclista cada vez más completo y regular», agregó el escarabajo.

Desde el equipo su propio director elogió la llegada del colombiano. “La llegada de Santiago Buitrago representa una importante incorporación al proyecto deportivo a largo plazo del NSN Cycling Team, y estamos encantados de contar con él”, destacó Kjell Carlström, director general de la escuadra helvética.