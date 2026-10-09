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Vuelta a Nariño: Rodrigo Contreras se pone líder tras escoltar a Santiago Garzón en la contrarreloj
El jefe de filas del equipo NU Colombia, Rodrigo Contreras, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Nariño 2026, gracias a su brillante desempeño en la tercera etapa, una exigente contrarreloj individual disputada en el municipio de Iles. Contreras supo dosificar sus fuerzas en un trazado técnico y de altísima exigencia, logrando superar a sus rivales directos para vestirse con la camiseta que lo acredita como el mejor de la ronda nariñense.
El triunfo de la jornada al cronómetro quedó en manos del joven talento Óscar Santiago Garzón, quien marcó un tiempo de 25 minutos y 30 segundos. El corredor del GW Erco Sportfitness superó por escaso margen al propio Contreras, quien finalizó en la segunda posición. Esta decisiva batalla contra el reloj sirvió como el escenario ideal para que los principales especialistas del pelotón nacional midieran sus fuerzas.
Con la corta diferencias establecida en la general entre el primero y el segundo, la caravana de la Vuelta a Nariño se alista para los dos días finales de competencia que definirán el título. El pelotón afrontará este sábado la cuarta etapa con destino a Sandoná, una jornada montañosa que promete grandes emociones
La caravana de la Vuelta a Nariño, que este año compite bajo el lema «Cinco Mundos por Descubrir», se alista ahora para los dos días definitivos de competencia. La emocionante décima edición de esta ronda ciclística coronará a su nuevo gran campeón el próximo domingo 11 de octubre en La Unión.
Vuelta a Nariño 2026 * Resultados Etapa 3 | CRI – Iles
|1
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|25:30″
|2
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:01
|3
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|0:07
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:40
|5
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:58
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|8:02:18″
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:39
|4
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|1:09
|5
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|1:33
Ruta
Clásica El Carmen de Viboral: Javier Jamaica revalida el título para el Nu Colombia
El pedalista bogotano Javier Jamaica revalidó el título para el Nu Colombia en la Clásica Nacional de Ciclismo El Carmen de Viboral tras suceder a su compañero de equipo Rodrigo Contreras, campeón el año pasado. El corredor capitalino administró su ventaja en la jornada final y sumó una nueva gloria para la escuadra morada en territorio antioqueño.
El podio definitivo de la emblemática ‘Grande de Antioquia’lo completaron el combativo Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), quien se consolidó como el rival más fuerte del campeón, mientras que el tercer escalón del podio de honor lo ocupó el tolimense Camilo Ardila, también de las filas de Nu, redondeando una soberbia actuación colectiva para el conjunto morado.
La emocionante jornada final de la carrera antioqueña sirvió como escenario para la consagración individual del veloz Alejandro Osorio, integrante del Orgullo Paisa que sacó a relucir su potente remate en los kilómetros definitivos, para completar su segundo triunfo en la competencia.
Con la finalización de esta edición, la cita carmelitana ratificó su estatus como uno de los certámenes más organizados y tradicionales del calendario nacional. El éxito de la carrera no solo premió el esfuerzo individual de los escarabajos de la talla de Jamaica, Muñoz y Ardila, sino que también exaltó el apoyo del público antioqueño, que una vez más volcó su pasión para engalanar la fiesta del ciclismo.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
El Giro de Lombardía busca al sucesor de Tadej Pogacar; nueve colombianos por la hazaña
El ciclismo mundial se prepara para el último gran acto de la temporada con la esperada celebración de la edición 120 del Giro de Lombardía y que tendrá la participación de nueve colombianos: Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Edward Santiago Cruz (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber), Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost), Einer Rubio (Movistar Team), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team).
La mítica competencia, consagrada en el calendario internacional como el quinto y definitivo Monumento del año, congregará en las carreteras italianas a los mejores exponentes de la ruta. Conocida popularmente como la «Clásica de las Hojas Muertas», esta emblemática prueba no solo representa el cierre de las grandes citas ciclísticas de 2026, sino también la última oportunidad para que los capos de escuadra alcancen la gloria eterna antes del invierno.
La batalla por la victoria estará respaldada por un pelotón de altísimo nivel técnico, compuesto por un total de 25 equipos que tomarán la salida. La lista incluye de forma obligatoria a las 18 escuadras de la categoría UCI WorldTour, a las cuales se suman cuatro invitados de segunda división que buscarán dar la sorpresa: el Bardiani CSF 7 Saber, el MBH Bank CSB Telecom Fort, el Team Polti VisitMalta y el Unibet Rose Rockets.
Más allá de la participación estelar, el ambiente previo está profundamente marcado por la ausencia de su campeón defensor, el esloveno Tadej Pogačar. El ciclista que dominó los últimas cinco ediciones se vio obligado a poner punto final a su temporada anticipadamente debido a una grave lesión sufrida durante la pasada Vuelta a España. Su baja deja un vacío enorme en la línea de partida, pero al mismo tiempo abre por completo el abanico de posibilidades, garantizando una carrera impredecible y un nuevo heredero para el prestigioso trono lombardo.
Ante este nuevo panorama, la lista de aspirantes al título la encabeza el belga Remco Evenepoel al mando del Red Bull-Bora-hansgrohe, quien parte como el rival a batir. Sin embargo, la joven promesa francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el combativo británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) prometen plantar cara en los ascensos más duros. La representación latinoamericana estará liderada por el talentoso mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), mientras que la afición local mantiene sus esperanzas en los italianos Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) y Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), listos para buscar la hazaña en casa.
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José Misael Urián sigue liderando la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela
El joven pedalista boyacense José Misael Urián, del Team Sistecrédito, sigue líder de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela, luego de defender el liderato en la sexta etapa, que se disputó en el Estado de Carabobo.
Urián, de 23 años, supera a sus compatriotas Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) y Brandon Vega (GW Erco Sportiftness). El top 5 lo completan el colombiano Jefferson Ruiz (GW Erco Sportiftness) y el ecuatoriano Erick Fernando Pozo (Best PC).
La setxa fracción quedó en manos del local, Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien repitió victoria, esta vez por delante del brasilero Matheus Constantino (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y de su compatriota Arlex Méndez (Lotería del Táchira), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
La séptima y penúltima etapa de la carrera venezolana se cumplirá este sábado en la ciudad de Valencia será una contrarreloj individual de 21,5 kilómetros que terminará por definir la clasificación general.
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|20:15:17
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco SportFitness
|0:41
|5
|Erick Pozo
|Best PC
|0:42
|6
|Luis Pinto
|Gobernación de Trujillo
|0:48
|7
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|1:19
|8
|Nixon Rosero
|Best PC
|2:34
|9
|Luis Mora
|Gobernación de Trujillo
|2:38
|10
|Carlos Quintero
|Fundación Jorge Rodríguez
|3:06