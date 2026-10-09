Vuelta a Nariño: Rodrigo Contreras se pone líder tras escoltar a Santiago Garzón en la contrarreloj

El jefe de filas del equipo NU Colombia, Rodrigo Contreras, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Nariño 2026, gracias a su brillante desempeño en la tercera etapa, una exigente contrarreloj individual disputada en el municipio de Iles. Contreras supo dosificar sus fuerzas en un trazado técnico y de altísima exigencia, logrando superar a sus rivales directos para vestirse con la camiseta que lo acredita como el mejor de la ronda nariñense.

El triunfo de la jornada al cronómetro quedó en manos del joven talento Óscar Santiago Garzón, quien marcó un tiempo de 25 minutos y 30 segundos. El corredor del GW Erco Sportfitness superó por escaso margen al propio Contreras, quien finalizó en la segunda posición. Esta decisiva batalla contra el reloj sirvió como el escenario ideal para que los principales especialistas del pelotón nacional midieran sus fuerzas.

Con la corta diferencias establecida en la general entre el primero y el segundo, la caravana de la Vuelta a Nariño se alista para los dos días finales de competencia que definirán el título. El pelotón afrontará este sábado la cuarta etapa con destino a Sandoná, una jornada montañosa que promete grandes emociones

La caravana de la Vuelta a Nariño, que este año compite bajo el lema «Cinco Mundos por Descubrir», se alista ahora para los dos días definitivos de competencia. La emocionante décima edición de esta ronda ciclística coronará a su nuevo gran campeón el próximo domingo 11 de octubre en La Unión.

Vuelta a Nariño 2026 * Resultados Etapa 3 | CRI – Iles

1 Óscar Santiago Garzón GW Erco Sportfitness 25:30″ 2 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:01 3 Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness 0:07 4 Kevin Castillo Orgullo Paisa 0:40 5 Óscar Fernández Nu Colombia 0:58

Clasificación General Individual